Как Владимир Крутов стал лучшим бомбардиром СССР и обрел счастье с разведенной воспитательницей

Прославленного советского хоккеиста Владимира Крутова не зря величают Крут. И не только из-за фамилии. Он по-настоящему крутой спортсмен, со своей фирменной изюминкой и тактикой, легенда отечественного спорта.

Крутов по праву заслужил в 80-х звание лучшего нападающего и бомбардира. Вошел в легендарную пятерку советских хоккеистов, стал двухкратным олимпийским чемпионом.

Детство Владимира Крутова

Родился Владимир Крутов в Москве 1 июня 1960 года в обычной семье периода СССР. Папа Евгений Крутов был фрезеровщиком на заводе, а мама Нина Крутова работала поваром в детском саду.

Каждое лето детский садик матери Владимира Крутова выезжал на дачу в подмосковный поселок Салтыковка. Мама брала с собой сыновей Володю и Сашу.

Здесь мальчишки дышали свежим воздухом, набирались сил и получали свой первый трудовой опыт, помогая взрослым на лесопилке.

Первые шаги в хоккее

Владимир Крутов встал на коньки и всерьез увлекся хоккеем уже в 4 года, и ни о какой другой деятельности в своей жизни и думать не мог. Во многом этому увлечению способствовал старший брат советской знаменитости Александр.

Он первым записался в секцию хоккея, а когда мама поручала ему присмотреть за братом, частенько приводил его на ледовую арену. Мальчишка вначале сидел в зрительных рядах и наблюдал за игрой брата, а потом сам стал проситься на лед.

Началом большой спортивной биографии Владимира Крутова можно считать 1968 год, когда его семья перебралась в новую квартиру около Кутузовского проспекта. Прямо напротив их двора оказался стадион «Метеор». Здесь он смог заняться хоккеем серьезно.

Уже совсем скоро Владимир играл в хоккей с братом в одной команде, несмотря на трехлетнюю разницу в возрасте не только с Сашей, но и с другими юными спортсменами тоже. Однако Володя не уступал в качестве игры никому из них.

Первым стал тренировать Владимира Крутова Владимир Голубев, хоккеист всегда вспоминал о нем, как об очень отзывчивом человеке и гениальном педагоге.

В один из прекрасных для Владимира Крутова дней ему прислали записку, в которой его пригласили в команду ЦСКА. Юный хоккеист был потрясен, ведь с одной стороны ему судьба дала редкий шанс — один на миллион, но с другой — его только-только назначили капитаном команды. Ему крайне трудно было изменить ребятам. В то же время семья Крутова натаивала на переходе в более престижный ранг.

ЦСКА был крайне заинтересован в талантливом хоккеисте, поэтому Владимира Крутова приехал убеждать сам капитан команды Владимир Стельмахов. И ему это удалось.