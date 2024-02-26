От бизнесмена-миллиардера до зятя и советника президента США: кто такой Джаред Кушнер

Советник Дональда Трампа

Несмотря на то, что Кушнер происходил из демократической семьи, он стал ключевым советником Трампа во время его кампании за выдвижение кандидатом от республиканцев на пост президента в 2016 году. Сообщается, что Кушнер работал с Трампом над различными мероприятиями предвыборной кампании, включая мерчендайзинг, подготовку речей, распространение информации в социальных сетях и выбор губернатора Индианы Майка Пенса кандидатом в вице-президенты.

Кушнер оказался вовлеченным в политическую бурю летом, когда Трамп написал в твиттере мем, первоначально размещенный на альтернативно-правой доске объявлений, в котором Хиллари Клинтон названа крайне коррумпированной, с изображением Звезды Давида и денег на заднем плане. Поднялся шум по поводу антисемитского подтекста этого поста. Кушнер защищал Трампа через The Observer и сказал, что его тесть не был антисемитом, заявив, что кандидата в президенты не следует обвинять в сообщениях от сторонников, которые придерживаются наполненных ненавистью деструктивных взглядов.

После победы Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года Кушнер стал центральной частью его переходной команды. Несмотря на предположения о том, что Кушнер вернется к своим личным деловым начинаниям после выборов, сообщалось, что он обратился за юридической консультацией по поводу возможности прихода в администрацию Трампа, что оставило его открытым для проблем, начиная от ограничений кумовства в исполнительной власти и заканчивая финансовыми конфликтами интересов. По данным Forbes, в 2016 году чистое состояние семьи Кушнеров оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, большая часть которых приходилась на недвижимость.

В январе 2017 года переходная команда Трампа объявила, что Кушнер будет назначен старшим советником президента.