«Саша, ты дно пробила!»: в Сети не могут успокоиться из-за Черно, оставившей сына с бывшим мужем ради «Дома-2»

Саша Черно уже несколько месяцев одна на «Доме-2» в статусе свободной и находящейся в поиске дамы. Заботы о трехлетнем сыне Стефане Саша Черно благополучно доверила отцу мальчика Иосифу Оганесяну, с которым не так давно оформила развод.
Проектная история?
На проекте Саша Черно чувствует себя вольготно. Она не обременена заботами и волнуется только о своих отношениях. Подписчики Саши Черно недоумевают: куда же подевались ее материнские чувства и любовь к сыну? Испарились вместе с желанием иметь семью с Иосифом Оганесяном?
Некоторые прямо признаются, что не могут поверить в то, что Саша Черно бросила сына.
«Я не понимаю, мне кажется, это все обман. Будто специально сказали, что разошлись с мужем, чтобы создать проектную историю. Ну не верю я, что она бросила сына, она в историях пишет полнейший бред, будто не взрослая женщина, а девочка подросток. Но если это все-таки правда, то конечно, это отвратительно. Пишет: «Я хочу человека, о котором нужно заботиться, я тактильная!» Так у тебя есть, о ком заботиться. У тебя маленький ребенок, которым нужно заниматься! Я просто в шоке», - призналась queen.016.
Саша Черно писала, что Стефан - единственный мужчина, которого она забрала в 2024 год. Фото: соцсети Саши Черно
«Мастер спорта по бросанию детей», - набросилась на Черно pozdniakovapozdniakova.
«От осинки не родятся апельсинки»
Некоторые подписчики считают, что Сашу Черно можно смело лишать прав на сына. Многие вспоминают, что когда-то Сашу Черно бросила ее мать. Получается, что участница реалити-шоу пошла по стопам родительницы.
«Йося молодец. Сейчас компроматика насобирает, какая Сашка мать, и в суд. Молодец, Шура, правильно, бери пример со своей маман. От Осинки не родятся апельсинки. Йося молодец!» - похвалила Оганесяна mikaelankaterina.
«Саша, ты дно пробила! Ни-че-го не поможет», - сделала вывод anyutka_anna666000.
Саша Черно в начале февраля отдыхала в Дубае. Фото: соцсети Саши Черно
Особенно подписчиков возмутил тот факт, что Саша Черно не поспешила в больницу, когда был госпитализирован ее сын Стефан.
«У тебя сын в больнице, а ты с мужиками. Как так можно? Вся в свою мать! Бросила дите, таких лишать прав можно, сто процентов», - уверена kristi56.
«Ну ты и дно, ребенок с папой в больнице, плохое самочувствие, а ты на «Доме-2» попу греешь. Пусть уже тебя, наконец, ограничат в правах, то хоть алименты платить будешь, а Йося прекрасно воспитает малыша», - считает yuliyamatuyshko.
«Вы неприятны Иосифу»
Саша Черно часто говорит о том, что хочет выстроить дружеские отношения с бывшим мужем. Но пока у нее это плохо получается. Подписчики, кажется, поняли, почему так происходит.
Иосиф Оганесян с сыном Стефаном. Фото: соцсети Иосифа Оганесяна
«Вы часто говорите умные вещи, но ваши поступки очень не соответствуют тому, как вы себя ведете. Вы неприятны Иосифу, это видно во всем - в его позе, выражении лица. Вас терпят, так отношения не выстраивают дружеские. Вы как будто: ой, не получилось в другом месте, давайте обратно семью. Нет, так не бывает. Вы реально разрушили свою прежнюю семью и как раньше не будет никогда. Слышно, что вы ходите к психологу, но слова расходятся с вашим поведением. Вы хотите мужчину заботливого, с таким поведением его не будет. Вы, как бездомный котенок, ищите дом. Если эта игра продюсеров, то это просто дно», - поделилась своим мнением polinamur76.
«Да не умные вещи, а шаблонные фразы, вычитанные в сети. Язык у Александры подвешен, вот и чешет по кругу то одно, то другое. А в реальной жизни как -то все не по уму. Реальных дел ноль. Где водительские права, спорт, здоровый образ жизни? Только на словах», - проявила наблюдательность zimneecolnze85.