Как звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк смогла преодолеть проблемы со здоровьем и стала знаменитой на весь мир

Детство и юность
26 октября 1986 года в Лондоне зажглась маленькая звездочка, которая сейчас освещает всю Великобританию. Так начался жизненный путь яркой актрисы Эмилии. Мама девочки занималась развитием собственного бизнеса и воспитывала дочь и сына, а вот профессия отца стала именно тем маячком, по свету которого шла будущая актриса. Ее папа трудился звукооператором в театре.
В три года Кларк впервые побывала на работе у главы семейства и сразу же влюбилась в театральные подмостки. Кроме того, она проявляла немалый интерес к классической музыке. Родители ободрили увлечения дочери и помогали ей идти по творческому пути.
Эмилия Кларк с трех лет увлеклась театральным искусством. Фото: соцсети
Эмилия окончила католическую школу Святого Антония, а уже в школе Святого Эдварда в Оксфорде попробовала выступать на сцене в серьезных постановках.
Во время учебы в колледже, который входит в состав знаменитого Университета искусств в Лондоне, началась ее карьера, ведь здесь она заложила свои первые театральные азы.
Актриса Эмилия Кларк добилась значительного успеха в театре. Фото: соцсети
Театр
Широкую популярность актрисе принесла роль в сериале «Игра престолов», но именно в театре Эмилия проявила все свои таланты. В 2007 году она стала одной из ведущих актрис театра драмы после выступления в пьесе «Дикий мед». Затем она сыграла главную роль в «Пигмалионе».
Юную артистку приглашали режиссеры из других театров, и на протяжении двух лет Кларк была занята в восьми постановках.
Окончив учебу, Эмилия Кларк переехала в Лос-Анджелес, где присоединилась к труппе одного из самых старых театров Голливуда — Company of Angels. Дебютной пьесой, в которой сыграла актриса стал спектакль «Чувство».
Актриса на протяжении двух лет была занята в 8 постановках. Фото: соцсети
Ранние роли
Дебют Кларк на телеэкране состоялся в 2009 году. Она снялась в сериале «Врачи». Особого успеха эта работа не принесла, но Эмилия не опускала руки.
После роли в научно-фантастическом фильме «Атака из Триасового периода» девушку заметили и стали предлагать все более значимые образы. Именно так актриса попала в «Игру престолов».
В популярнейшем сериале Эмилия сыграла королевскую особу Дейенерис Таргариен. Этот персонаж был один из самых важных. После нескольких серий режиссер предложил Кларк подписать контракт на второй и третий сезоны проекта.
Несмотря на то что недавно Кларк еле сводила концы с концами, теперь она стала одной из самых высокооплачиваемых телеактрис и зарабатывала за один эпизод сериала 2 млн долларов.
Зрители, как и критики, высоко оценили игру Эмилии в проекте. Ее фото стало украшать обложки самых известных мировых изданий.
Эта роль подарила актрисе награду EWwy Award, а в 2012 году ее внесли в сотню самых привлекательных женщин мира.
В апреле 2019 года персонаж Эмилии должен был погибнуть, но зрителей такой финал разочаровал. Был снят альтернативный вариант в духе комедии, где события завершились невероятным образом даже для самих актеров.
Актриса исполнила значимую роль в «Игре престолов». Фото: кадр из сериала «Игра престолов»
Развитие карьеры
После успешной работы Эмилия стала играть на одной площадке с именитыми актерами Голливуда. В 2012 году она появилась в фильме «Дом Хемингуэй» вместе с известным актером Джудом Лоу.
В мае 2014 года Кларк приглашали сыграть Анастейшу Стил в фильме «Пятьдесят оттенков серого», но она отказалась от этого предложения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Эмилия Кларк в картине «Дом Хемингуэй». Фото: kino-teatr.ru
Вместо этого она снялась в роли Сары Коннор в фантастическом боевике «Терминатор: Генезис», который стал пятой частью культового кинофильма «Терминатор». Здесь актриса получила возможность поработать вместе с кумиром своего детства — Арнольдом Шварценеггером, который высоко оценил способности молодой актрисы.
В 2016 году Кларк исполнила главную женскую роль в фильме «До встречи с тобой» в дуэте с Сэмом Клафлином. Затем актеры отправились в мировой тур с премьерой, а зрители умилялись трогательными отношениями пары и вне съемок.
В течение нескольких лет актриса являлась официальным лицом парфюмерии бренда Dolce & Gabbana. В рекламе от 2018 года актриса смогла продемонстрировать свои вокальные данные, спев в кадре итальянскую песенку.
Следующей работой стала роль Кларк в комедии «Рождество на двоих», которая вышла на экраны в 2019 году.
В 2022 году пресса сообщила, что Кларк готовится заменить Эмбер Херд в фильме «Аквамен-2». Компания Warner Bros. планировала переснять все сцены с актрисой и расторгнуть с ней контракт.
Затем Эмилия должна была сыграть главную роль Констанс Ллойд, жену Оскара Уайльда, в фильме «Идеальная жена».
В «Терминаторе» актрисе довелось играть с Арнольдом Шварценеггером. Фото: соцсети
Проблемы со здоровьем
В конце съемок первого сезона «Игры престолов» актриса испытала серьезные проблемы со здоровьем. У нее диагностировали инсульт, и Эмилии пришлось перенести операцию на мозге.
В связи с этим Кларк стала испытывать проблемы с речью и памятью, но вскоре состояние стабилизировалось. Позже актрисе пришлось перенести еще две операции, которые помогли ей почувствовать себя отлично.
Эмилия Кларк перенесла инсульт. Фото: соцсети
Личная жизнь
О личной жизни Эмилия предпочитает не говорить. Известно, что в 2012 году актриса встречалась с Сетом Макфарлейном, аниматором и режиссером. Но отношения не продлились и года.
Спустя время Кларк приобрела репутацию борца за свободу женщин.
Актриса встречалась с Сетом Макфарлейном менее года. Фото: соцсети
На своей странице в социальной сети знаменитость демонстрирует прекрасную фигуру, при росте 157 см ее вес составляет 52 кг.
Звезда владеет недвижимостью в Лондоне и в Лос-Анджелесе. В 2016 году она приобрела в Америке дом.
В 2018 году поклонники узнали о романе актрисы с режиссером Чарли Макдауэллом, но через пару лет ее заметили в компании Мэтта Смита — коллеги по съемкам в «Терминаторе».
Вопрос об избраннике Эмилии до сих пор открыт, поскольку сама актриса не комментирует это. Достоверно известно только одно: замужем она никогда не была и пока не планирует.
Около двух лет знаменитость встречалась с Чарли Макдауэллом. Фото: соцсети
Внешность и стиль
В детстве Эмилия страдала от насмешек сверстником из-за ее густых бровей. По совету мамы она их смазывала вазелином и укладывала. С развитием карьеры именно брови стали ее изюминкой.
В начале карьеры актриса выглядела скромно, но позже по советам стилистов в ее гардеробе появились милые наряды, романтические платья. Эмилия стала носить макияж в стиле smokeyeyes и распускать волосы.
В 2017 году Кларк стала блондинкой, но затем вернулась к своему цвету волос.
Брови Эмилии стали ее изюминкой. Фото: соцсети
Эмилия Кларк в настоящее время
В 2023 году поклонники были рады появлению звезды в сериале «Секретное вторжение». Она сыграла роль злодейки.
Интересно, что некоторые эпизоды разворачивалась якобы в России. Во время съемок была замечена матрешка огромного размера, а в качестве декораций использовалась заброшенная атомная электростанция времен СССР.
В фантастической ленте «Поколение стручков» Кларк воплотила образ женщины, которая пожелала завести ребенка с помощью искусственного интеллекта.
В конце года Кларк официально удостоилась титула кавалера ордена Британской империи за организацию благотворительной акции в помощь людям с повреждениями головного мозга.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.