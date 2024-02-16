Как жил футболист Валентин Белькевич: брак с Анной Седоковой, допинг-скандал и ранний уход

Детство и юность

Валентин Николаевич Белькевич появился на свет 27 января 1973 года в Минске.

Семья будущего спортсмена была образованной: мать преподавала русский язык в университете, отец был ученым.

Когда Валя был еще ребенком, родители расстались, но и мама, и папа одинаково участвовали в жизни своего отпрыска. Бабушка тоже помогала воспитывать мальчика и водила внука на тренировки.

До того, как вплотную заняться наукой, отец Белькевича любил играть в футбол, даже входил в сборную Минской области. Эту любовь Валентин унаследовал от своего родителя, который и отвел его в спортивную школу.

На поле юная звезда спорта демонстрировал хитрость, выработанная им самим стратегия позволяла обыгрывать соперников гораздо опытнее его. Это заметили тренеры и пригласили талантливого футболиста в школу при минском «Динамо».

Михаил Степанович Братченя стал его наставником, а Александром Хацкевичем — хорошим товарищем.