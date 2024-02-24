Кого выбрали в спутницы жизни режиссеры самых обсуждаемых и кассовых фильмов и сериалов

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Клим Шипенко

Режиссер фильмов «Вызов», «Холоп» и «Холоп-2» Клим Шипенко счастливо женат второй раз. 40-летний режиссер Шипенко с женой, 38-летней актрисой и режиссером Софьей Карпуниной, воспитывают 9-летнюю дочь Клементину и 3-летнего сына Павла. Пара познакомилась в гостях на дне рождения у общего друга - актера Константина Крюкова и вместе больше 10 лет.

Шипенко не хочет, как многие коллеги, злоупотреблять съемками жены в каждой картине. Клим говорит: «Есть режиссеры, которые постоянно задействуют в картинах своих жен просто потому, что это жена, что очень заметно. Не хочу, чтобы за спиной шептались: для этой роли лучше подошла бы другая актриса. Я стараюсь делать так, чтобы в моих фильмах Соня появлялась не потому, что мы супруги. Она проходит пробы наравне со всеми. Когда я вижу подходящую для нее роль, я с удовольствием ее приглашаю в проект. Уже есть два таких фильма: «Как поднять миллион, или Исповедь задрота» и «Текст».

Случается, что супруги вместе работают над сценарием. «Соня пишет, а я редактирую», - сообщал муж. Про трансформацию чувств от момента влюбленности до долгих лет в браке Шипенко говорит так: «Это при влюбленности мы склонны идеализировать любимого. А потом гормоны идут на спад, мы видим реальную картинку - и принимаем ее. Или не принимаем. Но если принимаем, то уже все - родственник».

Что касается родственников, то у режиссера есть 15-летний сын от первого брака.

Жора Крыжовников