«Для нее замуж выйти, как за хлебом сходить»: почему на Мусульбес обрушился хейт в Сети после предложения Капаклы

Новость о том, что бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес решили пожениться спустя ровно год романтических отношений, обрадовала не всех. В микроблоге Тани Мусульбес оставлены не только поздравительные комментарии.
Третья попытка
Рома Капаклы и Таня Мусульбес на днях разместили в своих микроблогах красивое видео. Рома делает Тане предложение в красивейшем месте острова Бали, на берегу океана. Он опускается на колено и протягивает возлюбленной кольцо. Та радостно отвечает согласием.
Рома Капаклы и Таня Мусульбес станут мужем и женой. Фото: соцсети Ромы Капаклы
«Без 15 минут, как год вместе. Кто бы мог подумать, что все сложится именно так. Принимаем ваши поздравления. Мы пошли, у нас еще вся жизнь впереди, нужно готовиться», - написал под видео Роман Капаклы.
Кто-то в самом деле написал красивой паре искренние поздравления. Большинство же вспомнило, что для 26-летней Тани Мусульбес это замужество будет уже третьим. В первый раз замуж она выходила на «Доме-2» за Виктора Литвинова. От него она ушла к Сергею Михееву, своему давнему приятелю. Тот тоже сделал Тане Мусульбес предложение, но и второй брак просуществовал недолго.
Таня Мусульбес и Витя Литвинов в день свадьбы. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«Танюш, в чем секрет? Каждый, с кем ты встречаешься, женится», - поинтересовалась enn.m_2017.
«Секрет этого брака – беременность», - ответила katusha1283.
«Умеют же люди до 30 лет 3 раза выйти замуж», - завистливо заметила kris_sviders.
«Похоже, Танюха беременна. Третий брак», - заподозрила toniii.iliottt.
«Для нее замуж выйти, как за хлебом сходить!» - упрекнула anna_kuznetsova_20.
«Это уже какой по счету брак?! ты молодая, у тебя еще много браков впереди», - напророчила ligi888w.
Таня Мусульбес со вторым мужем Сергеем. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«Паспорт только портит. Хорошо, что можно поменять, и печати не ставить о разводах. И не кто не узнает, что десяток мужей было», - подкинула идею volzokksenia.
«С Виктором и Сергеем так же было. Ждем продолжения», - в предвкушении развода 89.vika.
«Не будут они вместе!» - вынесла вердикт irvina1988.
«Увела женатика»
Но больше всего претензий у подписчиков к Тане Мусульбес вовсе не в связи с количеством ее браков. Хейтеров раззадоривает тот факт, что Таня Мусульбес оказалась разлучницей, которая увела мужа у другой экс-участницы «Дома-2» Марины Африкантовой. В их глазах она – та самая, что пытается строить счастье на несчастье другой.
У всех в памяти еще свежи детали истории, разыгравшейся год назад. Когда Марина Африкантова своими глазами увидела, как Рома Капаклы и Таня Мусульбес не просто флиртуют. Марина фактически получила доказательства измены мужа. Теперь Африкантова одинокая разведенная женщина 36-ти лет. Да да, у нее с Мусульбес разница ровно десять лет. И родились они почти в один день. День рождения Тани 13 октября, Марины – 14.
Марина Африкантова и Рома Капаклы прожили в браке три года. Фото: соцсети Марины Африкантовой
«Ничего не понятно. Орали во все горло, что год назад на день рождения Иры у них ничего не было, а тут уже год. Получается год, как ты разрушила чужую семью?! В 26 лет замуж в 3 раз. И как может быть год, если вы расставались на 2 месяца?» - показала знание матчасти maryzzzzya.
«Расскажи обязательно, как я увела мужика женатика на глазах еще тогда жены. Позор», - пристыдила cyznatalia.
«Очень нравится пара Ирины и Арая, но никогда не пойму, как все закрыли глаза и подло поступили с Мариной! Надо было быть честными по отношению к ней! Ладно, Бог судья всем, и жизнь все расставит на свои места», - уверена tm_dianashop.
«Если бы они начали отношения вне брака с Мариной, то можно было бы поздравлять, а так… Давайте каждую любовницу уважать тогда, которая вышла замуж за чьего-то мужа, почему нет?» - логично заключила yulichik_95.