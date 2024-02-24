Бритни Спирс - бывшему: «Закопаю гада!»

Вышедшие в прошлом году мемуары тревожной и не совсем стабильной Бритни Спирс под названием «Женщина во мне» взбудоражили общественность и даже семью Джастина Тимберлейка. В книге певица коснулась бывшего, выставив его в очень неприглядном свете. Вроде бы Бритни после этого извинилась, но скандал только разгорелся с новой силой. Чем это грозит обоим - разбиралась «Телепрограмма».

Аборт и ныне там

Напомним, что обвинения в книге Спирс были очень серьезными: девушка вспомнила, как Джастин Тимберлейк, с которым она встречалась в 19 лет, заставил ее сделать аборт. И подчеркнула, что это было именно его решение. Эту травму Бритни до сих пор считает самой тяжелой в жизни.

«Если бы это было только мое решение, я бы так не поступила, - писала она. - Но Джастин был убежден, что не хочет быть отцом. По сей день аборт - самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни».

Живущий с 2012 года в браке с актрисой Джессикой Бил артист, разумеется, взбесился. Он опроверг обвинения и попытался оправдаться и перед общественностью, и перед женой. Но это не помогло. Американские таблоиды стали писать, что в семье Джастина начался разлад, а его триумфальное возвращение на сцену после шестилетней паузы теперь под большим вопросом - репутация в Голливуде теперь, как известно, вещь очень хрупкая. Запланированный на 2024 год релиз и масштабный гастрольный тур были отменены. «Сомневаюсь, что Тимберлейк выберется, пыль будет оседать очень долго», - отмечали инсайдеры.

Поняв, что натворила, Бритни бросилась просить прощения - одумалась певица в январе текущего года - и сделала это так легкомысленно, что до сих пор непонятно: певица троллит бывшего или реально жалеет о написанном.

- Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые написала в книге, - сообщила она. - Если я обидела кого-то, кто мне искренне дорог, я глубоко сожалею. Еще я хочу сказать, что я обожаю песню Джастина Selfish. Она так хороша… P. S. Sanctified - тоже вау!

Тимберлейк этих нестандартных извинений не принял и продолжил гнуть свою линию.

«Побежишь плакаться к мамочке?»

Понимая, что все спланированное и построенное начинает рушиться в один миг, Джастин решил включить режим берсерка и пошел на обострение - в конце января со сцены на концерте в Нью-Йорке опять сделал заочный укол в адрес Бритни.

- Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться, - сказал он. - Ни перед кем, черт возьми, ни перед кем!

Это было перед исполнением хита Сry Me a River («Плачь по мне» или «Мне тебя не жаль»), посвященный разрыву со Спирс: артист уверял, что пара развалилась из-за ее измен, однако певица все отрицала.

Конечно, СМИ начали писать об этом, до Бритни дошло это заявление - и она выплеснула все, что было внутри (возможно, так изначально и было запланировано). В злобном посте в соцсетях певица заявила, что забирает извинения обратно и ждет бывшего в суде. При этом очень больно уколола Джастина, ткнув в сокровенное.

«Мне тут сообщили, что кто-то несет обо мне всякую чушь на улицах! - написала она. - Хочешь довести до суда или побежишь домой плакаться к мамочке, как в прошлый раз? И да, мне не жаль!»

После жесткого или даже жестокого ответа Бритни опубликовала видео с фирменным странным танцем - в красном мини-платье, которое тут же в сети назвали «платьем мести».