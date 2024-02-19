Как эксперт-политолог Елена Пономарева помогает сгладить жаркие дискуссии в различных ток-шоу

Детство и юность
Елена Пономарева начала свой жизненный путь 21 ноября 1967 года в городе Благовещенске, недалеко от границы с Китаем.
Когда девочке исполнилось 11 лет, ее семья переехала из Амурской области в столицу России. Во время учебы Лена увлеклась историей и поступило по этому направлению в вуз. Первый год отучилась во Львовском университете, но затем перевелась в МГУ.
Лена Пономарева детство провела в Амурской области. Фото: телеграм-канал «Белый филин»
Научная и преподавательская деятельность
В 1990 году Пономарева стала дипломированным специалистом, но не спешила заканчивать учебную деятельность. Елена подала документы в аспирантуру МГИМО, куда была успешно зачислена. На этот раз она решила сменить специализацию и продолжила совершенствовать знания в сфере политологии, в частности сосредоточилась на изучении Балкан.
То, что Югославия будет поделена на автономные этнотерритории, ученая предсказала еще в кандидатской диссертации, вышедшей в 1995 году. До получения научной степени Елена Георгиевна начала преподавать на факультете международных отношений МГИМО, читала студентам курсы по политическим системам современной России и истории политических учений.
В 2002 году Пономарева выросла до доцента и помимо МГИМО сотрудничала с ИНИОН РАН, Высшей школой телевидения МГУ, Киргизско-Российским славянским университетом, Московским государственным лингвистическим университетом и рядом других вузов России.
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Елена Пономарева занимается научной и преподавательской деятельностью. Фото: телеграм-канал «Белый филин»
Елена Георгиевна изучает, как эволюционирует мировая политика, разбирается в основах политической культуры, изучает вопрос появления революций, анализирует политические процессы разных стран.
Докторскую диссертацию Пономарева защитила в 2010 году и через год стала профессором МГИМО. Елена Георгиевна стала автором ряда научных статей и монографий, написала десятки учебников и даже проявила себя в качестве публициста.
Пономареву часто приглашают в ток-шоу политической направленности, поскольку она зарекомендовала себя как эксперт в этой области.
Доктор политических наук не остается в стороне от мировых событий и дает оценку каждой ситуации.
Пономарева справедливо оценивает обстановку в мире. Фото: телеграм-канал «Белый филин»
Нападение
Летом 2023 года Елену Пономареву облили зеленкой неизвестные в то время, когда она находилась на остановке. После чего у нее диагностировали ожог глаз второй степени.
Политолог сообщила в своем личном блоге, что ей и раньше поступали угрозы, личный автомобиль обливали краской и прокалывали шины.
Было заведено уголовное дело о хулиганстве, в ходе которого задержали двоих подозреваемых. Один из них признался, что действовал один, а заказ получил от анонима в Сети.
Елена Пономарева недавно подверглась нападению. Фото: соцсети
Личная жизнь Елены Пономаревой
Серьезная женщина не привыкла делиться личным в Сети, поэтому невозможно найти ее семейные фото. Пономарева ведет телеграм-канал «Белый филин», где делится своим мнением по профессиональным вопросам.
Отпуск Елена Георгиевна проводит в путешествиях, а чтобы оставаться продуктивным политологом, использует тайм-менеджмент. Она чередует спорт и умственную деятельность.
Кроме того, досуг профессор проводит культурно, посещая выставки, театральные постановки. Любимым занятием ученой является чтение классики или современной литературы, а также она обожает кино.
Политолог любит путешествовать и культурно проводить досуг. Фото: телеграм-канал «Белый филин»
Елена Пономарева сейчас
2024 год, по мнению политолога, будет очень интересным с точки зрения политических событий. Такой прогноз она дала в рамках своего интервью на YouTube изданию «БелТА».
Страной с огромным количеством перспектив, свобод и возможностей Елена Георгиевна считает Россию.
Елена Георгиевна является президентом Международного института развития научного сотрудничества, который занимается мобилизацией интеллектуальных ресурсов академического сообщества различных стран.
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