Как Генри Кавилл стал самым красивым Суперменом в мире, но в любимые выбрал скромницу в очках

Красавец-актер Генри Кавилл своим примером доказал, что настоящим суперменом можно стать, родившись на острове в многодетной семье. Главное — верить в себя, несмотря ни на что.

Девство Генри Кавилла

Как уже говорилось выше, Генри родился на острове Джерси в Англии. Всего у его родителей было пятеро детей, все — мальчики. Папа Генри Кавилла, Колин Кавилл, в ранние годы служил в военно-морском флоте, а потом ушел в отставку и зарабатывал деньги в брокерском деле. Мама Марианна Кавилл занималась с детьми и вела хозяйство.

Генри рано стал увлекаться актерским мастерством и буквально с первых дней в начальной школе с упоением играл в школьных спектаклях.

По завершении обучения в начальной школе на острове Джерси, он уехал в графство Бакингемшир город Стоу, чтобы учиться в местном закрытом интернате для мальчиков. Об этом времени Генри вспоминает нелегко.

Он хоть и стремился всеми силами убраться с острова куда подальше, но в интернате его встретили мгновенным неприятием. Он опоздал с обучением на полгода, и на тот момент в классе уже образовались дружные группировки, ни одна из них не хотела принимать юного Кавилла.

Тем не менее Генри Кавилл признает, что именно этот непростой период закалил в нем характер и еще больше пробудил интерес к актерскому мастерству, которое он продолжил оттачивать на местной школьной сцене.

По словам Генри Кавилла, изображая каких-нибудь античных героев в школьных спектаклях, он полностью погружался в мир иллюзий и был счастлив в нем, забывая про насмешки. Кроме того, тогда он понял, что сильным нужно быть не только морально, но и физически, и активно стал заниматься спортом. Он хорошо показал себя в регби, хоккее на траве, крикете.

И хотя Генри Кавилл неизменно вызывал восторг у зрителей школьных представлений, всерьез об актерской профессии он не думал. В его планах было изучение египтологии в университете на историческом факультете. Кроме того, он хотел пойти по стопам отца и записаться в армию. Но у Вселенной на Генри были свои планы…