Как Владимир Крутов стал лучшим бомбардиром СССР и обрел счастье с разведенной воспитательницей

Прославленного советского хоккеиста Владимира Крутова не зря величают Крут. И не только из-за фамилии. Он по-настоящему крутой спортсмен, со своей фирменной изюминкой и тактикой, легенда отечественного спорта.
Крутов по праву заслужил в 80-х звание лучшего нападающего и бомбардира. Вошел в легендарную пятерку советских хоккеистов, стал двухкратным олимпийским чемпионом.
Детство Владимира Крутова
Родился Владимир Крутов в Москве 1 июня 1960 года в обычной семье периода СССР. Папа Евгений Крутов был фрезеровщиком на заводе, а мама Нина Крутова работала поваром в детском саду.
Каждое лето детский садик матери Владимира Крутова выезжал на дачу в подмосковный поселок Салтыковка. Мама брала с собой сыновей Володю и Сашу.
Здесь мальчишки дышали свежим воздухом, набирались сил и получали свой первый трудовой опыт, помогая взрослым на лесопилке.
Первые шаги в хоккее
Владимир Крутов встал на коньки и всерьез увлекся хоккеем уже в 4 года, и ни о какой другой деятельности в своей жизни и думать не мог. Во многом этому увлечению способствовал старший брат советской знаменитости Александр.
Он первым записался в секцию хоккея, а когда мама поручала ему присмотреть за братом, частенько приводил его на ледовую арену. Мальчишка вначале сидел в зрительных рядах и наблюдал за игрой брата, а потом сам стал проситься на лед.
Началом большой спортивной биографии Владимира Крутова можно считать 1968 год, когда его семья перебралась в новую квартиру около Кутузовского проспекта. Прямо напротив их двора оказался стадион «Метеор». Здесь он смог заняться хоккеем серьезно.
Уже совсем скоро Владимир играл в хоккей с братом в одной команде, несмотря на трехлетнюю разницу в возрасте не только с Сашей, но и с другими юными спортсменами тоже. Однако Володя не уступал в качестве игры никому из них.
Первым стал тренировать Владимира Крутова Владимир Голубев, хоккеист всегда вспоминал о нем, как об очень отзывчивом человеке и гениальном педагоге.
В один из прекрасных для Владимира Крутова дней ему прислали записку, в которой его пригласили в команду ЦСКА. Юный хоккеист был потрясен, ведь с одной стороны ему судьба дала редкий шанс — один на миллион, но с другой — его только-только назначили капитаном команды. Ему крайне трудно было изменить ребятам. В то же время семья Крутова натаивала на переходе в более престижный ранг.
ЦСКА был крайне заинтересован в талантливом хоккеисте, поэтому Владимира Крутова приехал убеждать сам капитан команды Владимир Стельмахов. И ему это удалось.
Владимир Крутов. Фото: vk.com/byltakoyhockey
Переход в ЦСКА
В 1971 году Владимир Крутов начал свои первые тренировки в Центральном спортивном клубе Армии. Карьера хоккеиста стала складываться молниеносно.
Из юношеской команды ЦСКА Крутов достаточно быстро перебрался в молодежную. Начались серьезные тренировки (по три в день) и серьезные игры — ежегодные чемпионаты мира.
Однако Крутов не сетовал. После учебы в школе сразу примерял форму и снимал ее поздно вечером. Но это стоило того — результаты Крутова оказались впечатляющими.
Хоккеист дебютировал в составе ЦСКА в 1977 году в игре против «Крыльев Советов», на тот момент он учился в 10-м классе. На лед Владимир Крутов вышел с такими звездами советского хоккея, как Валерий Харламов, Владимир Петров и Борис Михайлов.
Эту игру тогда транслировали по телевидению, Владимир Крутов выступил блестяще и утром пришел в школу настоящим героем.
Владимир Крутов на льду. Фото: Global Look Press
Владимир Крутов в составе сборной СССР
После этой игры в спортивной жизни Владимира Крутова началась невероятная череда различных чемпионатов различного уровня, олимпийских и кубковых соревнований в составе ЦСКА, а также сборной команды СССР.
Первая игра Крутова в сборной страны была сразу в рамках Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (США).
Крутов даже не планировал туда попасть, но тренерский состав решил, что молодой спортсмен сможет в них себя проявить достойно. С этого момента хоккеист был признан незаменимым форвардом не только ЦСКА, но и сборной СССР.
В рядах ЦСКА Крутов находился с 1978 года по 1989 год. И обязательно, на протяжении всех 12 лет, Крутов ежегодно получал звание чемпиона Советского Союза.
Хоккеист вошел в знаменитую советскую пятерку лучших хоккеистов, где кроме него значились Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов и Сергей Макаров. Она появилась после знаковой победы сборной СССР на кубке в Канаде в 1981 году.
В конце 80-х Владимир Крутов отыграл сезон за канадскую команду «Ванкувер Кэнакс». Но контракт с ним продлевать не стали. Тогда он попытал счастья в швейцарской команде «Цюрих Лайонз» и шведской «Эстерсундс ИК». Но за границей карьера Владимира Крутова не задалась, и он принял решение вернуться в Россию.
Владимир Крутов с сыном. Фото: vk.com/legends77
Возвращение на родину
Владимира Крутова радушно приняли на родине в 1996 году и пригласили работать инструктором в ЦСКА. В 2001 году хоккеиста повысили до главного тренера команды. На этом месте спортсмен продержался всего год, поскольку в клубе тогда платили одни из самых низких зарплат. Также на решение спортсмена повлиял разгромный проигрыш нижегородскому «Торпедо».
В 2002 году Владимира Крутова Вячеслав Фетисов, председатель Государственного комитета по физкультуре и спорту, пригласил стать руководителем Государственной школы высшего спортивного мастерства. В ней дети учились стрельбе из лука, синхронному плаванию, бейсболу, настольному теннису, легкой атлетике.
Достижения Крутова
За период спортивной карьеры Владимир Крутов стал дважды олимпийским чемпионом, серебряным призером Олимпиады в 1980 году, много раз становился чемпионом Европы и мира.
Его признали лучшим бомбардиром СССР в 80-е годы. Два раза Крутов получал титул лучшего нападающего чемпионата мира, три раза был признан самым продуктивным бомбардиром матча.
В 2010 году Владимир Крутов был принят в Зал славы ИИХФ в категории «игрок», в Золотой книге сборной СССР по хоккею ему посвящена целая глава.
Также в честь хоккеиста был учрежден переходящий трофей Ночной хоккейной лиги России, где главным призом соревнования является Кубок имени нападающего Крутова.
Майка с номером «24» ХК ЦСКА официально закреплена только за Владимиром Крутовым и ее вывели из состязаний.
Владимир Крутов с женой и сыном. Фото: vk.com/legends77
Личная жизнь хоккеиста
Владимир Крутов — редкий семьянин. Свою будущую жену Нину он встретил, когда ему было каких-то 19 лет. Познакомился он с ней в Салтыковке, когда приехал к маме на ее служебную дачу.
Нина работала воспитательницей в том же садике, что и родительница Владимира. На тот момент она уже была разведена, воспитывала сына от прошлого брака. Нельзя сказать, что мать Крутова восприняла эту партию с восторгом, тем более что Нина была к тому же старше ее сына на пять лет. Но Крутов не стал слушать мнение мамы и наперекор ей женился на своей любимой женщине.
Матери Крутова пришлось смириться с выбором сына. Вскоре она полюбила и невестку, и двух внуков, которых она подарила свекрови.
Старший сын Крутова, Денис, не унаследовал спортивный талант своего родителя, но отлично проявил себя в предпринимательской деятельности. А младший, Алексей, тоже пошел в хоккей, в 2008 году он стал чемпионом Швейцарии.
В браке с любимой Ниной Владимир Крутов прожил 33 счастливых года. Но в 2012 году ему стало плохо, открылось желудочное кровотечение. Несмотря на старания врачей, спортсмен умер в 52 года. Его похоронили на Новолужинском кладбище по просьбе его жены Нины.
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