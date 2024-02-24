Кого выбрали в спутницы жизни режиссеры самых обсуждаемых и кассовых фильмов и сериалов

А на ком женаты режиссеры самых кассовых и обсуждаемых российских фильмов и сериалов сегодняшнего дня? «Телепрограмма» рассказывает и показывает избранниц модных режиссеров.
Клим Шипенко
Режиссер фильмов «Вызов», «Холоп» и «Холоп-2» Клим Шипенко счастливо женат второй раз. 40-летний режиссер Шипенко с женой, 38-летней актрисой и режиссером Софьей Карпуниной, воспитывают 9-летнюю дочь Клементину и 3-летнего сына Павла. Пара познакомилась в гостях на дне рождения у общего друга - актера Константина Крюкова и вместе больше 10 лет.
Шипенко не хочет, как многие коллеги, злоупотреблять съемками жены в каждой картине. Клим говорит: «Есть режиссеры, которые постоянно задействуют в картинах своих жен просто потому, что это жена, что очень заметно. Не хочу, чтобы за спиной шептались: для этой роли лучше подошла бы другая актриса. Я стараюсь делать так, чтобы в моих фильмах Соня появлялась не потому, что мы супруги. Она проходит пробы наравне со всеми. Когда я вижу подходящую для нее роль, я с удовольствием ее приглашаю в проект. Уже есть два таких фильма: «Как поднять миллион, или Исповедь задрота» и «Текст».
Случается, что супруги вместе работают над сценарием. «Соня пишет, а я редактирую», - сообщал муж. Про трансформацию чувств от момента влюбленности до долгих лет в браке Шипенко говорит так: «Это при влюбленности мы склонны идеализировать любимого. А потом гормоны идут на спад, мы видим реальную картинку - и принимаем ее. Или не принимаем. Но если принимаем, то уже все - родственник».
Что касается родственников, то у режиссера есть 15-летний сын от первого брака.
Жора Крыжовников
Фото: личная страница Ольги Долматовской в социальной сети
Режиссер сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Слово пацана» Жора Крыжовников (он же Андрей Першин) сыграл свадьбу летом 2021 года. Избранницей 44-летнего режиссера стала продюсер Ольга Долматовская, которая моложе его на 9 лет. Долматовская - дама из киноиндустрии, работала исполнительным продюсером на многих сериалах. С Крыжовниковым она давно знакома - трудилась на его проектах «Звоните ДиКаприо!», «Лед». А потом вспыхнула любовь.
Впервые публично об отношениях Крыжовников и Долматовская заявили совместным выходом на мероприятие в сентябре 2021-го. В январе 2021 года Жора оформил развод с первой женой актрисой Юлией Александровой, а расстались они задолго до этого. О причинах развода не сообщают: остались друзьями ради 13-летней дочери Веры.
Что касается нынешней истории любви, то Крыжовников и Долматовская не обсуждают ее с посторонними. Но журналисты часто видят, как на фестивалях в Сочи и Калининграде режиссер не выпускает руку жены из своей и постоянно норовит обнять. Первую жену Крыжовников снимал в своем кино. Вторая жена на его проектах пока не работает.
Сарик Андреасян
Фото: личная страница Лизы Моряк в социальной сети
Как режиссер или продюсер Сарик Андреасян снял сериалы «Жизнь по вызову», «Бедный олигарх», «Ресторан по понятиям» и три десятка других. 39-летний Андреасян часто снимает в своих проектах жену - 28-летнюю Лизу Моряк. Первую главную роль она получила пять лет назад в сериале «Любовь в нерабочие недели», который продюсировал Сарик и даже снялся сам. И вот уже четыре года Лиза и Сарик счастливы вместе. Классический служебный роман.
На момент знакомства с Лизой Сарик был женат и воспитывал двоих сыновей. Но Моряк утверждала, что между ними не было отношений до тех пор, пока режиссер не развелся: «Я боялась, что меня обвинят в том, что я стала причиной развода. Я поддерживала Сарика в бракоразводном процессе, была рядом, шутила и помогала с переездом. При этом ни о какой близости речи не было. Он на кон поставил все и рискнул, получил штамп в паспорте и пришел ко мне…»
Сарик и Лиза производят впечатление счастливой влюбленной парочки. Андреасян так объяснил, почему он снимал свою жену в двух частях сериала «Жизнь по вызову»: «Я понимаю, что это талантливый проект, что это возможность перерождения, когда ты выходишь из вагона простушкой, а входишь в эту жизнь яркой. Я понимаю, что это для актрисы важно, и я хотел бы ее увидеть в такой роли». При этом Андреасян отметил, что в эротических сценах вместо Лизы снималась дублерша.
Сейчас пара готовится отметить первый год своей дочери Элизабет.