Непосредственная, талантливая и по-настоящему самобытная: путь к славе Флоренс Пью

Кто такая Флоренс Пью?
Флоренс Пью получила свою первую роль в кино в 17 лет, а несколько лет спустя получила номинацию на премию Британской академии кино и телевизионных искусств «Восходящая звезда». Ее роли варьировались от исторических драм до фильмов ужасов и боевиков Marvel, среди которых заметные образы в фильмах «Мидсоммар», «Черная вдова» и телевизионном мини-сериале «Маленькая барабанщица».
Пью получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в экранизации «Маленьких женщин» 2019 года. В 2023 году Пью сыграл Джин Татлок, у которой были страстные романтические отношения с Робертом Оппенгеймером, в новом биографическом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд на 95-й церемонии вручения премии «Оскар», 12 марта 2023 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь, школа, братья и сестры
Флоренс Пью родилась 3 января 1996 года в Оксфорде. Дочь ресторатора Клинтона Пью и танцовщицы и учительницы танцев Деборы Пью. В детстве она страдала трахеомаляцией и часто попадала в больницу. Это заболевание затрудняет дыхание и приводит к частичному коллапсу трахеи. Сама Флоренс так сказала о своем заболевании:
«Это причина, по которой у меня низкий голос и почему я хриплю как гусь, когда смеюсь».
Вот почему ее семья переехала из Британии, найдя более теплый климат в Испании. Здесь они провели три года. Актриса рассказала, что была счастлива расти в дружественной обстановке и красивой стране, когда могла плавать и ездить на велосипеде.
Флоренс Пью в детстве. Фото: соцсети
Когда Пью исполнилось шесть лет, семья вернулась в Оксфорд. Она росла в атмосфере творчества и дружбы. Все дети в семье интересовались драматургией, поэтому у них было много общего. В шесть лет она впервые проявила свой актерский талант, когда Флоренс сыграла Марию в рождественском спектакле. С этого времени девочка всегда знала, чем собирается заниматься, будучи взрослой.
«Это был первый раз, когда я познал силу пребывания на сцене, — сказал Пью. — Я помню, как подумала: «О Боже, они ждут меня, они слушают все, что я говорю, и я полностью контролирую ситуацию».
Будучи подростком, Пью пела и играла на гитаре в каверах на такие песни, как Wonderwall под ником Flossie Rose на YouTube.
Пью посещала частные школы Уичвуд и Сент-Эдвардс в Оксфорде, но не преуспела в учебе.
«Я не думаю, что я создана для школы, — сказал Пью газете «Нью-Йорк таймс» в 2020 году. — Я просто хотел выступать, сочинять музыку и делать горшки».
Еще в 2018 году Пью сказала о своем детстве: «Я выросла в очень шумной и драматичной семье, и нам нравилось быть в центре внимания».
Двое ее старших братьев и сестры тоже стали актерами. Ее старший брат, Тоби Себастьян, сыграл принца Тристана Мартелла в сериале «Игра престолов», а ее старшая сестра, Арабелла Гиббинс, получила актерское образование, пела на сцене и преподавала вокал. У Пью также есть младшая сестра Рафаэла, которая родилась, когда Пью было семь лет.
Роли в кино и на телевидении: «Маленькие женщины», «Черная вдова» и «Оппенгеймер»
В 17-летнем возрасте Пью приняла участие в прослушивании и была утверждена на одну из главных ролей в фильме 2014 года «Падение», за что удостоилась положительных отзывов критиков и зрителей. Впоследствии она переехала в Лос-Анджелес, где ее негативный опыт включал постановку, в которой ей советовали похудеть. Пилотный эпизод не стал сериалом. Позже она рассказала журналу Vogue:
«Когда это не состоялось, именно тогда я поняла, какое облегчение испытала».
Флоренс Пью и Мэйси Уильямс в фильме «Падение» (2014). Фото: кадр из фильма
В 2016 году Пью приняла участие в экранизации повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», и эта работа возродила ее любовь к актерскому мастерству. За роль в фильме ей была присуждена премия Британского независимого кино. Следующей знаковой работой стала роль невесты средневекового шотландского правителя Криса Пайна в фильме 2018 года «Король вне закона».
Затем последовала работа в в триллере Лиама Нисона «Пригородник». В том же году Пью добилась успеха на британском телевидении в мини-сериале «Маленькая барабанщица», основанном на романе Джона ле Карре, и появилась в роли Корделии в постановке «Короля Лира».
Александр Скарскгард и Флоренс Пью в фильме 2018 года «Маленькая барабанщица». Фото: кадр из фильма
В 2019 году Пью снялся в трех совершенно разных фильмах. Она воплотила эмоциональное потрясение в фильме ужасов «Мидсоммар», продемонстрировала борцовские приемы в комедийной драке с моей семьей и сыграла культовую Эми Марч в экранизации «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт. Ее работа в фильме «Маленькие женщины» принесла Пью номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Флоренс Пью в роли Эми Марч в фильме «Маленькие женщины» (2019). Фото: кадр из фильма
Затем Пью появилась в «Черной вдове» вместе со Скарлетт Йоханссон. Выход фильма был отложен с 2020 по 2021 год из-за пандемии CoViD-19. Пью сыграла Елену, суррогатную сестру главной героини Йоханссон. Между ней и Йоханссон установился дух товарищества, который отражался как на экране, так и за его пределами.
Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью в фильме 2021 года «Черная вдова». Фото: кадр из фильма
В 2022 году Пью снялась вместе с Гарри Стайлзом в фильме режиссера Оливии Уайлд «Не волнуйся, дорогая».
Ее важная роль — в биографическом фильме режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» об отце атомной бомбы. Пью изображает Джин Татлок, аспирантку, в которую Роберт Оппенгеймер влюбился в 1930-х годах, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. Оппенгеймер, которого играет Киллиан Мерфи, женился на Китти Оппенгеймер (Эмили Блант), но его отношения с Татлок продолжались и оказали глубокое влияние на физика.
Флоренс Пью в роли Джин Татлок и Киллиан Мерфи в роли Роберта Оппенгеймера в фильме 2023 года «Оппенгеймер». Фото: кадр из фильма
Отношения с Заком Браффом
Пью встречалась с актером Заком Браффом, звездой телешоу «Скрабы», с 2019 по 2022 год. Эти двое были друзьями с 2018 года, прежде чем начать свои романтические отношения. Пью появился в короткометражном фильме Браффа «Время, необходимое, чтобы добраться туда» (2019) и в его художественном фильме 2023 года «Хороший человек». Пара вместе находилась на карантине во время пандемии CoViD-19 в 2020 году, а также завели собаку.
Флоренс Пью и Зак Брафф. Фото: соцсети
Брафф на 20 лет старше Пью, и этот факт вызвал критику в ее социальных сетях. Когда она поздравила Браффа с днем рождения в соцсети в апреле 2020 года, ей пришлось быстро закрыть комментарии из-за негативной реакции подписчиков. Однако Пью не отступила от защиты их отношений, заявив на своей странице в соцсети:
«Мне 24 года. Мне не нужно, чтобы кто-то указывал мне, кого я должна, а кого не должна любить. Я бы никогда в своей жизни никому не указывала, кого они могут любить, а кого нет».