Карьерный путь Райана Гослинга: от драматических ролей до образа Кена в «Барби»

Детство и юность

Райан Гослинг начал свой жизненный путь 12 ноября 1980 года в канадском городке Лондоне. Семья артиста состояла из отца, служащего коммивояжером, матери, работающей секретаршей и двоих детей — будущего актера и его старшей сестры Мэнди. Родители Райана были мормонами.

После рождения сына Гослинги переехали в Корнуолл, где и прошло все детство Райана.

В школе у юного актера впервые проявились творческие способности, он принимал участие во всех театральных постановках, но при этом не находил общий язык со сверстниками. Из-за этого Гослинг часто становился участником драк и потасовок.