За что Виктор Коршунов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса: творческий путь советского актера

Детство и юность

Виктор Коршунов появился на свет 24 ноября 1929 года в Москве. Родители будущего актера были выходцами из села и занимались торговлей.

В школе педагоги смогли привить Виктору любовь к искусству, чему он впоследствии был очень благодарен.

Глава семьи Коршуновых отправился на фронт в 1941 году. Тогда сын старался помогать матери, но все же успел увлечься театром и стать участников драматической студии. Вместе с другими юными талантами Виктор посещал госпитали, выступая перед ранеными и больными.

Руководитель студии Дома пионеров, профессиональная актриса Варвара Ивановна Стручкова смогла передать детям навыки актерского ремесла. Закончив выступления, ребята оставались помогать санитарам и медсестрам ухаживать за бойцами.

После войны, в 1947 году, Коршунов поступил в Школу-студию МХАТ. Студенческая жизнь затянула актера. Виктору нравилось получать знания, основанные на высокой морали и нравственности, гуманности и человеколюбии.

После учебы новоиспеченный актер устроился в Центральный театр транспорта, где сразу стал получать серьезные роли. Его заметили и пригласили стать участником труппы Малого театра.