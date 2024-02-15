Карьерный путь Райана Гослинга: от драматических ролей до образа Кена в «Барби»

Детство и юность
Райан Гослинг начал свой жизненный путь 12 ноября 1980 года в канадском городке Лондоне. Семья артиста состояла из отца, служащего коммивояжером, матери, работающей секретаршей и двоих детей — будущего актера и его старшей сестры Мэнди. Родители Райана были мормонами.
После рождения сына Гослинги переехали в Корнуолл, где и прошло все детство Райана.
В школе у юного актера впервые проявились творческие способности, он принимал участие во всех театральных постановках, но при этом не находил общий язык со сверстниками. Из-за этого Гослинг часто становился участником драк и потасовок.
Райан Гослинг часто дрался в школе. Фото: соцсети
Когда будущая звезда увидел фильм «Рэмбо», то принес в школу кухонные ножи и стал бросать их в детей. Позже актер признался, что не стремился навредить ребятам, а считал все это игрой. Один из учеников был задет ножом и после этого Гослинга перевели на домашнее обучение.
В 12 лет Райан успешно прошел кастинг знаменитого в Канаде и США шоу «Клуб Микки Мауса». Вокальные данные участника оценили по достоинству, и он стал одним из участников программы, где был занят в течение двух лет. Вместе с Гослингом там же начали свой путь Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.
После этого Райану был открыт путь в фильмы и передачи телеканала «Дисней». Первой его главной ролью стал образ в детском фэнтези «Молодость Геракла». Подростком он сыграл в картине «На волне успеха».
Райан хотел совершенствовать свое актерское мастерство, но добился успеха и без этого.
Райан Гослинг в «Молодости Геракла» . Фото: кадр из фильма «Молодость Геракла»
Карьера в кино
В 2001 году вышел фильм «Фанатик», который принес Райану новую волну популярности. Игру актера отметили даже московские кинокритики, вручив награду «Золотой святой Георгий».
После этого артист снялся в драматическом триллере «Отсчет убийств», но она не принесла ему особого успеха. А вот, когда была представлена мелодрама «Дневник памяти» об отношениях юноши и девушки из разных социальных слоев, Гослинг обрел мировую известность.
После драмы «Полу-Нельсон», где Райан воплотил образ школьного учителя, страдающего от зависимости, его номинировали на «Оскар». Сам фильм вошел в «50 лучших фильмов десятилетия».
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Фильм «Фанатик» принес актеру известность. Фото: кадр из фильма «Фанатик»
В 2007 году знаменитость вместе с Энтони Хопкинсом появился в триллере «Перелом», который стал чрезвычайно успешным в прокате.
Когда актер работал в проекте «Ларс и настоящая девушка», в одном из эпизодов ему пришлось сидеть в комнате с вяжущими женщинами. После съемок артист и сам не на шутку увлекся этим занятием.
В 2010 году во время участия в картине «Валентинка» Райан почувствовал себя выбившимся из сил и обратился за помощью к врачу. Тот посоветовал принять участие в более легком проекте, вроде комедии.
После «Валентинки» Райан Гослинг был опустошен. Фото: кадр из фильма «Валентинка»
Но Гослинг не прислушался к совету и в 2011 году исполнил главную роль в очередном триллере «Драйв». Примечательно, что во время съемок лицедей самостоятельно отремонтировал и собрал старую машину для своего персонажа.
В 2013 году на экраны вышла криминальная драма «Место под соснами», которая добавила артисту популярности. В то же время в триллере «Охотники на гангстеров», чтобы лучше передать образ персонажа, Гослинг менял голос, но сама картина получила отрицательные отзывы.
Позже Района решил попробовать себя в качестве режиссера, сценариста и продюсера в ленте «Затерянная река», которая участвовала в показе на Каннском фестивале. Зрители не оценили проект.
В 2016 году ради участия в фильме «Ла-Ла Ленд» звезда выучился игре на фортепиано и смог сыграть все партии в картине без дублера. Усилия были оправданы — вручение «Оскара» и победа в 6 из 14 выдвинутых номинаций.
Следующей работой Гослинга стала комедийная роль в фильме «Славные парни», а в 2017 вышла в свет музыкальная мелодрама «Песня за песней».
В 2018 году Райан воплотил образ американского астронавта Нила Армстронга в биографической ленте «Человек на Луне», которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».
Райан Гослинг в картине «Отсчет убийств». Фото: кадр из фильма «Отсчет убийств»
Но особого внимания в фильмографии актера удостоилась лента 2017 года «Бегущий по лезвию – 2049». Гослинг сыграл искусственно созданного человека, который сотрудничает с полицией.
Создатели проекты создали условия секретности во время съемок и не разглашали сведения о сценарии до выхода ленты. Ни один артист заранее не видел полный текст роли. Актеры имели специальное приложение в телефоне, где в нужное время появлялись страницы с репликами и исчезали через 9 часов.
Райан выступил в необычном образе искусственного человека. Фото: кадр из фильма «Бегущий по лезвию – 2049»
Музыка
В юности Райан задумывался о карьере музыканта и даже метил в группу Backstreet Boys, но не смог получить место участника. Позже он самостоятельно выучился игре на фортепиано и гитаре и организовал свою инди-рок-группу Dead Man’s Bones. Тематика песен насыщена монстрами, ведьмами и призраками.
В тандеме с актером и режиссером Заком Шилдсом Гослинг создал композицию In The Room Where You Sleep и снял на нее клип.
Затем знаменитости выпустили еще 11 треков, которые наполнили первый альбом Dead Man’s Bones. И без всяких репетиций приятели отправились в гастрольный тур по Америке. В каждом городе они нанимали для бэк-вокала детский хор, а в начале выступления проводили конкурс юных талантов.
Райан Гослинг достиг успеха и в музыке. Фото: соцсети
Личная жизнь
В настоящее время Гослинг обрел счастье в личной жизни, но долго носил статус холостяка.
Высокий, при росте 184 см, обладатель подтянутой фигуры Райан всегда был популярен у противоположного пола.
С Сандрой Буллок отношения начались во время съемок в фильме «Отсчет убийств». Расстались коллеги друзьями и остались в хороших отношениях.
Немного дольше продлился роман актера с Рэйчел Макадамс. Сначала они ненавидели друг друга, но со временем эти сильные чувства переросли во влюбленность.
Через год актеры разбежались и Гослинг успел закрутить амур с актрисой Фамке Янссен. Позже Райан опять воссоединился с Рэйчел, чтобы уже окончательно поставить точку в этих отношениях.
Райан Гослинг и Ева Мендес. Фото: соцсети
Брак с Евой Мендес
В 2011 году судьба свела звезду с другой знаменитостью — Евой Мендес. В 2014 году плодом их любви стала дочь Эсмеральда Амада Гослинг. В 2016 году на свет появилась еще одна девочка — Амада Ли Гослинг. Долгое время актеры не вступали в официальный брак, но это не мешало их совместной жизни.
В 2017 году СМИ сообщили о том, пара распалась якобы из-за измены актера, но это оказалось неправдой. Такие сообщения стали появляться в Сети достаточно часто, а в 2020 году знаменитости и вовсе поругались на публике.
Осенью 2022 года Райан и Ева все же сочетались законным браком.
Актер женился на Еве после рождения двоих детей. Фото: соцсети
Райан Гослинг сейчас
Райан Гослинг стал официальным лицом куклы Кена и сыграл эту роль в проекте 2023 года под названием «Барби».
Впрочем, многие не оценили романтический порыв актера, заявив, что он староват для этого образа. Это не помешало Гослингу осуществить задуманное.
Первые кадры со съемок фильма с участием Райана сразу же стали мемами. Актера сравнивали с его мужественными образами в других картинах и персонажем Кена на розовом фоне.
Райан Гослинг в образе Кена. Фото: кадр из кинофильма «Барби»
Райан получил за эту роль номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
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