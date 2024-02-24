Бритни Спирс - бывшему: «Закопаю гада!»

Вышедшие в прошлом году мемуары тревожной и не совсем стабильной Бритни Спирс под названием «Женщина во мне» взбудоражили общественность и даже семью Джастина Тимберлейка. В книге певица коснулась бывшего, выставив его в очень неприглядном свете. Вроде бы Бритни после этого извинилась, но скандал только разгорелся с новой силой. Чем это грозит обоим - разбиралась «Телепрограмма».
Аборт и ныне там
Напомним, что обвинения в книге Спирс были очень серьезными: девушка вспомнила, как Джастин Тимберлейк, с которым она встречалась в 19 лет, заставил ее сделать аборт. И подчеркнула, что это было именно его решение. Эту травму Бритни до сих пор считает самой тяжелой в жизни.
«Если бы это было только мое решение, я бы так не поступила, - писала она. - Но Джастин был убежден, что не хочет быть отцом. По сей день аборт - самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни».
Живущий с 2012 года в браке с актрисой Джессикой Бил артист, разумеется, взбесился. Он опроверг обвинения и попытался оправдаться и перед общественностью, и перед женой. Но это не помогло. Американские таблоиды стали писать, что в семье Джастина начался разлад, а его триумфальное возвращение на сцену после шестилетней паузы теперь под большим вопросом - репутация в Голливуде теперь, как известно, вещь очень хрупкая. Запланированный на 2024 год релиз и масштабный гастрольный тур были отменены. «Сомневаюсь, что Тимберлейк выберется, пыль будет оседать очень долго», - отмечали инсайдеры.
Поняв, что натворила, Бритни бросилась просить прощения - одумалась певица в январе текущего года - и сделала это так легкомысленно, что до сих пор непонятно: певица троллит бывшего или реально жалеет о написанном.
- Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые написала в книге, - сообщила она. - Если я обидела кого-то, кто мне искренне дорог, я глубоко сожалею. Еще я хочу сказать, что я обожаю песню Джастина Selfish. Она так хороша… P. S. Sanctified - тоже вау!
Тимберлейк этих нестандартных извинений не принял и продолжил гнуть свою линию.
«Побежишь плакаться к мамочке?»
Понимая, что все спланированное и построенное начинает рушиться в один миг, Джастин решил включить режим берсерка и пошел на обострение - в конце января со сцены на концерте в Нью-Йорке опять сделал заочный укол в адрес Бритни.
- Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться, - сказал он. - Ни перед кем, черт возьми, ни перед кем!
Это было перед исполнением хита Сry Me a River («Плачь по мне» или «Мне тебя не жаль»), посвященный разрыву со Спирс: артист уверял, что пара развалилась из-за ее измен, однако певица все отрицала.
Конечно, СМИ начали писать об этом, до Бритни дошло это заявление - и она выплеснула все, что было внутри (возможно, так изначально и было запланировано). В злобном посте в соцсетях певица заявила, что забирает извинения обратно и ждет бывшего в суде. При этом очень больно уколола Джастина, ткнув в сокровенное.
«Мне тут сообщили, что кто-то несет обо мне всякую чушь на улицах! - написала она. - Хочешь довести до суда или побежишь домой плакаться к мамочке, как в прошлый раз? И да, мне не жаль!»
После жесткого или даже жестокого ответа Бритни опубликовала видео с фирменным странным танцем - в красном мини-платье, которое тут же в сети назвали «платьем мести».
Странные наряды и дикие танцы певицы - ее способ досадить экс-бойфренду. Фото: личная страница Бритни Спирс в социальной сети
Затем в дело вступила армия фанатов Спирс: коллективными усилиями в соцсетях они перевернули музыкальный чарт (!), деклассировав Тимберлейка: лавинным и вирусным наплывом прослушиваний сбросили сольный сингл вокалиста Selfish с пьедестала и подняли в топе старую композицию Бритни с точно таким же названием (помните ее «комплимент» этому треку?). Инсайдеры передавали, что новость шокировала Джастина.
Волна хейта
Обидные комментарии от фанаток Спирс начали появляться буквально под каждым безобидным постом Тимберлейка - они буквально обрушили ему соцсети. В одном из свежих видео Тимберлейк поет под гитару новую песню, предварительно извинившись за осипший после гриппа голос, а ему пишут: «Под гриппом ты подразумеваешь мнение критиков о своем альбоме?», «Грипп должен волновать тебя меньше всего. У кармы уже есть твой адрес», «Он думал, что свободно выйдет на сцену и скажет, что ему ни о чем не жаль! Но ему следовало бы лучше понимать, как к нему все относятся». И в таком духе. Все закончилось тем, что комментарии в соцсетях Джастин отключил.
Пока от артиста нет никакого адекватного ответа такой волне хейта. Пиарщики Тимберлейка ломают голову, как можно было бы развернуть ситуацию в свою пользу, но после публичного отказа от извинений, кажется, артист еще больше закапывает себя на глазах экзальтированной и истеричной американской публики. И никто не знает, какие откровения могут вылезти наружу, если пара все же дойдет до суда и показаний под присягой: пример Джонни Деппа и Эмбер Херд никого из зрителей, кажется, не порадовал.
Нынешняя жена артиста Джессика Бил повторила тот образ, чтобы позлить Спирс. Фото: личная страница Джессики Бил в социальной сети
К тому же под вопросом и семейное счастье Джастина. Очевидно, разборки с бывшей не могут радовать Джессику Бил. Виду актриса и модель старается не подавать и даже недавно затроллила Бритни, появившись на публике в ровно таком же джинсовом костюме, в котором Спирс пришла с Тимберлейком на American Music Awards 2001 года, но что творится в душе у жены артиста и как это скажется на браке, одному богу известно...