Как Олеся Фаттахова пошла в актрисы из-за Ильи Носкова, но встретила другого

Стать актрисой Олесе Фаттаховой помогла первая любовь. Посмотрев в 13 лет сериал «Азазель», Олеся влюбилась в Илью Носкова, сыгравшего главного героя — харизматичного детектива Эраста Фандорина.
И тогда девушка даже стала разрабатывать план, как ближе подобраться к кумиру. Ведь поклонниц, дарящих цветы и говорящих слова благодарности, — сотни, а она хотела запомниться. И решила стать равной ему — быть актрисой.
В юности Олеся Фаттахова влюбилась в Эраста Фандорина в исполнении Ильи Носкова. Фото: кадр из сериала «Азазель»
Детство
Олеся Фаттахова родилась 13 февраля 1989 года в Калининграде. Олеся — наполовину татарка. Татарское прохождение — у ее отца Александра Ильсуровича Фаттахова и дедушки. Ее мама Ирина Граборева профессионально занималась музыкой, играла на фортепиано и цимбалах. Также у Олеси есть младший брат Никита. К сожалению, в 1994 году Александр Фаттахов погиб в автокатастрофе, и его жене пришлось поднимать двух детей в одиночку.
После девятого класса Олеся попала в специализированный театральный класс-студию Бориса Бейненсона при калининградском лицее № 49. А уже после школы поступила во ВГИК, в мастерскую Игоря Ясуловича.
Олеся Фаттахова в детстве. Фото: из открытых источников
Кино
Кинокарьера Фаттаховой началась практически сразу после окончания вуза. Она дебютировала в фильме «Две сестры», а первую главную роль сыграла в сериале «Ой, цветет калина», съемки которого проходили в Китае. Олеся воплотила образ девушки по имени Валя Романова, у которой возникает роман с уроженцем Поднебесной Шень Яном. Общение между исполнителями главных ролей проходило через переводчика Дмитрия. В кадре артисты говорили на разных языках. И по словам Олеси, ей приходилось учить не только свой текст, но и слова партнера.
Часть сериала снималась в Харбине, где преимущественно сосредоточены представители русской эмиграции. Как вспоминала Олеся в интервью «Комсомольской правде», это были экстремальные съемки, поскольку на съемочной площадке царил жуткий холод.
«Помню сцену, где я сидела в свадебном платье у себя дома, после несостоявшегося бракосочетания. В помещении без пуховика находиться невозможно! — рассказывала тогда Олеся. — Пар изо рта шел! Поменяли концепцию: как будто платье я уже сняла, но от холода все равно зуб на зуб не попадал!»
Кадр из сериала «Ой, цветет калина»
В 2013 году на телеэкранах появился сериал «Ночные ласточки», рассказывающий о подвиге летчиц из ночного 46-го Гвардейского бомбардировочного Таманского полка. Олеся сыграла одну из них — Зинаиду Липко.
В 2014 году в многосерийном фильме «Верни мою любовь» Олесе Фаттаховой досталась интересная роль виолончелистки Веры, которая становится участницей сложного любовного треугольника. Компанию на съемочной площадке ей составили Станислав Бондаренко и Дмитрий Пчела. Нельзя не отметить и дуэт Олеси Фаттаховой с Петром Баранчеевым в драматическом сериале «Дочь за отца».
В 2018 году завершились съемки сериала «Султан моего сердца», который был снят для Первого канала. В нем приняли участие как российские, так и турецкие актеры.
Действие сериала происходит в Стамбуле XIX века и показывает время правления султана Махмуда второго. Он создавался на протяжении нескольких лет. Специально для съемок проекта был построен целый город с его узкими улочками, многолюдными рынками, городской пристанью, дворцом турецкого султана и сшито более 8 тысяч костюмов этой эпохи.
Можно также отметить сериал «Сердце матери», где Олеся Фаттахова сыграла молодую женщину, потерявшую дочь.
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Новый виток популярности Олесе Фаттаховой принесла главная роль ее тезки Олеси Федосеевой в сериале «Сельский детектив». Как рассказывала сама артистка в интервью изданию Womanhit, она с ее героиней очень похожи своей яркостью, открытостью, свободолюбием, азартностью, ответственностью и ранимостью. Однако, по мнению Олеси, есть и различия: артистка считает себя трусихой, тогда как ее персонаж — очень смелая девушка.
«Она рискует жизнью ради расследования, залезает в опасные переплеты и лихо из них выбирается, дерзит и ведет себя с преступниками частенько очень нагло, а я бы так никогда не поступила. Завидую ей!» — признавалась Олеся Фаттахова.
По словам Олеси, самая большая сложность летнего съемочного процесса заключалась в том, что на улице царила 35-градусная жара. Однако актеры справились с испытаниями, подкинутыми им погодой.
Кадр из сериала «Сельский детектив»
В фильмографии Олеси Фаттаховой также можно отметить работы в фильмах и сериалах: «Три капитана», «Второе дыхание», Если бы да кабы» и многих других проектах. Интересно, что она в тандеме с Антоном Батыревым также сыграла в клипе Дмитрия Колдуна на песню «Давай сыграем в любовь».
Личная жизнь
Первым мужем Олеси Фаттаховой стал актер Российского молодежного академического театра Роман Степенский, который снимался вместе с ней в ленте «Ой, цветет калина». Они начали встречаться еще в студенческие годы, когда Роман учился в ГИТИСе. Отношения развивались настолько стремительно, что после съемок в сериале «Ой, цветет калина», напомним, проходившим в Китае, Олеся узнала, что ждет ребенка.
Олеся Фаттахова и Роман Степенский. Фото: YouTube.com
Дочка Маша появилась на свет в 2010 году. Иногда Олеся шутила, что ее дочь made in China. После окончания института актеры расписались.
Однако, к сожалению, семью сохранить не удалось. Сейчас Олеся замужем за режиссером Ильей Шеховцовым. Как однажды призналась актриса, сериал «Фантом», снятый Шеховцовым пять лет назад, режиссер посвятил ей.
Илья Шеховцов. Фото: Stardust Agency
Рост и вес
Рост Олеси — 172 сантиметра, вес — 63 килограмма.
Олеся Фаттахова сейчас
В 2023 году завершились съемки сериала «Сельский детектив». В одном из своих интервью Олеся призналась, что даже плакала в последний съемочный день. Сейчас Олеся Фаттахова много времени уделяет воспитанию дочери Маши, которая в свободное время занимается рисованием, лепкой, изучением английского языка, игрой на фортепиано и барабанах.
Олеся Фаттахова с дочкой Марией. Фото: соцсети актрисы
Сама же Олеся всерьез увлекается астрологией, она даже окончила первую ступень курса по этой науке, однако из-за своей постоянной занятости не успела доучиться. Также Фаттахова занимается верховой ездой и изучает английский язык.
Олеся Фаттахова. Фото: соцсети актрисы
Кроме того, она попробовала себя и пении, сняла небольшой клип. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем!
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