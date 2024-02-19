Черная полоса или предсказуемые последствия: волна неприятностей накрыла Леру Кудрявцеву

Леру Кудрявцеву в последнее время просто преследуют неприятности. Они появляются одна за другой, а поклонники уже переживают за своего кумира, как ей удается справиться с наступлением черной полосы в жизни.
Потоп в квартире
9 января Кудрявцева сообщила своим подписчикам о затоплении ее московской квартиры. Коммунальная авария произошла пока Лера находилась в отпуске в Дубае со своей дочерью. В жилье телеведущей прорвало батареи, из-за чего вздулся весь паркет, а ковры оказались в воде.
В выпуске «Звезды сошлись» артистка поделилась, что начала восстанавливать свой дом. Страховки не было, поэтому на ее плечи легла вся финансовая составляющая проблемы.
Отпуск Кудрявцевой омрачили новости о коммунальных неприятностях. Фото: Global Look Press
Расставание с мужем
Затем стало известно о сложностях в личной жизни ведущий программы «Секрет на миллион». Она публично заявила, что ушла от мужа, а причиной такого решения стал алкоголь. С супругом Игорем Макаровым Лера в браке более 10 лет, они вместе воспитывают дочь Марию. Многие знакомые телеведущей осудили ее в тот момент, когда она вынесла личное в публичное. Но нашлись и те, кто поддержал звезду.
В Сети тогда писали, что Кудрявцева сама довела своего мужа до такого состояния, упоминали разницу в возраст. Но были и те, кто поспешил заверить публику, что красавица не станет долго ходить одна и найдет себе достойного спутника. Поклонники звезды расстроились новостью о расставание пары и надеялись на их воссоединение.
Позднее знаменитость заявила, что ее сообщение о разводе и алкоголизме супруга было вынесено на публику намеренно, чтобы он одумался.
«Уйти не равно развестись. Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека. Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», — пояснила тогда телеведущая.
Недавно Лера рассказала, что ей сейчас очень сложно психологически свыкнуться с переменами в жизни.
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Лера Кудрявцева ушла от мужа, чтобы спасти его от вредной привычки. Фото: Global Look Press
Бокал с водой
Вскоре после этого Лера попала в эпицентр скандала на съемках шоу «Привет, Андрей!», где не смогла справиться с негативными эмоциями и плеснула героине передачи стакан воды в лицо. Ее возмутило, что мать, бросив своего ребенка, не интересовалась его жизнью столько лет, а тут решила выступить на ТВ. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие посчитали, что звезда выглядела не самым лучшим образом и обязана была сдержать свои чувства, хотя бы из профессионализма.
Лера Кудрявцева стала участницей скандала на ток-шоу. Фото: Global Look Press
Травма ноги
Но последней каплей для телеведущей стало то, что она получила перелом колено, вследствие чего был диагностирован разрыв крестообразной связки.
Телеведущая посетовала на череду неприятностей и назвала все происходящее сюром.
Как стало известно из СМИ, травматолог, наблюдавший звезду, заявил, что после такой травмы она сможет полностью восстановиться, но пару недель придется потерпеть боль и передвигаться исключительно на костылях.
Напомним, в прессе периодически появляется информация о череде неприятностей Кудрявцевой.
Три года назад Лера уже переживала похожий период в своей жизни. Тогда в январе вся ее семья заболела коронавирусом. После этого знаменитость лишилась способности нормально ходить, так как повредила позвоночник, упав во время уборки в доме. В конце марта Леру Кудрявцеву доставили в реанимацию – ей стало плохо во время съемок. Причиной этого, по словам телезвезды, стало переутомление, стресс и накопленная усталость.
В Сети Кудрявцевой советуют стать скромнее. Фото: Global Look Press
В тот раз многие поклонники списали все напасти на проклятье Андрея Разина, с которым у Кудрявцевой состоялся крупный конфликт в 2020 году. Сейчас же в Сети причиной подобных жизненных перипетий видят поведение телеведущей и призывают вести себя скромнее.Дроздова Лариса: «Не 20 лет! Хватит всем рассказывать свою домашнюю жизнь, сама создала все себе хлопоты и теперь всему свету показывает, какая она несчастная, взрослая тетя пора уже быть скромней и не выкладывать все свои жизненные косяки и вертеться на экранах!»
Ирина Байдикова: «После 50 лет нужно быть более аккуратным по отношению к своему здоровью, все-таки, время берет свое».
Светлана Кузьмина: «После 50 лет надо вести более спокойный образ жизни. Прыгать под песенки - не серьезно. Кости слабые после постоянных диет. Молодой и как молодой — это разные вещи. Беречь себя надо, имея маленькую дочь.