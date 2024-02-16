Критик Соседов недоумевает, почему концерты певицы отменили: «Чего ждут от Лолиты - пока не понятно»

До сих пор слышны отзвуки скандальной предновогодней вечеринки у Насти Ивлеевой. Казалось бы, прошло уже 2 месяца, почти всех простили и разрешили вернуться на экраны, но только не Лолиту.
Недавно стало известно, что в этом году отменили даже юбилейный тур певицы. Такого эффекта добилась группа общественников.
Концерты Лолиты отменяют. Фото: Global Look Press
В конце января Лолита заявила, что больше не планирует заниматься гастрольной деятельностью, будет заниматься домом и семьей. Она шутила, что заслужила спокойную пенсию, но в ее речи слышались нотки горечи.
Лолита неоднократно совершала добрые поступки. Фото: Global Look Press
Позже, когда стало известно об отмене выступлений, артистка опубликовала видео обращение, де сообщила, что сейчас собирается принимать участие в восстановлении храма.
Певица обратилась напрямую к общественникам, где подчеркнула, что именно из-за их мнения ее концерты отменили по всей стране. Кроме того, Лолита рассказала, сколько всего полезного сделала для страны и посетовала, что никто этого не замечал.
Милявская пообещала восстановить храм «на одной из новых территорий». Фото: Global Look Press
В конце видео знаменитость поведала, что однажды священник помог ей осознать предназначение уводить от людей печаль и уныние, поэтому она приняла решение участвовать в восстановлении храма.
Лолита хочет дарить людям радость своими песнями. Фото: Global Look Press
Сергей Соседов считает, что Лолита незаслуженно пострадала. Критик уверен, что зазнавшихся артистов таким образом пытались приструнить, а вечеринка просто послужила поводом. Ведь звезды, как никто должны подавать пример молодому поколению и материально поддерживать людей, оказавшихся в непростых жизненных условиях.
«Почему Лолиту закрыли, не знаю. Это абсолютно абсурдно. Это беззаконие. Даже логика не позволяет дать ответы на все вопросы».
Соседов возмущен, что Киркорова вырезали из всех предновогодних программ, а Билана не стали. Ведь в скандальной вечеринке он также принимал активное участие и появился на фото вместе с другими знаменитостями.
«Более того он еще выступил на 100-летие «Мосфильма». Какая тут связь? В фильмах он не пел. Там должны быть только старейшины. Они там и были, конечно, но Билан там зачем?»
Соседов считает абсурдным то, что выступления Лолиты отменили. Фото: Global Look Press
После этого Киркоров съездил на Донбасс, дал там импровизированный концерт. И даже был одет очень прилично, без перьев и страз. Впрочем, общественность не оценила и не поверила в искренность поступка поп-короля.
Дима Билан тоже засветился там, привез подарки. Люди начали забывать их ошибки и почти простили. Во всяком случае, совершенно точно, что зрители теперь будут продолжать наблюдать их на своих телеэкранах.
Соседов считает, что артисты таким образом пытались оправдаться перед общественность.
«Чего ждут от Лолиты, пока не понятно», - добавил критик.