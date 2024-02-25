Сколько платят звездам за то, что они убеждают нас потратить деньги на товары и услуги

Участие звезд в рекламе стоит недешево. Только крупные компании могут себе позволить такое удовольствие. Журнал «Телепрограмма» посчитал, сколько могут зарабатывать популярные артисты на рекламных контрактах*.

20 - 40 млн руб.: лидеры рынка

Рокировка на рекламном рынке случилась после того, как место иностранных компаний удачно заняли отечественные бренды и предприятия. Гонорары звезд снизились в среднем на 20%. Но даже после этого остались на космическом уровне по меркам тех, кто «по ту сторону экрана». Даже когда в одном ролике занято несколько артистов в похожих ролях - у каждого свой гонорар, который не принято раскрывать коллегам. Суммы зависят от популярности артиста, индивидуальных условий договора (срок контракта, масштаб рекламной кампании, запрет на контракты с предприятиями из смежных отраслей, запрет на смену имиджа, запрет на публичное использование продукции конкурентов и т. п.), маркетинговых исследований компании о лояльности потребителей их продукта или услуг к конкретным звездам.

Зачем брендам тратиться на звезд, если можно придумать и снять крутой ролик и без них? Считается, что звезды выделяют ролик из общего потока рекламы, формируют узнаваемость нового бренда или поддерживают интерес к известному. Как сейчас шутит Дмитрий Маликов: «Теперь для молодежи я курьер из «Озона». Лицом рекламной кампании делают звезд, не замешанных в скандалах. Как только артист появляется в неприятной истории, так сразу же лишается рекламы - этот пункт прописан в контрактах. Так, с Ивлеевой после голой вечеринки расторгли контракт и сотовый оператор, и банк.

Крупные заказчики самых интересных с финансовой точки зрения рекламных контрактов со звездами: банки, платежные системы, сотовые операторы, крупные торговые сети, маркетплейсы.