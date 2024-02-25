Сколько платят звездам за то, что они убеждают нас потратить деньги на товары и услуги

Участие звезд в рекламе стоит недешево. Только крупные компании могут себе позволить такое удовольствие. Журнал «Телепрограмма» посчитал, сколько могут зарабатывать популярные артисты на рекламных контрактах*.
20 - 40 млн руб.: лидеры рынка
Рокировка на рекламном рынке случилась после того, как место иностранных компаний удачно заняли отечественные бренды и предприятия. Гонорары звезд снизились в среднем на 20%. Но даже после этого остались на космическом уровне по меркам тех, кто «по ту сторону экрана». Даже когда в одном ролике занято несколько артистов в похожих ролях - у каждого свой гонорар, который не принято раскрывать коллегам. Суммы зависят от популярности артиста, индивидуальных условий договора (срок контракта, масштаб рекламной кампании, запрет на контракты с предприятиями из смежных отраслей, запрет на смену имиджа, запрет на публичное использование продукции конкурентов и т. п.), маркетинговых исследований компании о лояльности потребителей их продукта или услуг к конкретным звездам.
Зачем брендам тратиться на звезд, если можно придумать и снять крутой ролик и без них? Считается, что звезды выделяют ролик из общего потока рекламы, формируют узнаваемость нового бренда или поддерживают интерес к известному. Как сейчас шутит Дмитрий Маликов: «Теперь для молодежи я курьер из «Озона». Лицом рекламной кампании делают звезд, не замешанных в скандалах. Как только артист появляется в неприятной истории, так сразу же лишается рекламы - этот пункт прописан в контрактах. Так, с Ивлеевой после голой вечеринки расторгли контракт и сотовый оператор, и банк.
Крупные заказчики самых интересных с финансовой точки зрения рекламных контрактов со звездами: банки, платежные системы, сотовые операторы, крупные торговые сети, маркетплейсы.
Отец и сын Нагиевы рекламой заработали себе уже не один «домик у моря». Фото: личная страница Кирилла Нагиева в социальной сети
Тяжеловесы на рекламном рынке зимой 2024 года: Дмитрий Нагиев, Азамат Мусагалиев, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Никита Ефремов, Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Маликов, Полина Гагарина, Баста, Ляйсан Утяшева, Павел Воля. Годовой рекламный контракт с этими артистами может стоить от 20 до 40 млн руб.
10 - 15 млн руб.: контракт со звездой
Поклонники редко верят, что артисты непременно пользуются товарами и услугами, которые рекламируют. Но не спишите с выводами. Многие звезды умеют экономить не хуже поклонников, поэтому принимают в подарок и сотовую связь, и матрасы, и мебель, и обслуживание золотых банковских карт, и даже доставку из ресторанов и продуктовых магазинов, и другие бонусы.
От 10 до 15 млн руб. за годовой рекламный контракт платят продуктовые, мебельные, косметические, фармацевтические бренды, строительные и другие компании. В этом списке звезд - Ольга Бузова, Юрий Стоянов, Марина Кравец, Елена Подкаминская, Сергей Бурунов, Михаил Пореченков, Владимир Пресняков, Марина Александрова, Сергей Маковецкий, Константин Ивлев, Павел Деревянко, Кирилл Нагиев (сын Дмитрия Нагиева), Зиверт (заменила Анастасию Ивлееву в одной из рекламных кампаний), Алла Михеева, Леонид Агутин, Дима Билан.
Зиверт заменила Анастасию Ивлееву. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Столько же могут получать и звезды, участвующие в рекламе банка или сотового оператора, но чуть менее востребованные, чем их коллеги - тяжеловесы рекламного рынка.
У самых молодых и зрелых артистов гонорары и продолжительность контрактов ниже. Часто в этом случае контракт заключают на сезон (три месяца), его цена - от 1 до 2 млн руб. К примеру, среди молодежи в топе - актер Рузиль Минекаев из сериала «Слово пацана». Среди мэтров - Николай Николаевич Дроздов.
Николай Николаевич Дроздов рад рекламной прибавке к пенсии - ему еще внуков поднимать! Фото: Сергей Ведяшкин Агенство «Москва»
А как у них?
$200 тыс. - $20 млн - расценки зарубежных звезд
По сети разлетелся смешной рекламный ролик с Джей Ло и ее танцующим мужем, который неделю назад крутили во время «Супербоула» (финальная игра американского чемпионата по футболу). Дженнифер Лопес монетизирует свой союз весьма успешно: вместе с Беном Аффлеком они рекламируют сеть кофеен с пончиками Dunkin’ Donuts. Супругам выписали за эту разовую работу по $500 тыс. (45 млн руб.) - для «Супербоула» компании снимают оригинальные ролики.
Рекордный контракт за минувший рекламный год получил Джонни Депп - за рекламу в течение трех лет мужского аромата Dior на сумму свыше 20 миллионов долларов (1 млрд 817 млн руб.). У Роберта Паттинсона годовые контракты с этим брендом - по $12 млн (1 млрд руб). Брэд Питт получил $7 миллионов долларов (636 млн руб) за рекламу женского аромата Chanel № 5. У модели Ирины Шейк несколько контрактов с марками женской одежды, нижнего белья, купальников - цена годового контракта топ-модели от $200 до $300 тысяч (от 18 до 27 млн руб.).
*Средний размер гонорара, который может корректироваться как в сторону увеличения, так и уменьшения.