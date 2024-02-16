Чем прославилась певица Бьянка: в разводе, красивая, самостоятельная

Бьянку часто сравнивают с Бейонсе: обе поют в стиле R & B, обе женственно-фигуристые, обе красавицы, обе любят показывать свои аппетитные формы публике, обе Девы по гороскопу. А еще они почти ровесницы. Наша землячка родилась в 1985 году, американка — в 1981.
После такого сравнения особенно сложно представить, что на самом деле Бьянка — это Татьяна Эдуардовна Липницкая, родом из Беларуси.
Детство Бьянки
Бьянка до сих пор неохотно рассказывает о своей семье, желая личное оставлять за гранью популярности. Говорит лишь, что оно было очень скромным, иногда случались недопонимания с отцом.
Известно, что ее родители не имели никого отношения к музыке, шоу-бизнесу и эстраде. Однако в их доме всегда звучали пластинки с джазом, и Таня буквально с пеленок старалась подпевать им. Бабушка певицы пела в народном самодеятельном хоре. А мама мечтала, чтобы ее дети получили музыкальное образование. Дочь стала виолончелисткой, а сын Саша (родной брат Татьяны) — дирижером.
Любопытно, что Александр Липницкий действительно стал дирижером, он в настоящий момент работает в джазовом оркестре Lipnitsky Show Orchestra. А до этого играл на барабане в ска-панк-группе «Леприконсы».
Таня Липницкая с упоением занималась музыкой и вокалом буквально с пеленок. Четыре года она выступала в составе детского народного хора, потом перешла в Государственный оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь.
Бьянка дурачится с подружкой во время гастролей. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» певицы Бьянки
В подростковом возрасте Бьянка стала активно играть на виолончели, обучаясь в музыкальном лицее. И, надо сказать, добилась на этом поприще больших успехов. Например, на международном конкурсе имени Огинского Татьяна завоевала бронзовую медаль среди виолончелистов, в 2001 году она победила в польском конкурсе, который проводился в рамках международного фестиваля молодых певцов «Мальва».
На волне музыкального успеха Таню даже приглашали в Германию, чтобы работать в симфоническом оркестре, но Бьянка отказалась.
Уже тогда она начала писать песни сама и мечтала о карьере певицы.
Юная Бьянка. Фото: Global Look Press
Музыка
Выступления в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь не прошли даром. Бьянку услышала широкая публика, ее вокал оценили эксперты высших инстанций.
Когда ей было 20 лет, Бьянку позвали на Евровидение, выступать за Беларусь. Но восходящая звезда отказалась от столь заманчивого предложения, выбрав вместо него сотрудничество с командой Сереги (Сергея Пархоменко).
Вскоре мир услышал один из самых громких хитов Бьянки — песню «Лебединая», записанную в дуэте с Максом Лоренсом. Став саундтреком к ленте «Бой с тенью», она приковала к певице внимание аудитории. Именно после рождения этой композиции Татьяна Липницкая стала выступать под псевдонимом Бьянка.
«Как все знают, я люблю джаз, блюз, регги, фанк. Это означало, что девушка со светлой кожей поет музыку, которую придумали люди с темной. А в этом псевдониме был такой замес и вайп…» — рассказала о своем имени Бьянка изданию Teleprogramma.pro.
2006 год тоже стал знаковым для артистки. Этот период она выпустила альбом «Русский народный R & B», став в этом жанре первой, включив в знакомые ритмы соула, фанка и танцевальной музыки элементы народных инструментов вроде балалайки или гармошки.
Бьянка в русском образе. Фото: Global Look Press
Альбом был ознаменован рождением суперхита «Были танцы», благодаря которому популярность певицы вышла далеко за пределы Беларуси. Через год Бьянка выпустила тот же альбом под новым названием «Про лето», дополнив его одноименной песней
Эта композиция тоже имела успех у публики и пластинку вновь моментально раскупили пользователи. Бьянка долго держалась на вершинах музыкальных хит-парадов.
В 2010 году Бьянке приходит в голову вполне логичная идея перебраться из Минска для построения дальнейшей карьеры в Москву. Заняв у матери 2 тысячи долларов на жилье и первые расходы, она отправляется покорять столицу России. Татьяна довольно быстро подписала контракт с Gala Records и начала работать над новым альбомом «Наше поколение».
Диск получился удачным, слушатели запомнили его по таким хитам, как «А чече» и «Белый пляж» в паре с Иракли. Также в альбоме Бьянки можно услышать голоса таких артистов, как St1m, Dino MC 47, Aper и даже западного рэпера Young Fame. Речитатив Бьянки в этом альбоме волшебно чередовался со звучным вокалом певицы.
После выхода этого альбома Бьянка взяла паузу в записи музыкальных дисков. Однако новые песни выпускала. Многие, к примеру, помнят такую композицию того периода, как «Весна-лето 3 (Про Зою)».
Следующий альбом из 13 песен Бьянка выпустила в 2014 году. Он назывался «Бьянка. Музыка»
Ее хит «Музыка» до сих пор разрывает клубы припевом «Наступит ночь…». А за песню альбома «Я не отступлю» певица впервые получила «Золотой граммофон». Также большую популярность имела композиция «Дымом в облака», которую Бьянка создала в паре с рэпером Птахой.
В конце этого же года Бьянка смогла блеснуть на «Песне года» со своим новым хитом «Кеды». Его звезда включила в свой очередной альбом «Мысли в нотах». Благодаря этому релизу, слушатели также познакомились с такой песней, как Sexy Frau. Клип к ней был очень популярен в то время и был номинирован на премию RU.TV в категории «Самое сексуальное видео».
Бьянка позирует у себя дома. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» певицы Бьянки
Несмотря на бешеную популярность альбома «Мысли в нотах» с целым списком популярных зажигательных композиций, Бьянка заявила, что заканчивает с этой вехой своей карьеры. Дальше она собирается делать акцент на лирике и выпускает в подтверждение своих слов нежную медленную песню в дуэте с Мотом «Абсолютно все».
2016 год стал для Бьянки провальным, она решилась на эксперимент и выпустила на эстраду собственное альтер-эго, взяв псевдоним Краля. Однако трек с матами и руганью, адресованными хейтерам публика не оценила и подвергла критике. Бьянка не стала идти напролом и закрыла тему с Кралей.
Взяв паузу в 2017-м, Бьянка ворвалась вновь на эстраду в 2018-м с новыми силами и свежими хитами. Ее мини-диск «Чем мне любить» понравился публике, не удивив этим певицу ни капли. Она призналась, что намеренно собрала в нем песни, которые потенциально дергают за нужные веревочки у чувств аудитории. Среди прочих хитов многие оценили дуэтную песню с рэпером ST «На дух не переношу».
В этом же году Бьянка выпустила еще один музыкальный альбом на Бали, он назывался «Гармония», на сей раз это был лонгплей.
И тут Бьянка, что называется, музыкально оторвалась, в нем можно услышать песни с использованием стилей ритм-н-блюза, соул, регги, также звучали оркестровые инструменты. Несмотря на столь богатое музыкальное разнообразие, Бьянка заявила, что ее главной целью было создание пластинки с легкой музыкой, которую будет удобно слушать в машине.
Буквально через год, в 2019-м, Бьянка явила публике очередной альбом, назвав его «Волосы». Одноименная песня, которая вошла в список композиций диска, была аналогом той, что активно распространилась в Сети с использованием ненормативной лексики. В альбоме певица ограничилась русским литературным языком.
Также релиз знаменателен песней-благодарностью бабушке, которая любила русские народные песни. Она называется «Василек» и была написана певицей специально в честь родственницы.
Бьянка какое-то время была блондинкой. Фото: Global Look Press
В период самоизоляции Бьянка оскандалилась с провокационной песней «Пандемия». Звезда утверждает, что хотела поддержать моральный дух соотечественников и немного расслабить их на фоне неприятных событий. Однако получилось все наоборот: Бьянка взорвала Сеть хейтерскими комментариями и нелестными высказываниями в свой адрес. Люди по большей части обвиняли артистку в несерьезном отношении к проблеме.
Летом 2020 года Бьянка пошла по проторенной дорожке, не изобретая велосипед, и выпустила ремейк своего хита «Были танцы». Новый вариант композиции певица записала в паре со звездой «ТикТока» Артуром Бабичем. Потом артисты порадовали публику очень зрелищным клипом на эту композицию.
В 2021 году Бьянка выпустила свежие треки «прЫкольно» и «Пиано Форте». Позже публика услышала ее сольный концерт в московском «Мумий Тролль Music Bar».
Актерская деятельность
Актрисой Бьянка мечтала стать еще в детстве, но не верила в свой талант. И все же в нескольких киноработах ей удалось сняться.
Например, в 2011 году она мелькнула в сериале «Краткий курс счастливой жизни» в эпизодической роли. В 2012 году появилась в «Кухне», и снова в эпизоде. В 2014 году ей уже дали роль покрупнее — в сериале «Неформат» она предстала в роли певицы Милены. Однако этот фильм не получил популярности, на которую рассчитывали создатели.
В 2016 году Бьянка наконец-то получила одну из главных ролей в комедийном фильме «Стоп! Снято! На Байкал». Вместе с Татьяной Липницкой в комедии также появились такие актеры, как Сергей Писаренко и Сергей Сафронов.
Сама Бьянка осталась недовольна своей игрой в комедии и сильно пожалела, что пошла на этот эксперимент без обучения актерскому мастерству.
Бьянка в фильме «Стоп! Снято! На Байкал». Стоп-кадр из фильма / 2016 год / режиссер Михаил Козлов
Личная жизнь
Из-за сотрудничества с рэпером Серегой долгое время говорили про то, что Бьянку с ним связывает далеко не только деловые и дружеские отношения. Однако певица всегда опровергала эти слухи.
Известно, что в юности, когда она жила в Минске, у певицы был роман с женатым мужчиной. Бьянке пришлось бороться за свою любовь с другой женщиной. Победительницей вышла она. Свои чувства звезда тогда выплеснула в песне «Люблю». Но роман не оказался вечным. В 2009 году она рассталась со своим возлюбленным и приняла решение покинуть Беларусь и перебраться в Россию.
Со своим единственным законным мужем, гитаристом и саунд-продюсером Романом Безруковым, Бьянка была знакома до свадьбы более 9 лет, 8 лет это было просто общение и 1,5 года они прожили в гражданском браке, что не сделало их союз прочным.
В феврале 2018 года певица торжественно объявила о помолвке. По признанию звезды, ее возлюбленный обставил все максимально романтично. Он пригласил ее отдыхать за город. Снял в красивом местечке домик. Они вместе катались на санках и отдыхали у уютного камина. В один из таких тихих вечеров вдвоем он встал на одно колено и попросил у Бьянки руку и сердце. Певица была покорена.
Уже в августе они поженились в узком кругу друзей и близких, арендовав для торжества подмосковный бутик-отель. В качестве автомобиля молодоженов они выбрали не шикарный лимузин, а раритетную «Волгу».
Бьянка примерила на свадьбе сдержанное платье за 100 тысяч рублей. Она подчеркнула, что для нее было важно, чтобы платье было спокойным и нежарким, ведь на дворе стояло лето.
Свадьба Бьянки. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» певицы Бьянки
Увы, но в конце декабря того же года Татьяна заявила поклонникам, что порвала с Романом. Она не скрыла, что разрыву предшествовали многочисленные скандалы, в которых никто не хотел уступать. Официально супруги оформили разрыв только в 2021 году.
В 2022 году Бьянка вновь призналась журналистам, что у нее есть любимый мужчина, но думать и говорить о браке она пока не намерена. Звезда при этом не скрыла, что готова завести ребенка и даже на всякий случай заморозит свои яйцеклетки, но рожать она все-таки хочет в рамках семьи. Артистка призналась, что не против составления брачного договора, в котором обязательно хочет прописать права наследника, а также обязательства отца по воспитанию ребенка после развода.
Доход Бьянки
В 2023 году Бьянка осуществила свою главную мечту — купила двухэтажный дом с мансардой в Москве и переехала в него со своими тремя котами. На тот момент у нее уже была в собственности квартира на севере столицы, а в ее автопарке стояли три иномарки: внедорожник «Мерседес», спортивная «Ауди» и дом на колесах для путешествий.
Таким образом, звезда сумела добиться в Златоглавой того уровня благополучия и доходов, к которому стремилась. Звезда признавалась, что получает минимум 1 миллион рублей в месяц.
Известно, что Бьянка пишет песни не только для тебя, но и для других исполнителей. Именно она написала разрывной хит «Ты не такой» для Юлианны Карауловой, а также трек «Землянин» для Натальи Подольской. В шоу-бизнесе считают, что она была бы намного богаче, если бы потенциальные хиты пела сама, а не раздаривала подругам и приятельницам.
Бьянка и Юлианна Караулова. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» певицы Бьянки
Благотворительность
Бьянка не любит рассказывать не только про свою личную жизнь, но и про благотворительные проекты тоже. Однако известно, что она появляется в детских домах, больницах, чтобы поддержать больных и обездоленных детей своей музыкой.
Болезнь Бьянки
Бьянка рассказала журналистам, что надолго выпадала из шоу-бизнеса из-за панических атак, которые могли ее настигнуть в любой момент. Звезда не скрывает, что из-за приступов боялась появляться на людях, участвовать в шоу, светских мероприятиях, отказывалась от интервью.
Постепенно про нее просто забыли и перестали звать куда-либо. И ей стоило огромных сил, чтобы взяться за построение своей карьеры еще раз.
Также фанаты обвиняли Бьянку в отечности и лишнем весе. Припухлость знаменитость объяснила проявлением аллергии.
Располневшая Бьянка. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» певицы Бьянки
Бьянка сейчас
В последнее время Бьянка не столько радует публику новыми хитами и альбомами, сколько своими историями про изменение внешности.
В феврале 2023 года Татьяна сказала, что перенесла некую операцию, после которой многие ее проблемы со здоровьем были решены. Кроме того, она не скрыла, что подкорректировала свою внешность под ножом пластического хирурга, выделив скулы и губы.
А в начале 2024 года Бьянка внезапно появилась на публике сильно похудевшей, ей удалось сбросить 32 кг. Звезда утверждает, что сделала она это без липосакции. Кроме того, Татьяна стала регулярно заниматься спортом и посещать бассейн.
Бьянка в парной. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» певицы Бьянки
Тем не менее в феврале 2024-го Бьянка призналась, что хочет все-таки сделать пластику, убрав животик и накачав ягодицы. По словам знаменитости, другие методы улучшения внешности не смогли довести ее формы до желаемого состояния.
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