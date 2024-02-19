Как Генри Кавилл стал самым красивым Суперменом в мире, но в любимые выбрал скромницу в очках

Красавец-актер Генри Кавилл своим примером доказал, что настоящим суперменом можно стать, родившись на острове в многодетной семье. Главное — верить в себя, несмотря ни на что.
Девство Генри Кавилла
Как уже говорилось выше, Генри родился на острове Джерси в Англии. Всего у его родителей было пятеро детей, все — мальчики. Папа Генри Кавилла, Колин Кавилл, в ранние годы служил в военно-морском флоте, а потом ушел в отставку и зарабатывал деньги в брокерском деле. Мама Марианна Кавилл занималась с детьми и вела хозяйство.
Генри рано стал увлекаться актерским мастерством и буквально с первых дней в начальной школе с упоением играл в школьных спектаклях.
По завершении обучения в начальной школе на острове Джерси, он уехал в графство Бакингемшир город Стоу, чтобы учиться в местном закрытом интернате для мальчиков. Об этом времени Генри вспоминает нелегко.
Он хоть и стремился всеми силами убраться с острова куда подальше, но в интернате его встретили мгновенным неприятием. Он опоздал с обучением на полгода, и на тот момент в классе уже образовались дружные группировки, ни одна из них не хотела принимать юного Кавилла.
Тем не менее Генри Кавилл признает, что именно этот непростой период закалил в нем характер и еще больше пробудил интерес к актерскому мастерству, которое он продолжил оттачивать на местной школьной сцене.
По словам Генри Кавилла, изображая каких-нибудь античных героев в школьных спектаклях, он полностью погружался в мир иллюзий и был счастлив в нем, забывая про насмешки. Кроме того, тогда он понял, что сильным нужно быть не только морально, но и физически, и активно стал заниматься спортом. Он хорошо показал себя в регби, хоккее на траве, крикете.
И хотя Генри Кавилл неизменно вызывал восторг у зрителей школьных представлений, всерьез об актерской профессии он не думал. В его планах было изучение египтологии в университете на историческом факультете. Кроме того, он хотел пойти по стопам отца и записаться в армию. Но у Вселенной на Генри были свои планы…
Генри Кавилл в юности. Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Начало карьеры в кино и первая популярность
Харизматичного и талантливого Генри Кавилла еще в школе, когда ему было 18 лет, позвали сниматься в фильме «Лагуна», где он встретился на одной съемочной площадке с американской знаменитостью Джо Мантеньей. Его игра зачаровала юного Генри, и он непременно решил достичь того же уровня мастерства.
Уже через год он сыграл знаковую для себя роль Альберта Мондего по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». После нее об актере заговорили в киноиндустрии всерьез, не скрывая восторга по поводу его таланта. Критики таких изданий, как Variety, Rolling Stone, New York Times и многих других, высказались о молодом артисте, как о восходящей звезде.
Позже он засветился в популярном фильме «Звездная пыль» где на одной площадке с ним работал Роберт Де Ниро.
Однако настоящая известность пришла к Генри Кавиллу после выхода на экраны исторического сериала «Тюдоры», где артист выступил в роли Чарльза Брэндона, друга и зятя Генриха VIII.
Генри Кавилл. Кадр из сериала «Тюдоры»
Путь Супермена
Многие воспринимают Генри Кавилла именно как актера, который играл Супермена, и далеко не в одном фильме. Однако не все знают, что этот путь начинался с неудачи.
Актера утвердили в главной роли в ленте «Возвращение Супермена», однако в фильме неожиданно заменили режиссера. И вместе с ним решено было поменять и всех актеров которых набрали для картины.
Но Генри Кавилл все-таки явился миру в образе Супермена, правда, чуть позже — в работе Зака Снайдера «Человек из стали», который вышел в 2013 году. На тот момент артист уже начал терять веру в себя, тем более на ту же роль претендовали и Арми Хаммер, и Джо Манганьелло. Но сомнения эти были напрасными. Помимо прекрасного актерского мастерства, съемочная группа была впечатлена потрясающими внешними данными Генри Кавилла: рост — 185 см, вес — 85 кг. И все это при фантастической мускулатуре, ярких и мужественных чертах лица.
Кстати, Кавилл стал первым актером из Англии, который сыграл Супермена.
В 2016 году актер опять появляется на экранах в роли Супермена — в супергеройском боевике «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Бэтмена сыграл Бен Аффлек, а Чудо-женщину — Галь Гадот. Актеры закрепили за собой эти амплуа и позже еще появлялись в супергеройских фильмах в сольных вариантах.
Генри Кавилл вновь явился публике в костюме Супермена уже через год в фильме «Лига справедливости».
В 2021 году поклонники увидели режиссерскую версию фильма о Супергерое с Кавиллом в главной роли, она называлась «Лига справедливости Зака Снайдера».
Через год Кавилл сделал публичное заявление о том, что больше не будет играть Супермена в киновселенной DC. Это решение принял не актер, а новое руководство компании. Знаменитость спокойно восприняла данное известие, лишь пожелав проекту успехов.
Супермен и Бэтмен. Фото: Global Look Press
Суперменские шутки
Удивительно, но роль Супермена в исполнении Генри Кавилла породила огромное количество мемов и шуток.
Параллельно с «Лигой справедливости» актер также снимался в картине «Миссия невыполнима: последствия». Для воплощения образа Августа Уолкера Кавилл специально отрастил усы. На съемочной площадке «Лиги справедливости» он появлялся в них же (не сбривать же каждый раз и отращивать, времени не хватит). Планировалось, что растительность просто уберут при помощи монтажа.
Однако шутники-техники слили в Сеть кадры с усатым Суперменом. Веселью и радости пользователей не было предела! Позже эти фотографии стали популярным мемом в Интернете.
А благотворительный фонд Movember (помогает сохранить мужское здоровье), получив пожертвование от студии Paramount, разместил в Сети пост, украсив его хештегом «Сбриты, но не забыты».
Не смог воздержаться от шуток в адрес Генри Кавилла – Супермена в усах Крис Эванс, который прославился в роли капитана Америки. В одной из бродвейских постановок он тоже вышел в усах. Публика чуть не умерла со смеху.
Генри Кавилл с усами. Фото: Global Look Press
Неузнаваемый Кавилл в «Ведьмаке»
Еще одной значимой для Кавилла ролью стал образ охотника на монстров Геральта в сериале «Ведьмак» в 2019 году. На лицо он выглядит неузнаваемым — в нереальных линзах и с длинными седыми волосами. Но вот его фигура выдавала полюбившегося артиста.
Специально для роли актер не выходил из спортзала и занимался сушкой. Результат не заставил себя долго ждать — его рельефные мышцы смотрелись просто потрясающе.
Несмотря на многочисленную критику, рейтинги сериала оказались впечатляющими. Только за первый месяц проката его посмотрели более 76 миллионов зрителей.
Через год вышла вторая часть «Ведьмака», в разработке концепции которой Кавилл принимал непосредственное участие. Во время пандемии у него оказалось много свободного времени для проработки сюжета, и артист хорошо изучил роман Анджея Сапковского, заметив, что тот проводил много времени «в голове» Ведьмака, показывая его изнутри. Генри настаивал, чтобы его герой раскрылся изнутри.
Третья часть «Ведьмака» в 2023 году стала для Кавилла последней. Дальше сериал будет выходить без него.
Генри Кавилл в образе Ведьмака. Фото: соцсети Г. Кавилла
Генри Кавилл сейчас
По какой-то причине с Генри Кавиллом не захотели продливать контракт не только создатели супергеройского мира, но и сериала «Ведьмак». Роль Геральда отдали Лиаму Хемсворту.
Артист не делает по этому поводу никаких заявлений, продюсеры — тоже. По одним слухам, актер — очень зависимый игроман, из-за чего нередко срываются съемки. По другим слухам, Кавилл возомнил себя не только актером, но и сценаристом и слишком вмешивался в съемочный процесс, настаивая на своем видении героев. Якобы это привело к разногласиям с руководящим составом проектов.
Вместе с тем увлеченность видеоиграми не прошла для Кавилла даром. Стало известно, что Amazon Studios приобрела права на игру Warhammer 40,000 и решила создать киновселенную, основанную на этой франшизе.
Артисту пообещали в ней не только главную роль, но дали должность исполнительного продюсера. Генри Кавилл признался журналистам, что был поклонником этой игры с детства и войти в нее в качестве создателя — это реализация самой заветной мечты для него.
Также в феврале 2024 года состоится очередная кинопремьера с Генри Кавиллом в главной роли. Артист появится в фильме о секретном агенте «Аргайл».
Генри Кавилл. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Увы, но скандалов, интриг, расследований в личной жизни Генри Кавилла замечено не было. И это несмотря на его невероятную харизму и фантастические внешние данные. Папарацци собирают о нем информацию буквально по крупицам, ведь сам актер терпеть не может выворачивать на людях свои простыни.
Тем не менее публике стало известно, что Генри Кавилл несколько лет встречался со звездой конного спорта Эллен Уитакер и даже обручился с ней. Но в 2012 году пара рассталась.
Также у артиста были непродолжительные отношения с коллегами по актерскому цеху Джиной Карано, Кейли Куоко и Фрейей Аллан, студенткой Бристольского университета Тарой Кинг, каскадершей Люси Корк, пожарной и тренером Тейлой Бишоп. Дамы все были непохожими друг на друга как внешностью, так и характерами.
Генри Кавилл объяснил это тем, что ему нравятся яркие девушки, которые имеют необычное занятие. Также красавец признался, что давно хочет построить семью, поскольку свои амбиции в кино он уже реализовал.
Генри Кавилл и Натали Вискузо. Фото: соцсети Г. Кавилла
И вот новость: у актера в настоящий момент есть постоянна партнерша — Натали Вискузо. Довольно скромная девушка в очках работает продюсером. Роман с ней начался как служебный, во время производства киноленты «Человек из стали». И, поскольку Генри Кавилл выставляет в соцсети их совместные селфи, значит (по современным меркам), у них все очень серьезно. На последние красные дорожки звезда тоже смело выводит свою даму сердца под ручку.
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