Чем прославилась певица Бьянка: в разводе, красивая, самостоятельная

Бьянку часто сравнивают с Бейонсе: обе поют в стиле R & B, обе женственно-фигуристые, обе красавицы, обе любят показывать свои аппетитные формы публике, обе Девы по гороскопу. А еще они почти ровесницы. Наша землячка родилась в 1985 году, американка — в 1981.

После такого сравнения особенно сложно представить, что на самом деле Бьянка — это Татьяна Эдуардовна Липницкая, родом из Беларуси.

Детство Бьянки

Бьянка до сих пор неохотно рассказывает о своей семье, желая личное оставлять за гранью популярности. Говорит лишь, что оно было очень скромным, иногда случались недопонимания с отцом.

Известно, что ее родители не имели никого отношения к музыке, шоу-бизнесу и эстраде. Однако в их доме всегда звучали пластинки с джазом, и Таня буквально с пеленок старалась подпевать им. Бабушка певицы пела в народном самодеятельном хоре. А мама мечтала, чтобы ее дети получили музыкальное образование. Дочь стала виолончелисткой, а сын Саша (родной брат Татьяны) — дирижером.

Любопытно, что Александр Липницкий действительно стал дирижером, он в настоящий момент работает в джазовом оркестре Lipnitsky Show Orchestra. А до этого играл на барабане в ска-панк-группе «Леприконсы».

Таня Липницкая с упоением занималась музыкой и вокалом буквально с пеленок. Четыре года она выступала в составе детского народного хора, потом перешла в Государственный оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь.