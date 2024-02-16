Критик Соседов недоумевает, почему концерты певицы отменили: «Чего ждут от Лолиты - пока не понятно»

До сих пор слышны отзвуки скандальной предновогодней вечеринки у Насти Ивлеевой. Казалось бы, прошло уже 2 месяца, почти всех простили и разрешили вернуться на экраны, но только не Лолиту.

Недавно стало известно, что в этом году отменили даже юбилейный тур певицы. Такого эффекта добилась группа общественников.