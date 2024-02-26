Как Ивана Трамп прошла путь от модели до бизнес-леди

Последние годы

После развода Ивана начала переосмысливать свою жизнь. В начале 1990-х годов она написала два романа «Только ради любви» и «Свободно любить». Она также поделилась своим опытом в успешной книге о самопомощи «Лучшее еще впереди: как справиться с разводом и снова наслаждаться жизнью» (1995). В своей книге она советовала разведенным женщинам «получить достойную компенсацию - а прежде чем делать это, очистить свою совесть». В том же году Ивана вышла замуж за богатого итальянского бизнесмена Риккардо Маццучелли. Их брак длился всего два года, после чего они развелись в 1997 году.

В конце 1990-х годов Ивана основала свой собственный модный дом Ivana Haute Couture и запустила производство одежды, парфюмерии и ювелирных украшений. Параллельно с этим она основала компанию Ivana Inc., которая занималась организацией ее публичных выступлений и работой в сфере медиа, о чем можно узнать на ее официальном вебсайте. У Трамп была эпизодическая роль в комедии 1996 года «Клуб первых жен» с Голди Хоун, Дайан Китон и Бетт Мидлер в главных ролях. В 2006 году у нее было собственное шоу знакомств Ivana Young Man.

В апреле 2008 года Ивана вышла замуж за Россано Рубиконди. 59-летняя Ивана и 36-летний Рубиконди встречались шесть лет, прежде чем поженились на роскошной церемонии в поместье Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида. Но этот четвертый поход под венец вскоре оказался еще одним коротким союзом. В декабре того же года она объявила об их разрыве, обозначив причину расставания, желание жить в разных городах.

Возвращение Иваны на реалити-шоу произошло в 2010 году. Тогда она приняла участие в известном английском сериале «Большой брат». Через год она запустила новую линейку вин. В процессе она сотрудничала с фирмой Legends Wines и продавала через них вина, которые были произведены в штате Калифорния. Через два года Ивана помогла в продвижении работ художника Джованни Перроне. А в мае 2013 года она устроила для него премьерный показ в Нью-Йорке.

Ивана Трамп скончалась 14 июля 2022 года после остановки сердца.