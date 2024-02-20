«Он справится с этой задачей на все 100 процентов»: Пригожин - о Кологривом в роли Владимира Жириновского

Никита Кологривый недавно сообщил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме об основателе ЛДПР. На видео со встречи с лидером партии Леонидом Слуцким актер заявил, что «сделает это лучше, чем любой артист в этой стране». Съемки запланированы на лето 2024 года. Режиссером проекта станет Александр Баранов, который известен своими фильмами «Елки 2», «Екатерина» и другими.

Мнение Пригожина

Иосиф Пригожин был лично знаком с Владимиром Вольфовичем Жириновским, поэтому Teleprogramme.pro стало интересно выяснить, что думает он о выборе актера на главную роль.

Продюсер уверен, что Владимир Вольфович достоин того, чтобы о нем сняли фильм и поддерживает решение взять на роль именно Кологривого.

«Увековечить его имя логично, а Кологривый как никто подходит на эту роль».

Продюсер считает, что актер действительно должен справиться с ролью Жириновского и ему удастся передать образ политика зрителю.