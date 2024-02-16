«Для нее замуж выйти, как за хлебом сходить»: почему на Мусульбес обрушился хейт в Сети после предложения Капаклы

«Паспорт только портит. Хорошо, что можно поменять, и печати не ставить о разводах. И не кто не узнает, что десяток мужей было», - подкинула идею volzokksenia.

«С Виктором и Сергеем так же было. Ждем продолжения», - в предвкушении развода 89.vika.

«Не будут они вместе!» - вынесла вердикт irvina1988.

«Увела женатика»

Но больше всего претензий у подписчиков к Тане Мусульбес вовсе не в связи с количеством ее браков. Хейтеров раззадоривает тот факт, что Таня Мусульбес оказалась разлучницей, которая увела мужа у другой экс-участницы «Дома-2» Марины Африкантовой. В их глазах она – та самая, что пытается строить счастье на несчастье другой.

У всех в памяти еще свежи детали истории, разыгравшейся год назад. Когда Марина Африкантова своими глазами увидела, как Рома Капаклы и Таня Мусульбес не просто флиртуют. Марина фактически получила доказательства измены мужа. Теперь Африкантова одинокая разведенная женщина 36-ти лет. Да да, у нее с Мусульбес разница ровно десять лет. И родились они почти в один день. День рождения Тани 13 октября, Марины – 14.