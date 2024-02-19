За что Виктор Коршунов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса: творческий путь советского актера

Детство и юность
Виктор Коршунов появился на свет 24 ноября 1929 года в Москве. Родители будущего актера были выходцами из села и занимались торговлей.
В школе педагоги смогли привить Виктору любовь к искусству, чему он впоследствии был очень благодарен.
Глава семьи Коршуновых отправился на фронт в 1941 году. Тогда сын старался помогать матери, но все же успел увлечься театром и стать участников драматической студии. Вместе с другими юными талантами Виктор посещал госпитали, выступая перед ранеными и больными.
Руководитель студии Дома пионеров, профессиональная актриса Варвара Ивановна Стручкова смогла передать детям навыки актерского ремесла. Закончив выступления, ребята оставались помогать санитарам и медсестрам ухаживать за бойцами.
После войны, в 1947 году, Коршунов поступил в Школу-студию МХАТ. Студенческая жизнь затянула актера. Виктору нравилось получать знания, основанные на высокой морали и нравственности, гуманности и человеколюбии.
После учебы новоиспеченный актер устроился в Центральный театр транспорта, где сразу стал получать серьезные роли. Его заметили и пригласили стать участником труппы Малого театра.
Родители Виктора Коршунова были далеки от искусства. Фото: соцсети
Фильмы
В кино Виктор дебютировал в 1956 году в дилогии «Первые радости» и «Необыкновенное лето».
Виктор Коршунов в фильме «Необыкновенное лето». Фото: kino-teatr.ru
Помимо Коршунова здесь принимали участие именитые артисты того времени. Всего в фильмографии актера 15 картин. Везде он исполнял главные роли, которым верили зрители, а фильмы были интересны широкой публике.
Также Виктор принял участие в 18 телеспектаклях.
Виктор Коршунов в фильме «На всякого мудреца довольно простоты». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
С будущей женой актер познакомился еще во время учебы во МХАТе. Екатерина Еланская происходила их актерской семьи и решила продолжить династию.
Коршунов все жизнь любил свою избранницу и считал ее своей музой.
Влюбленные поженились в 1953 году и были вместе до самого конца. Плодом их бесконечной любви стал сын Александр, который пошел по стопам родителей. Любовь к театру и кино он смог привить позже и своим детям, которые тоже стали актерами.
Семья Виктора Коршунова была образцом уважения, любви и порядочности.
Екатерина Ильинична ушла раньше своего мужа, в 2013 году. Актер пережил свою супругу всего на пару лет.
Виктор Коршунов с женой Екатериной. Фото: соцсети
Смерть
Виктор Коршунов до конца жизни общался с коллегами Малого театра. Он умер от продолжительной болезни в кругу семьи.
Прощание с актером прошло в Малом театре, которому он посвятил почти всю свою жизнь. Виктора Ивановича здесь помнят не только как актера и режиссера-постановщика, но и как генерального директора.
Коршунова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с любимой женой.
Фотография актера размещена в галерее актеров Малого театра, ушедших из жизни. Виктор Иванович сделал значительный вклад в развитие театрального искусства и родной сцены, а также много вложил в студентов Щукинского училища.
Виктор Коршунов с коллегами-артистами. Фото: Global Look Press
Артист при жизни удостоился звания народного артиста СССР и неоднократно был обладателем Благодарности президента Российской Федерации.
Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали работу Коршунова и наградили премией как артиста, который дольше всего исполнял одну и ту же роль — Бориса Годунова в спектакле «Иван Грозный».
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