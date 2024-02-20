«Он справится с этой задачей на все 100 процентов»: Пригожин - о Кологривом в роли Владимира Жириновского

Никита Кологривый недавно сообщил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме об основателе ЛДПР. На видео со встречи с лидером партии Леонидом Слуцким актер заявил, что «сделает это лучше, чем любой артист в этой стране». Съемки запланированы на лето 2024 года. Режиссером проекта станет Александр Баранов, который известен своими фильмами «Елки 2», «Екатерина» и другими.
Мнение Пригожина
Иосиф Пригожин был лично знаком с Владимиром Вольфовичем Жириновским, поэтому Teleprogramme.pro стало интересно выяснить, что думает он о выборе актера на главную роль.
Продюсер уверен, что Владимир Вольфович достоин того, чтобы о нем сняли фильм и поддерживает решение взять на роль именно Кологривого.
«Увековечить его имя логично, а Кологривый как никто подходит на эту роль».
Продюсер считает, что актер действительно должен справиться с ролью Жириновского и ему удастся передать образ политика зрителю.
«Блестящий выбор, правильный. Мне кажется, он справится с этой задачей на все 100 процентов».
Никита Кологривый возможно скоро исполнит роль Владимира Жириновского. Фото: Global Look Press
В молодости, по мнению Иосифа Игоревича, Жириновский был симпатичным парнем и чем-то схож с нынешним Кологривым. В целом, идея снять фильм о значимом для страны персонаже тоже пришлась по душе продюсеру.
«Хорошая идея - фильм сделать про Жириновского, потому что он необычный политик. И если мы говорим такое слово «политик», то оно к нему применимо просто на сто процентов, потому что он абсолютно эрудированный, со знанием дела, блестяще владел темой, четко прогнозировал, изучив историю, изучив все детали нюансы, был востоковедом. Он действительно потрясающий был, и его не хватает».
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Важно, чтобы актер смог передать характер своего персонажа, это самое важно по мнению супруга певицы Валерии.
«Думаю, что характер у Кологривого мощный».
В Сети считают, что Кологривый похож на Жириновского в молодости. Фото: соцсети
Продюсер рассказал о фантастическом чувстве юмора Жириновского.
«Когда он пришел ко мне на тридцатилетие, журналисты у него спрашивают: «А что вас связывает с Иосифом Пригожиным?». Жириновский ответил: «Да, бомж, хожу с ним везде на похороны, на свадьбы, на праздники».
Кроме того, Пригожин не исключает, что Жириновский создал себе образ скандального политика намеренно. Так было проще.
«Внутри он был нормальным человеком, потому что вся эта внешняя театрализация в каком-то смысле маска. А на самом деле внутри, я думаю, он все-таки сопереживал и действительно искренне все, что он говорил, все так и есть. За свою жизнь я не встречал политиков такого уровня такого масштаба, который бы так точно формулировал правдивые вещи».
Основная черта Владимира Вольфовича, которую подметил Иосиф в диалоге с Teleprogramma.pro, это его способность всегда находиться в центре внимания.
«Он жил на полную катушку, хулиганил, был эпатажный, понимал, как привлечь к себе внимание».
Пригожин считает хорошей идеей снять фильм о политике. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Пользователи Сети тоже считают, что Кологривый, как никто другой подходит на роль Жириновского.
RINA SPELL: «Думаю, как минимум будет очень интересно. Все-таки подходит он на эту роль».
Natella Jakeli: «Мне кажется, реально это его роль. Интересно будет посмотреть».
Tanya TANK: «Сыграет лучше, чем сам Жириновский».
Несмотря на это, по сообщениям некоторых СМИ, режиссер Александр Баранов не подтвердил информацию об участии в съемках актера Никиты Кологривого.