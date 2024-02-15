Как звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк смогла преодолеть проблемы со здоровьем и стала знаменитой на весь мир

Ранние роли

Дебют Кларк на телеэкране состоялся в 2009 году. Она снялась в сериале «Врачи». Особого успеха эта работа не принесла, но Эмилия не опускала руки.

После роли в научно-фантастическом фильме «Атака из Триасового периода» девушку заметили и стали предлагать все более значимые образы. Именно так актриса попала в «Игру престолов».

В популярнейшем сериале Эмилия сыграла королевскую особу Дейенерис Таргариен. Этот персонаж был один из самых важных. После нескольких серий режиссер предложил Кларк подписать контракт на второй и третий сезоны проекта.

Несмотря на то что недавно Кларк еле сводила концы с концами, теперь она стала одной из самых высокооплачиваемых телеактрис и зарабатывала за один эпизод сериала 2 млн долларов.

Зрители, как и критики, высоко оценили игру Эмилии в проекте. Ее фото стало украшать обложки самых известных мировых изданий.

Эта роль подарила актрисе награду EWwy Award, а в 2012 году ее внесли в сотню самых привлекательных женщин мира.

В апреле 2019 года персонаж Эмилии должен был погибнуть, но зрителей такой финал разочаровал. Был снят альтернативный вариант в духе комедии, где события завершились невероятным образом даже для самих актеров.