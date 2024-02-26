Благодаря его работам горизонты человечества неизмеримо расширились: Альберт Эйнштейн — гений XX века

Эйнштейн посещал начальную школу в гимназии Луитпольда в Мюнхене. Однако там он чувствовал себя отчужденным и боролся с жестким педагогическим стилем учебного заведения. У него также было то, что считалось проблемами с речью. Однако у него появилась страсть к классической музыке и игре на скрипке, которая осталась с ним в более поздние годы. Что наиболее важно, юность Эйнштейна была отмечена глубокой любознательностью.

Ближе к концу 1880-х Макс Талмуд, польский студент-медик, который иногда обедал с семьей Эйнштейнов, стал неофициальным наставником молодого Эйнштейна. Талмуд познакомил своего ученика с детским научным учебником, который вдохновил Эйнштейна на мечту о природе света. Таким образом, в подростковом возрасте Эйнштейн написал то, что будет рассматриваться как его первая крупная работа — «Исследование состояния эфира в магнитных полях».

Герман перевез семью в Милан, Италия, в середине 1890-х годов после того, как его бизнес потерпел крах из-за крупного контракта. Эйнштейна оставили в пансионе родственника в Мюнхене, чтобы он завершил свое обучение в Луитпольде.

Столкнувшись с необходимостью выполнения воинской обязанности, когда юноша стал совершеннолетним, Эйнштейн якобы отказался от занятий, сославшись на справку врача, чтобы оправдаться и сослаться на нервное истощение. Когда их сын вернулся к ним в Италию, его родители поняли точку зрения Эйнштейна, но были обеспокоены его будущими перспективами как бросившего школу и уклонившегося от призыва.

В конце концов Эйнштейну удалось поступить в Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе, в частности благодаря его превосходным результатам по математике и физике на вступительных экзаменах. Сначала ему по-прежнему требовалось завершить довузовское образование, и поэтому он поступил в среднюю школу в Арау, Швейцария, которой руководил Йост Винтелер. Эйнштейн жил в семье школьного учителя и влюбился в дочь Винтелера Мари. Позже Эйнштейн отказался от своего немецкого гражданства и на заре нового века стал гражданином Швейцарии.

IQ Эйнштейна

Коэффициент интеллекта Эйнштейна оценивался примерно в 160, но нет никаких указаний на то, что он когда-либо действительно проходил тестирование.

Психолог Дэвид Векслер не выпускал первое издание когнитивного теста WAIS, который превратился в широко используемый сегодня тест WAIS-IV, до 1955 года — незадолго до смерти Эйнштейна. Максимальный балл в текущей версии составляет 160 баллов, при этом IQ составляет 135 или выше, занимая 99-е место в процентиле.

У обозревательницы журнала Мэрилин вос Савант самый высокий из когда-либо зарегистрированных показателей IQ — 228, и в конце 1980-х она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Однако Книга рекордов Гиннесса закрыла эту категорию из-за споров о точности тестирования. Согласно Параду, люди, которые, как считается, имеют более высокий IQ, чем Эйнштейн, включают Леонардо Да Винчи, Марию Кюри, Николу Теслу и Николая Коперника.

Патентный клерк

После окончания университета Эйнштейн столкнулся с серьезными проблемами в плане поиска академических должностей, поскольку оттолкнул некоторых профессоров из-за того, что они не посещали занятия более регулярно вместо самостоятельного обучения.

В конце концов Эйнштейн нашел постоянную работу в 1902 году, получив направление на должность клерка в швейцарское патентное ведомство. Работая в патентном бюро, у Эйнштейна было время для дальнейшего изучения идей, которые закрепились во время его учебы в университете и, таким образом, закрепили его теоремы о том, что впоследствии будет известно как принцип относительности.

В 1905 году, который многие считали «годом чуда» для теоретика, Эйнштейн опубликовал четыре статьи в Annalen der Physik — одном из самых известных физических журналов той эпохи. Двое были сосредоточены на фотоэлектрическом эффекте и броуновском движении. Два других, в которых излагалось значение E = mc² и специальная теория относительности, были определяющими для карьеры Эйнштейна и курса изучения физики.