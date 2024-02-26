Как Ивана Трамп прошла путь от модели до бизнес-леди

Кто такая Ивана Трамп?
Ивана Трамп, бывшая модель и экс-супруга предпринимателя миллиардера и президента Дональда Трампа, была в центре внимания социальной элиты Нью-Йорка в 1980-х годах. Их брак завершился разводом в 1990 году, в результате которого она получила внушительное мировое соглашение в размере 20 миллионов долларов. Написав книгу «Лучшее еще впереди: как справиться с разводом и снова наслаждаться жизнью», Ивана делилась с разведенными советом «сдать свой кошелек в химчистку».
Ивана Трамп представляет свой роман «Свобода любить» на книжной ярмарке во Франкфурте, Германия, 1994 год. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Ивана Зелницкова родилась 20 февраля 1949 года в городе Готвальдов (нынешний Злин, Чехия). Девочка начала заниматься лыжами в возрасте 6 лет и уже в 12 была включена в национальную тренировочную программу. Юная спортсменка активно участвовала в различных соревнованиях по всей Европе, а в 1967 стала студенткой Карлова университета, продолжая при этом заниматься спортом. В это время Ивана заявила, что ее выбрали в олимпийскую сборную своей страны по лыжам на играх 1972 года, однако достоверность этого заявления была поставлена под сомнение. Вскоре после этого она вышла замуж за австрийского лыжника Альфреда Винклмайра, но их брак продлился недолго.
После переезда в Канаду Ивана некоторое время проработала лыжным инструктором. В 70-е годы она начала карьеру модели. В 1976 году эта работа привела ее в Нью-Йорк, где она познакомилась с будущим предпринимателем в сфере недвижимости и миллиардером Дональдом Трампом.
Ивана Трамп в Сен-Тропе, Франция, 03 июня 2006 г. Фото: Global Look Press
Брак с Дональдом Трампом
После жаркого ухаживания Ивана вышла замуж за Трампа в 1977 году. У них появились трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. В 1980-е годы Ивана стала известной фигурой в элитной светской жизни Нью-Йорка. Она активно участвовала в проектах своего мужа, консультируя по дизайну интерьера при создании таких знаменитых объектов, как Trump Tower в Нью-Йорке и Trump Plaza Hotel and Casino в Атлантик-Сити. Ивана также занимала высокие посты в отеле Plaza в Нью-Йорке и в отеле-казино Trump's Castle Hotel and Casino.
Хотя было очевидно, что Ивана была ценным активом в бизнесе своего мужа, у них возникли серьезные проблемы в отношениях. Публичные скандалы, вызванные политическими сделками Трампа и его же самореклама, привели к разрушению их брака. В 1990 году Ивана развелась со своим мужем после слухов о его романе с Марлой Мейплз. После продолжительного судебного процесса Ивана заключила урегулирование на сумму 20 миллионов долларов. Это было значительной суммой, учитывая тот факт, что бизнес Трампа в области недвижимости находился на грани банкротства.
Дональд Трамп и Ивана Трамп на спортивном мероприятии, 1988 год, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Последние годы
После развода Ивана начала переосмысливать свою жизнь. В начале 1990-х годов она написала два романа «Только ради любви» и «Свободно любить». Она также поделилась своим опытом в успешной книге о самопомощи «Лучшее еще впереди: как справиться с разводом и снова наслаждаться жизнью» (1995). В своей книге она советовала разведенным женщинам «получить достойную компенсацию - а прежде чем делать это, очистить свою совесть». В том же году Ивана вышла замуж за богатого итальянского бизнесмена Риккардо Маццучелли. Их брак длился всего два года, после чего они развелись в 1997 году.
В конце 1990-х годов Ивана основала свой собственный модный дом Ivana Haute Couture и запустила производство одежды, парфюмерии и ювелирных украшений. Параллельно с этим она основала компанию Ivana Inc., которая занималась организацией ее публичных выступлений и работой в сфере медиа, о чем можно узнать на ее официальном вебсайте. У Трамп была эпизодическая роль в комедии 1996 года «Клуб первых жен» с Голди Хоун, Дайан Китон и Бетт Мидлер в главных ролях. В 2006 году у нее было собственное шоу знакомств Ivana Young Man.
В апреле 2008 года Ивана вышла замуж за Россано Рубиконди. 59-летняя Ивана и 36-летний Рубиконди встречались шесть лет, прежде чем поженились на роскошной церемонии в поместье Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида. Но этот четвертый поход под венец вскоре оказался еще одним коротким союзом. В декабре того же года она объявила об их разрыве, обозначив причину расставания, желание жить в разных городах.
Возвращение Иваны на реалити-шоу произошло в 2010 году. Тогда она приняла участие в известном английском сериале «Большой брат». Через год она запустила новую линейку вин. В процессе она сотрудничала с фирмой Legends Wines и продавала через них вина, которые были произведены в штате Калифорния. Через два года Ивана помогла в продвижении работ художника Джованни Перроне. А в мае 2013 года она устроила для него премьерный показ в Нью-Йорке.
Ивана Трамп скончалась 14 июля 2022 года после остановки сердца.
Запуск коллекции вин «Живая легенда» Иваны Трамп в ее таунхаусе, 18 октября 2011 г. Фото: Global Look Press