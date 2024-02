Карьерный путь Райана Гослинга: от драматических ролей до образа Кена в «Барби»

Музыка

В юности Райан задумывался о карьере музыканта и даже метил в группу Backstreet Boys, но не смог получить место участника. Позже он самостоятельно выучился игре на фортепиано и гитаре и организовал свою инди-рок-группу Dead Man’s Bones. Тематика песен насыщена монстрами, ведьмами и призраками.

В тандеме с актером и режиссером Заком Шилдсом Гослинг создал композицию In The Room Where You Sleep и снял на нее клип.

Затем знаменитости выпустили еще 11 треков, которые наполнили первый альбом Dead Man’s Bones. И без всяких репетиций приятели отправились в гастрольный тур по Америке. В каждом городе они нанимали для бэк-вокала детский хор, а в начале выступления проводили конкурс юных талантов.