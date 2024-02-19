Как эксперт-политолог Елена Пономарева помогает сгладить жаркие дискуссии в различных ток-шоу

Научная и преподавательская деятельность

В 1990 году Пономарева стала дипломированным специалистом, но не спешила заканчивать учебную деятельность. Елена подала документы в аспирантуру МГИМО, куда была успешно зачислена. На этот раз она решила сменить специализацию и продолжила совершенствовать знания в сфере политологии, в частности сосредоточилась на изучении Балкан.

То, что Югославия будет поделена на автономные этнотерритории, ученая предсказала еще в кандидатской диссертации, вышедшей в 1995 году. До получения научной степени Елена Георгиевна начала преподавать на факультете международных отношений МГИМО, читала студентам курсы по политическим системам современной России и истории политических учений.

В 2002 году Пономарева выросла до доцента и помимо МГИМО сотрудничала с ИНИОН РАН, Высшей школой телевидения МГУ, Киргизско-Российским славянским университетом, Московским государственным лингвистическим университетом и рядом других вузов России.

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