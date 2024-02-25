Звездные выходы недели, которые все обсуждали

На премьеру художественного фильма «Лед 3» 6+ собралась команда проекта и звездные зрители. Рассмотрели самых интересных гостей на звездной дорожке.

35-летний Александр Петров с 22-летней женой Викторией к выходу на «Лед» готовились. У них наконец-то получился «фэмили лук»: оделись в одном стиле - молодых и модных рокеров. Пара сходила в загс полгода назад и теперь выглядит как счастливые молодожены. Идеальный вечер супругов, по словам Петрова, выглядит так: «На премьере в кино. Но чаще это спокойный вечер вдвоем за долгими разговорами в каком-нибудь прекрасном месте или дома, или за просмотром перед сном кучи смешных рилсов. Мы любим дарить друг другу подарки, не привязываясь к датам». Актер проговорился, что любимые макароны по-флотски жена ему привозит из кулинарии в уже готовом виде, но он так искренне восхищается тем, что Вика помнит о его любимом блюде: сразу видно «влюблен по собственному желанию».

Петров счастлив, что ему повезло встретить женщину своей мечты. И «Лед» - тоже о любви. «Люди часто в нее по-настоящему не верят, и, когда они смотрят «Лед 3», они на какое-то мгновение начинают верить в нее. Ведь каждый человек хочет ее испытать! Это фильм про настоящее что-то, чего мало в жизни. Потому что любовь - большой подарок судьбы», - готов подтвердить своим примером Петров.