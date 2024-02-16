Как жил футболист Валентин Белькевич: брак с Анной Седоковой, допинг-скандал и ранний уход

Детство и юность
Валентин Николаевич Белькевич появился на свет 27 января 1973 года в Минске.
Семья будущего спортсмена была образованной: мать преподавала русский язык в университете, отец был ученым.
Когда Валя был еще ребенком, родители расстались, но и мама, и папа одинаково участвовали в жизни своего отпрыска. Бабушка тоже помогала воспитывать мальчика и водила внука на тренировки.
До того, как вплотную заняться наукой, отец Белькевича любил играть в футбол, даже входил в сборную Минской области. Эту любовь Валентин унаследовал от своего родителя, который и отвел его в спортивную школу.
На поле юная звезда спорта демонстрировал хитрость, выработанная им самим стратегия позволяла обыгрывать соперников гораздо опытнее его. Это заметили тренеры и пригласили талантливого футболиста в школу при минском «Динамо».
Михаил Степанович Братченя стал его наставником, а Александром Хацкевичем — хорошим товарищем.
Валентин Белькевич вырос в интеллигентной семье. Фото: соцсети
Футбол
За основную команду Валентин сыграл впервые, когда ему было 18 лет. Воспитанник минского «Динамо» смог забить гол в ворота житомирского «Полесья».
Вскоре Белькевича признали одним из лучших футболистов Беларуси. Среди его наград значились медали национального чемпионата, Кубок и Суперкубок родной страны.
В 1994 году спортсмена дисквалифицировали за применения допинга, но Валентин не признавал своей вины. Оказалось, что во время лечения коленного сустава применялись вещества, содержащие стероиды, но спортсмен об этом не знал. Доказать правоту не удалось, и целый год Белькевич наблюдал за игрой лишь с трибуны. Когда футболист вернулся, то прочувствовал весь гнев болельщиков и журналистов. Чемпион замкнулся в себе, не общался с прессой и тяжело переживал скандал. Только через несколько лет он почувствовал себя легче и сумел вновь достичь вершин карьеры.
Футболист перешел в киевское «Динамо», где сначала участвовал во втором составе. Главный тренера клуба Йожеф Сабо продвигал другого игрока. Но когда в «Динамо» вернулся Валерий Лобановский, сразу поставил Валентина его в связку с Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым, что значительно повысило уровень игры.
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Валентин Белькевич ушел из минской сборной в украинское «Динамо». Фото: соцсети
Спортсмен опять проявил себя во всей красе и собрал все возможные награды национальных турниров: медали чемпионата, Кубок и Суперкубок. Киевское «Динамо» также забрали Кубок Содружества и вышли в полуфинал Лиги чемпионов в 1999 году. Белькевича назначили капитаном команды, а болельщики восхищались его мастерством и интеллигентной игрой.
Заметного игрока хотели перекупить заграничные тренеры, но украинские наставники не отпустили значимого спортсмена.
В 2008 году Валентин все же покинул «Динамо», но ненадолго. Некоторое время футболист уделил азербайджанскому клубу «Кешлы» («Интер»). Он выбрал эту команду, поскольку хотел еще немного поиграть, но не на Украине: не хотел быть противником своей команде.
Через год разорвал контракт с азербайджанцами и получил право тренировать. Тогда Белькевич стал работать наставником в киевском «Динамо» и смог получить украинское гражданство.
Валентин Белькевич в конце своей жизни работал тренером. Фото: соцсети
Личная жизнь
В молодости судьба свела Валентина с девушкой Олесей из Беларуси, но она была замужем и воспитывала сына. Это не помешало Белькевичу ухаживать за избранницей, и вскоре они уже жили вместе. Их отношения не были безоблачными, и футболист встретил другую.
Валентин Белькевич с Олесей. Фото: соцсети
Летом 2004 года СМИ сообщили о свадьбе спортсмена и певицы Анны Седоковой. К этому моменту исполнительница уже была беременная и через 6 месяцев подарила Валентину дочь Алину. Тогда заговорили, что Белькевич был вынужден жениться из-за ребенка, потому что на фото не выглядел счастливым.
В 2004 году Белькевич женился на Анне Седоковой. Фото: соцсети
Спустя несколько месяцев супружеская пара развелась, и Белькевич вернулся к своей Олесе, на которой вскоре женился.
Позже Анна неоднократно заявляла, что Валентин всегда любил Олесю, но сначала она этого не понимала, поскольку была слишком юной и неопытной.
Олеся стала второй женой Валентина. Фото: соцсети
Смерть Валентина Белькевича
Когда у Валентина закончился срок тренерского договора, он стал очень переживать по этому поводу. Олеся не давала грустить, часто вытаскивала на рыбалку или увлекала в совместные путешествия.
В один из обычных вечеров 2014 года Белькевич почувствовал себя плохо и не смог дождаться приезда врачей. Причиной смерти талантливого футболиста стала тромбоэмболия.
Олеся решила похоронить мужа в Киеве, на Байковом кладбище. Анна Седокова тоже пришла на панихиду, чтобы почтить память бывшего супруга и отца ее дочери.
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