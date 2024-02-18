«Саша, ты дно пробила!»: в Сети не могут успокоиться из-за Черно, оставившей сына с бывшим мужем ради «Дома-2»

Саша Черно уже несколько месяцев одна на «Доме-2» в статусе свободной и находящейся в поиске дамы. Заботы о трехлетнем сыне Стефане Саша Черно благополучно доверила отцу мальчика Иосифу Оганесяну, с которым не так давно оформила развод.

Проектная история?

На проекте Саша Черно чувствует себя вольготно. Она не обременена заботами и волнуется только о своих отношениях. Подписчики Саши Черно недоумевают: куда же подевались ее материнские чувства и любовь к сыну? Испарились вместе с желанием иметь семью с Иосифом Оганесяном?

Некоторые прямо признаются, что не могут поверить в то, что Саша Черно бросила сына.