Ольга Беляева сбежала из дома, чтобы стать актрисой: жизнь бывшей жены режиссера Дмитрия Астрахана

Детство и юность
Ольга Беляева начала свой жизненный путь 22 июня 1964 года в небольшом рабочем поселке Свердловской области. Семья девочки была самой обыкновенной, родители пытались заработать на пропитание. Они видели стремление дочери стать актрисой, но не наблюдали больших талантов у нее. Тем временем юная Оля продолжала принимать участие в школьных спектаклях и показывала театральные постановки дома.
Окончив школу, Беляева решила попробовать покорить столицу, и ей удалось это с первого раза. Она успешно прошла все вступительные испытания и была зачислена на актерский факультет ГИТИСа.
Вернувшись домой, счастливая абитуриентка поделилась радостной новостью с родителями, но они не поверили ей и не отпустили в Москву. Для Оли это стало большим потрясением.
Через год Беляева сбежала из дома, чтобы все-таки сделать свои мечты реальными. Сначала девушка устроилась в театр города Каменск-Уральский. После этого переехала в Екатеринбург, где потупила в Свердловское театральное училище.
Именно там состоялось судьбоносное знакомство Беляевой с мастером Дмитрием Астраханом, который сыграл немалую роль в карьерном становлении актрисы.
Студенчество Ольга успешно совмещала с работой в Свердловском драматическом театре. Вскоре состоялись и первые съемки в кино. Дебют актрисы состоялся в картине «Лиха беда начало», где Беляева сыграла небольшую эпизодическую роль.
Ольга Беляева в картине «Все будет хорошо». Фото: kino-teatr.ru
Карьера в кино
С 1987 по 1993 годы Ольгу активно приглашали сниматься в кино. Но роли, которые воплощала артистка, не становились значимыми для нее. Ее лицо не появлялось на обложках журналов, ее не ждали в очередной премьере. То есть ее с удовольствием принимали зрители, но на жаждали увидеть на экране.
Ситуация изменилась после участия Ольги в фильме Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо», который вышел на экраны в 1995 году. Беляева сыграла роль женщины, которая оказывается в тяжелых жизненных условиях с пьющим мужем и маленькими детьми на руках. Ее образ был не основным в картине, но смог остаться в памяти критиков и оставить след в зрительских душах.
Беляева в фильме «Четвертая планета». Фото: kino-teatr.ru
Но самой важной работой в фильмографии актрисы стал проект «Четвертая планета», где Ольга выступила в главной роли.
Популярности у зрителя лента не сыскала, но критики считали ее сильным произведением.
После этого Беляеву видели в небольших и эпизодических ролях. Настоящей удачей стало оказаться в касте артистов эпизода «Испорченный телефон» сериала «Улицы разбитых фонарей».
Актриса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Встретив Дмитрия Астрахана, Ольга Беляева поняла, что это самая настоящая любовь. Режиссер тоже заметил юную артистку, ухаживал и помогал на карьерном пути. Позже пара сыграла свадьбу. Для избранника Ольги этот брак стал вторым.
Первый ребенок артистов умер от порока сердца через 40 дней после рождения. Затем семья переехала в Санкт-Петербург, там в 1993 году на свет появился долгожданный сын Павел.
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Ольга Беляева с сыном Павлом. Фото: соцсети
Несмотря на это, отношения между влюбленными начали портиться.
Режиссер увлекся Еленой Громовой, с которой живет до сих пор. После развода Беляева стала воспитывать сына одна, а в новой семье Астрахана родилась дочь.
Смерть
Жизнь актрисы Ольги Беляевой трагически оборвалась в 2000 году. Она погибла при пожаре в собственном доме. Сына, которому тогда было семь лет, ей удалось вывести на улицу. Врачи сделали все возможное, но артистку спасти не смогли.
У Павла было обожжено 80% поверхности тела. Отец Дмитрий Астрахан отправил сына на реабилитацию в американскую клинику, и там ребенку помогли встать на ноги.
Дмитрий Астрахан воспитал своего сына Павла. Фото: соцсети
Наследник Астрахана вырос в семье отца, сейчас он здоров. Павел увлекается музыкой и окончил Московский государственный университет музыки им. А.Г. Шнитке.
О маме у него сохранились теплые воспоминания, которые он бережно хранит.
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