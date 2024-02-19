Черная полоса или предсказуемые последствия: волна неприятностей накрыла Леру Кудрявцеву

Леру Кудрявцеву в последнее время просто преследуют неприятности. Они появляются одна за другой, а поклонники уже переживают за своего кумира, как ей удается справиться с наступлением черной полосы в жизни.

Потоп в квартире

9 января Кудрявцева сообщила своим подписчикам о затоплении ее московской квартиры. Коммунальная авария произошла пока Лера находилась в отпуске в Дубае со своей дочерью. В жилье телеведущей прорвало батареи, из-за чего вздулся весь паркет, а ковры оказались в воде.

В выпуске «Звезды сошлись» артистка поделилась, что начала восстанавливать свой дом. Страховки не было, поэтому на ее плечи легла вся финансовая составляющая проблемы.