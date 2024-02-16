За что певец Максим Олейников благодарен Стасу Михайлову, и о чем он жалеет в своей жизни

В жизни Максима Олейникова случилось так, что свои лучшие песни он написал, пережив тяжелую трагедию. А потом композиции заметил один из самых авторитетных для него людей — Стас Михайлов.
И теперь Максим и сам обладает статусом большого артиста. Подробнее об этом — в материале Teleprogramma.pro.
Детство
Максим Олейников родился 8 августа 1980 года в Волгограде. Также у Максима есть брат Сергей. Когда музыкант был маленьким, его семья часто переезжала, поэтому ему также довелось пожить в Элисте и Ставропольском крае.
В интервью Argumenti.ru Максим признался, что в детстве его любимым персонажем был Емеля-дурачок, поскольку ему доставалось все по щучьему велению и его хотению. Только в отличии от Емели Олейникову приходилось прилагать гораздо больше усилий для достижения своих целей.
Первые успехи
Способности к музыке проявились у Максима еще с детства. Так, с юных лет он освоил гитару и аккордеон. После окончания школы Олейников предпринял аж три попытки поступить в Волгоградскую консерваторию им. Серебрякова, но, к сожалению, все они оказались безуспешными.
Максим Олейников. Фото: соцсети Максима Олейникова
Какое-то время Максим работал автослесарем, но, конечно, не собирался оставлять мечту о музыке. Свою творческую карьеру он начал с пения в ресторанах и параллельно сочинял собственные песни.
Кроме того, Максим Олейников основал собственную группу Showtime и открыл собственную звукозаписывающую студию.
Посетители ресторанов особенно любили исполнение Максимом репертуара Стаса Михайлова. Артист неоднократно шутил, что спел больше песен Михайлова, чем сам «оригинал». И так получилось, что именно Михайлов сыграл в судьбе Максима Олейникова решающую роль. Именно благодаря певцу Олейников вышел на общероссийскую сцену.
Все началось с того, что Стас Михайлов услышал песню «Там, высоко» в исполнении Максима и решил найти артиста. Правда, сначала на Михайлова вышел «мнимый Олейников» — как оказалось впоследствии, человек, которого певец раньше считал своим другом. К счастью, «мошенника» вовремя раскусили. А потом Максим Олейников действительно встретился со своим будущим наставником.
«Мы увиделись с Михайловым перед одним из его концертов. Думал: о чем он будет спрашивать. А он первым делом микрофон мне в руки дал: «Пой!» Видимо, хотел понять, тот ли я человек, умею ли петь вживую. И только прослушав, начал разговор. Предложил работать в его творческой мастерской», — признавался Максим в одном из своих интервью.
Стас Михайлов. Фото: Global Look Press
При этом Михайлов дал Максиму Олейникову три недели на раздумья. Молодой певец был так воодушевлен поступившим предложением, что за этот срок написал 18 песен. Одна из них была подарком на свадьбу Стаса Михайлова и его жены Инны. Максим спел ее вместе со своей девушкой.
А уже вскоре он сопровождал Стаса Михайлова на гастролях по Дальнему Востоку.
Как признается Максим Олейников, Михайлов является для него примером человека, который добился всего своим талантом. К тому же у него с певцом одинаковые взгляды на жизнь, на веру. Для Максима немаловажно и то, что поклонницей Стаса Михайлова является его мама. Однажды он познакомил ее со своим наставником. Женщина была по-настоящему счастлива.
По словам Максима, он многому научился у Стаса Михайлова: правильно преподносить себя на сцене, чувствовать настроение публики, не экономить голос. И эта учеба продолжается постоянно.
Максим Олейников неоднократно принимал участие в фестивалях шансона. Сейчас на его счету два записанных альбома — «Моя любовь» и «Душа». Зрители знают и любят его синглы «Будет для нас весна», «На двоих одна весна», «Нас толкает за рамки любовь», «Не прощаемся», «Новогодняя».
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Максим Олейников. Фото: соцсети Максима Олейникова
В его клипе на песню «Память времен» принимал участие знаменитый актер Василий Лановой. Композиция имела настолько невероятный успех, что китайская делегация обратилась к менеджеру артиста с просьбой записать ее на китайском языке.
«В итоге пришлось учить китайский, привлекать эксперта по языку и записывать материал. Было сложно, — рассказывал Максим Олейников в интервью Argumenti.ru. — Ведь приходилось не только правильно произносить слова, но еще и не забывать про интонации, звучание голоса. Рад, что поклонникам из Китая понравилась наша работа».
По словам Максима, его композиция — это дань памяти и благодарность нашим предкам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.
Личная жизнь
Первой женой Максима Олейникова стала женщина по имени Наталья. Они прожили в браке семь лет. Но, к сожалению, красивая история любви закончилась очень трагически. Наталья заболела раком. Женщине сделали операцию, но увы, чуда не произошло. И ее жизнь оборвалась буквально за считанные месяцы.
Максим Олейников долго горевал по этому поводу. Парадоксально, но кто-то из известных людей говорил, что творческого человека часто вдохновляют две вещи: любовь и смерть. Так вышло, что это произошло с Максимом Олейниковым.
Ведь Стас Михайлов заметил именно те песни, которые артист написал уже после ухода своей жены. Хотя однажды певец признался, что отдал бы все свои блага и успех, лишь бы любимый человек был жив.
Максим Олейников. Фото: соцсети певца
«И когда пою «Там высоко» — «И не найти дороги, чтоб повернуть судьбу назад…» — это о ней...» — признавался артист в одном из своих интервью.
Но все течет, все меняется. Сейчас Максим Олейников счастлив с другой женщиной — Александрой. Он познакомился с ней, когда девушка пришла записывать песню в его музыкальную студию. У пары родилось двое детей — сын Станислав и дочь Анастасия.
Максим Олейников сейчас
Сейчас Максим Олейников продолжает заниматься творчеством, создавать песни. Одну из его композиций, записанную совместно с певицей Валерией Лесовской, на своей странице в соцсетях выложили известные пранкеры Вован и Лексус.
Максим Олейников. Фото: Global Look Preess
Максим живет по принципу: «Делай что должен, и будь что будет», принадлежащему римскому императору Марку Аврелию. Артисту тоже близок этот афоризм. И несомненно то, что он принесет ему удачу.
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