Работа слесарем, разрушенная детская мечта и потеря жены: через что прошел актер Владимир Большов

Владимир Большов — талантливый российский актер, который давно заслужил признание публики. На протяжении многих лет он радует зрителей неповторимыми ролями как в театре, так и в кино. От других актеров его отличает невероятный талант, а также сумасшедшая харизма.
Особенную глубину образам Большова придает его жизненный опыт. Мало кто знает, но на пути к успеху ему пришлось пройти через разрушение детской мечты, череду отказов и даже смерть любимой жены.
Детство и юность
Владимир Иванович Большов родился 22 января 1958 года в Москве. Семья артиста никак не была связала с миром театре. Его мать работала заведующей производством, а отец был инженером-строителем. Помимо Владимира в сестре росла его старшая сестра.
В школьные годы Большов даже не думал об актерской карьере. Он мечтал защищать людей и планировал стать адвокатом. Однако мечты мальчика не подкреплялись делом. Владимир не отличался упорством и стремлением, из-за чего плохо учился в школе. Как следствие, ему пришлось сменить больше десяти учебных заведений.
Однако из-за отсутствия образоваться заниматься пришлось всем подряд. За несколько месяцев он успел поработать токарем, грузчиков и даже художником-оформителем. На последнюю работу он сумел попасть лишь потому, что с детства умел рисовать.
Владимир Большов в начале карьеры. Фото: соцсети.
Вскоре юноша встретил свою одноклассницу, которая посоветовала ему попробовать силы в актерстве. Владимир прислушался к словам приятельницы и вскоре отправился подавать документы в ГИТИС.
Первые попытки стать актером
Первая попытка поступить в театральный вуз оказалась неудачной: юноше отказали, причем практически сразу. Ключевую роль сыграло то, что Владимир и сам почти не верил в собственные силы.
Со временем ситуация изменилась. Юноша решил не сдаваться и отправился во Свердловск. Там Большов подал документы в местное театральное училище. В этот раз Владимиру повезло. Он успешно прошел вступительные экзамены и был зачислен в ряды студентов учебного заведения.
После окончания театрального училища Большова забрали в армию. По возвращении со службы он решил снова попробовать свои силы в Москве. Он отправился в столицу, где вновь подал документы в театральный вуз.
Владимиру снова повезло. Ему удалось поступить в Школу-студию МХАТ, причем на курс небезызвестного Ивана Тарханова. Однокурсники Большова были не менее звездными, чем руководитель. Учиться ему довелось с Игорем Верником, Сергеем Гармашем и Михаилом Багдасаровым.
Владимир Большов с друзьями. Фото: соцсети.
Однако чаще всего талант и мастерство Большова отмечал режиссер Константин Райкин. Он регулярно позволял Владимиру играть центральных персонажей, а также считал его одним из ведущих артистов театра «Сатирикон». Особенно лестно постановщик отзывался о характере актера. Райкин называл Большова резким, ярким человеком с взрывным темпераментом и богатой фантазией.
Карьера в театре
Доверие руководителя Владимир оправдывал в полной мере. Он регулярно радовал зрителей своей игрой, появляясь в различных спектаклях. Особенно яркими получились его роли в спектаклях «Гамлет», «Макбет», а также «Ромео и Джульетта». В последнем Большову довелось воплощать в жизнь образ Меркуцио.
Владимир Большов во время одного из выступлений в театре. Фото: соцсети.
Несмотря на отточенное мастерство, некоторые спектакли были для Владимира по-настоящему сложными. Как признавался сам актер, одной из самых трудных работ для него оказалась постановка «Служанки» Романа Витюка. В ней Большову довелось играть Соланжа. Перед выступлением актер так волновался, что даже начал креститься незадолго до выхода на сцену. Раньше он так никогда не делал.
Спустя несколько лет работы в театре «Сатирикон» Большов решил не ограничивать себя рамками одной сцены. Он начал выходить на подмостки других заведений. Особенно громким получилось его выступление в Театре имени А.С. Пушкина, в стенах которого состоялась премьера спектакля «Между делом». Помимо Большова в постановке были задействованы Александр Арсентьев, Ирина Бякова и Таисия Вилкова.
Владимир Большов в драматичном спектакле. Фото: соцсети.
Карьера в кино
Карьера Владимира Большова в кино сложилась не менее успешно, чем его карьера в театре. Впервые появиться на телеэкранах актеру довелось в 1984 году, когда ему доверили роль Старца в фильме «Господин Великий Новгород».
Спустя два года Большов появился в еще одной картине. Он сыграл Архипыча в сериале «Михайло Ломоносов». Роль получилась по-настоящему яркой. Зрителям запомнился не только харизматичный образ, но и талант актера.
Владимир Большов в одном из фильмов. Фото: соцсети.
Однако по-настоящему раскрыться Владимиру удалось лишь в 1988 году. В тот период актер воплотил в жизнь образ одного из центральных персонажей драмы «Когда наступит день». После той работы режиссеры начали всерьез рассматривать кандидатуру Большова.
Вскоре Владимир начал регулярно появляться в кино. Он играл как центральных, так и второстепенных персонажей. Причем артист не ограничивал себя рамками жанров. Он появлялся в драмах, детективах и даже комедиях.
Долгожданный успех
Переломный момент в карьере Владимира Большова произошел в 2010 году. В тот момент актер появился в криминальном сериале «Погоня за тенью», в котором сыграл полковника Андрея Еремина — одного из важнейших сюжетных персонажей. Работа получилась настолько удачной, что артиста пригласили сниматься в нашумевшую картину «Высоцкий. Спасибо, что живой». И хотя в этот раз Владимиру не досталась главная роль, фильм вознес его карьеру буквально до небес.
Владимир Большов в картине «Погоня за тенью». Фото: кадр из сериала.
В последующие несколько лет Большов продолжал регулярно появляться в различных картинах. Наиболее громкими работами артиста стали ленты «Две зимы и три лета», «Господа товарищи», «Власик. Тень Сталина» и «Старые кадры».
Однако в 2021 году карьера Владимира в кино неожиданно приостановилась. Крайней работой артиста стал сериал «Сын», в которой он исполнил одну из второстепенных ролей.
Другие проекты
Богатая фантазия и энтузиазм Владимира Большова позволили ему не ограничивать себя рамками актерства. Артист регулярно пробовал себя в других ипостасях. Он пробовал собственные силы в режиссерстве, а также писал сценарии. В том числе, для музыкального фильма «Новейшие приключения Буратино», вышедшего в 1997 году.
Владимир Большов нередко посещал публичные мероприятия. Фото: соцсети театра «Сатирикон».
Кроме того, Большов несколько раз принимал участие в телешоу. Так, в 2006 году он появился в программе «Слава Богу, ты пришел!», передача выходила на канале СТС.
Однажды Владимир даже примерил на себя роль телеведущего. Он стал напарником Владислава Листьева в шоу «Звездный час».
Личная жизнь
Личная жизнь Владимира Большова оказалась настолько же трагичной, насколько успешной оказалась его карьера. Актер был женат дважды. Причем его первый брак распался вовсе не по вине одного из супругов.
Известно, что изначальной избранницей Большова была Жанна Токарская — одна из актрис театра «Сатирикон». Однако союз с ней продлился недолго. В 2000 году артистка неожиданно скончалась, оставив после себя дочь Марию.
Оправиться от потери Владимир смог не сразу. На протяжении нескольких лет он воспитывал дочь в одиночку. Ситуация изменилась, когда артист познакомился с Агриппиной Стекловой — еще одной актрисой театра «Сатирикон».
Владимир Большов и Агриппина Стеклова часто ездят в отпуск вдвоем. Фото: соцсети Агриппины Стекловой.
Любовь пришла к ним не сразу. Как признавался Большов, они долго «присматривались» друг к другу. Однако со временем актеры решили жить вместе. Вместе с Агриппиной к Большову переехал ее сын Даниил.
Вскоре артисты обрели семейное счастье. Ключевую роль в этом сыграли дети. Даниил и Мария были почти одного возраста, благодаря чему сразу поладили друг с другом.
Союз Большова и Стекловой получится крепким, а главное — гармоничным. Фото: соцсети Агриппины Стекловой.
Тем не менее, идти в ЗАГС актеры не спешили. На протяжении десяти лет они жили в гражданском браке. Но со временем все-таки поженились.
Владимир Большов сейчас: последние новости
На данный момент Владимир Большов работает в театре «Сатирикон» и регулярно выходит на подмостки, воплощая в жизнь образы центральных персонажей. Кроме того, Большов продолжает примерять на себя роль режиссера. На его счету уже несколько спектаклей, в числе которых «И вас с наступающим…», а также «Ты где-то рядом». В последнем участвовал Федор Добронравов.
В перерыве между постановками Владимир посещает различные телешоу. Так, артист уже дважды поучаствовал в программе «Мой герой», в рамках которой рассказал Татьяне Устиновой о своем творческом пути, съемках и фильмах.
Особенно много времени Владимир Большов уделяет своим внукам. Фото: соцсети Агриппины Стекловой
В свободное от работы время Большов проводит время с семьей. Одним из главных хобби артиста является готовка, поэтому жену и детей он регулярно радует вкуснейшими блюдами.
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