За что певец Максим Олейников благодарен Стасу Михайлову, и о чем он жалеет в своей жизни

В жизни Максима Олейникова случилось так, что свои лучшие песни он написал, пережив тяжелую трагедию. А потом композиции заметил один из самых авторитетных для него людей — Стас Михайлов.

И теперь Максим и сам обладает статусом большого артиста. Подробнее об этом — в материале Teleprogramma.pro.

Детство

Максим Олейников родился 8 августа 1980 года в Волгограде. Также у Максима есть брат Сергей. Когда музыкант был маленьким, его семья часто переезжала, поэтому ему также довелось пожить в Элисте и Ставропольском крае.

В интервью Argumenti.ru Максим признался, что в детстве его любимым персонажем был Емеля-дурачок, поскольку ему доставалось все по щучьему велению и его хотению. Только в отличии от Емели Олейникову приходилось прилагать гораздо больше усилий для достижения своих целей.

Первые успехи

Способности к музыке проявились у Максима еще с детства. Так, с юных лет он освоил гитару и аккордеон. После окончания школы Олейников предпринял аж три попытки поступить в Волгоградскую консерваторию им. Серебрякова, но, к сожалению, все они оказались безуспешными.