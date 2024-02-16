Работа слесарем, разрушенная детская мечта и потеря жены: через что прошел актер Владимир Большов

Владимир Большов — талантливый российский актер, который давно заслужил признание публики. На протяжении многих лет он радует зрителей неповторимыми ролями как в театре, так и в кино. От других актеров его отличает невероятный талант, а также сумасшедшая харизма.

Особенную глубину образам Большова придает его жизненный опыт. Мало кто знает, но на пути к успеху ему пришлось пройти через разрушение детской мечты, череду отказов и даже смерть любимой жены.

Детство и юность

Владимир Иванович Большов родился 22 января 1958 года в Москве. Семья артиста никак не была связала с миром театре. Его мать работала заведующей производством, а отец был инженером-строителем. Помимо Владимира в сестре росла его старшая сестра.

В школьные годы Большов даже не думал об актерской карьере. Он мечтал защищать людей и планировал стать адвокатом. Однако мечты мальчика не подкреплялись делом. Владимир не отличался упорством и стремлением, из-за чего плохо учился в школе. Как следствие, ему пришлось сменить больше десяти учебных заведений.

Однако из-за отсутствия образоваться заниматься пришлось всем подряд. За несколько месяцев он успел поработать токарем, грузчиков и даже художником-оформителем. На последнюю работу он сумел попасть лишь потому, что с детства умел рисовать.