Непосредственная, талантливая и по-настоящему самобытная: путь к славе Флоренс Пью

Когда Пью исполнилось шесть лет, семья вернулась в Оксфорд. Она росла в атмосфере творчества и дружбы. Все дети в семье интересовались драматургией, поэтому у них было много общего. В шесть лет она впервые проявила свой актерский талант, когда Флоренс сыграла Марию в рождественском спектакле. С этого времени девочка всегда знала, чем собирается заниматься, будучи взрослой.

«Это был первый раз, когда я познал силу пребывания на сцене, — сказал Пью. — Я помню, как подумала: «О Боже, они ждут меня, они слушают все, что я говорю, и я полностью контролирую ситуацию».

Будучи подростком, Пью пела и играла на гитаре в каверах на такие песни, как Wonderwall под ником Flossie Rose на YouTube.

Пью посещала частные школы Уичвуд и Сент-Эдвардс в Оксфорде, но не преуспела в учебе.

«Я не думаю, что я создана для школы, — сказал Пью газете «Нью-Йорк таймс» в 2020 году. — Я просто хотел выступать, сочинять музыку и делать горшки».

Еще в 2018 году Пью сказала о своем детстве: «Я выросла в очень шумной и драматичной семье, и нам нравилось быть в центре внимания».

Двое ее старших братьев и сестры тоже стали актерами. Ее старший брат, Тоби Себастьян, сыграл принца Тристана Мартелла в сериале «Игра престолов», а ее старшая сестра, Арабелла Гиббинс, получила актерское образование, пела на сцене и преподавала вокал. У Пью также есть младшая сестра Рафаэла, которая родилась, когда Пью было семь лет.

Роли в кино и на телевидении: «Маленькие женщины», «Черная вдова» и «Оппенгеймер»

В 17-летнем возрасте Пью приняла участие в прослушивании и была утверждена на одну из главных ролей в фильме 2014 года «Падение», за что удостоилась положительных отзывов критиков и зрителей. Впоследствии она переехала в Лос-Анджелес, где ее негативный опыт включал постановку, в которой ей советовали похудеть. Пилотный эпизод не стал сериалом. Позже она рассказала журналу Vogue: