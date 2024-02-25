Звездные выходы недели, которые все обсуждали

На премьеру художественного фильма «Лед 3» 6+ собралась команда проекта и звездные зрители. Рассмотрели самых интересных гостей на звездной дорожке.
35-летний Александр Петров с 22-летней женой Викторией к выходу на «Лед» готовились. У них наконец-то получился «фэмили лук»: оделись в одном стиле - молодых и модных рокеров. Пара сходила в загс полгода назад и теперь выглядит как счастливые молодожены. Идеальный вечер супругов, по словам Петрова, выглядит так: «На премьере в кино. Но чаще это спокойный вечер вдвоем за долгими разговорами в каком-нибудь прекрасном месте или дома, или за просмотром перед сном кучи смешных рилсов. Мы любим дарить друг другу подарки, не привязываясь к датам». Актер проговорился, что любимые макароны по-флотски жена ему привозит из кулинарии в уже готовом виде, но он так искренне восхищается тем, что Вика помнит о его любимом блюде: сразу видно «влюблен по собственному желанию».
Петров счастлив, что ему повезло встретить женщину своей мечты. И «Лед» - тоже о любви. «Люди часто в нее по-настоящему не верят, и, когда они смотрят «Лед 3», они на какое-то мгновение начинают верить в нее. Ведь каждый человек хочет ее испытать! Это фильм про настоящее что-то, чего мало в жизни. Потому что любовь - большой подарок судьбы», - готов подтвердить своим примером Петров.
Всегда элегантный Федор Бондарчук пришел на премьеру без жены, зато с сыном и уже взрослыми внучками. Фото: Иван Макеев/КП
56-летний Федор Бондарчук заставил народ посплетничать, так как пришел уже на вторую премьеру без жены - актрисы и сценаристки 35-летней Паулины Андреевой. Из-за чего светские сплетники разделились на два лагеря: одни придумали, что Федор Сергеевич ходит без обручалки из-за размолвки с Паулиной; другие решили, что ее отсутствие на светских мероприятиях с мужем - признак беременности. Все проще - жена Бондарчука терпеть не может эти светские выходы и появляется на публике крайне редко, так как проводит большую часть времени с двухлетним сыном Иваном.
Фото: Иван Макеев/КП
А пока компанию продюсеру фильма «Лед 3» Федору Бондарчуку составил его старший сын и внучки. 32-летний Сергей Бондарчук после развода старается проводить свободное время с дочками - 11-летней Маргаритой и 9-летней Верой.
Фото: Иван Макеев/КП
47-летняя Виктория Исакова решила примерить новый образ. И стиль актрисы тут же стали сравнивать то с Екатериной Андреевой в эфире, то с Ириной Шейк на подиуме. А Исакова просто собрала свои роскошные волосы в строгий пучок и вместо привычных для нее платьев примерила актуальный сейчас образ из 90-х. Удлиненный кожаный жакет - актуальная вещичка на ближайший сезон. Актриса шутит, что такая вещь спрячет все лишнее после плотного ужина.
Фото: Иван Макеев/КП
16-летняя Лидия Чистякова - дочь певицы Глюк'оZы - стремится стать артисткой, поэтому посещает и премьеры, и концерты. Лидия сама пишет песни и сама подбирает гардероб. Девочка рассказывает, что чувствует себя на 28 лет: «Родители мне дали очень правильное воспитание. Я имею право выбора, у меня есть принципы. А если у меня есть проблемы - я иду к психологу. Зачем возиться с этим в 30, если можно решить сейчас?»
Фото: Иван Макеев/КП
34-летняя Анна Цуканова-Котт пришла с 15-летним сыном Михаилом, которого некоторые ошибочно приняли за ее кавалера. Это все из-за того, что Миша рослый и брутальный парень, а еще его модная прическа закрывала пол-лица. Когда мальчишка по просьбе фотографов убрал свою челку, все увидели - сын! Михаил пишет музыку и уже зарабатывает первые деньги.