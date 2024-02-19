Как Олеся Фаттахова пошла в актрисы из-за Ильи Носкова, но встретила другого

В 2013 году на телеэкранах появился сериал «Ночные ласточки», рассказывающий о подвиге летчиц из ночного 46-го Гвардейского бомбардировочного Таманского полка. Олеся сыграла одну из них — Зинаиду Липко.

В 2014 году в многосерийном фильме «Верни мою любовь» Олесе Фаттаховой досталась интересная роль виолончелистки Веры, которая становится участницей сложного любовного треугольника. Компанию на съемочной площадке ей составили Станислав Бондаренко и Дмитрий Пчела. Нельзя не отметить и дуэт Олеси Фаттаховой с Петром Баранчеевым в драматическом сериале «Дочь за отца».

В 2018 году завершились съемки сериала «Султан моего сердца», который был снят для Первого канала. В нем приняли участие как российские, так и турецкие актеры.

Действие сериала происходит в Стамбуле XIX века и показывает время правления султана Махмуда второго. Он создавался на протяжении нескольких лет. Специально для съемок проекта был построен целый город с его узкими улочками, многолюдными рынками, городской пристанью, дворцом турецкого султана и сшито более 8 тысяч костюмов этой эпохи.

Можно также отметить сериал «Сердце матери», где Олеся Фаттахова сыграла молодую женщину, потерявшую дочь.

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