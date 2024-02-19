Ольга Беляева сбежала из дома, чтобы стать актрисой: жизнь бывшей жены режиссера Дмитрия Астрахана

Детство и юность

Ольга Беляева начала свой жизненный путь 22 июня 1964 года в небольшом рабочем поселке Свердловской области. Семья девочки была самой обыкновенной, родители пытались заработать на пропитание. Они видели стремление дочери стать актрисой, но не наблюдали больших талантов у нее. Тем временем юная Оля продолжала принимать участие в школьных спектаклях и показывала театральные постановки дома.

Окончив школу, Беляева решила попробовать покорить столицу, и ей удалось это с первого раза. Она успешно прошла все вступительные испытания и была зачислена на актерский факультет ГИТИСа.

Вернувшись домой, счастливая абитуриентка поделилась радостной новостью с родителями, но они не поверили ей и не отпустили в Москву. Для Оли это стало большим потрясением.

Через год Беляева сбежала из дома, чтобы все-таки сделать свои мечты реальными. Сначала девушка устроилась в театр города Каменск-Уральский. После этого переехала в Екатеринбург, где потупила в Свердловское театральное училище.

Именно там состоялось судьбоносное знакомство Беляевой с мастером Дмитрием Астраханом, который сыграл немалую роль в карьерном становлении актрисы.

Студенчество Ольга успешно совмещала с работой в Свердловском драматическом театре. Вскоре состоялись и первые съемки в кино. Дебют актрисы состоялся в картине «Лиха беда начало», где Беляева сыграла небольшую эпизодическую роль.