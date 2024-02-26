От бизнесмена-миллиардера до зятя и советника президента США: кто такой Джаред Кушнер

Кто такой Джаред Кушнер?
Джаред Кушнер - сын застройщика Чарльза Кушнера. Когда его отец был заключен в тюрьму из-за финансового и политического скандала, Кушнер возглавил семейный бизнес, а также занялся издательским делом, купив New York Observer. В 2009 году он женился на Иванке Трамп, дочери другого магната недвижимости, Дональда Трампа. Кушнер был близким политическим советником Трампа во время его президентской кампании 2016 года и перехода в Белый дом. Он был назначен старшим советником президента в январе 2017 года.
Миллиардер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп обращается к сторонникам, а дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер присоединяются, чтобы отпраздновать победу на первичных выборах республиканцев в Южной Каролине 20 февраля 2016 г. в Спартанбурге, Южная Каролина, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Кушнер родился 10 января 1981 года в Ливингстоне, штат Нью-Джерси. Он один из четырех детей Чарльза Кушнера, миллиардера-застройщика, который также был крупным финансовым спонсором Демократической партии и различных благотворительных организаций. Его младший брат - бизнесмен и инвестор Джошуа Кушнер.
После посещения школы Фриша, средней школы-ешивы в Парамусе, штат Нью-Джерси, младший Кушнер поступил в Гарвардский университет и окончил его в 2003 году. (Позже журналист сообщит, что Кушнеру, у которого была скромная успеваемость в средней школе, было разрешено поступить в Гарвард после того, как его отец пожертвовал университету средства. Представитель Kushner Companies ответил на это утверждение, заявив, что оно «является и всегда было ложным».)
Арест отца
В 2005 году Чарльз признал себя виновным в преступлениях, которые включали уклонение от уплаты налогов и фальсификацию показаний свидетелей, а также незаконные пожертвования на политическую кампанию. Он был приговорен к двум годам тюремного заключения. Кушнер-старший был привлечен к ответственности тогдашним прокурором США и будущим губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи, с которым Кушер позже работал в составе консультативной группы при президентских выборах Трампа.
Когда Чарльз был в тюрьме, Джаред взял на себя управление бизнесом по продаже недвижимости, сохраняя при этом тесные отношения со своим отцом. В 2006 году Кушнер приобрел New York Observer и стал издателем, когда ему было всего около 20 лет. В следующем году он снова попал в новости, купив офисное здание на Манхэттене по адресу 666, Пятая авеню, за рекордную на тот момент сумму в 1,8 миллиарда долларов. Кушнер стал генеральным директором Kushner Companies в 2008 году.
Женитьба на Иванке Трамп
После почти двухлетнего знакомства Кушнер женился на Иванке Трамп, дочери Иваны и Дональда Трамп, в октябре 2009 года в Бедминстере, штат Нью-Джерси. У пары трое детей — Арабелла, Джозеф и Теодор. Иванка также приняла ортодоксальный иудаизм, который является верой Кушнера.
Специальный советник президента Джаред Кушнер и специальный советник президента Иванка Трамп идут по южной лужайке Белого дома со своими детьми, 6-летней Арабеллой, 3-летним Джозефом и годовалым Теодором, 2017 г. Фото: Global Look Press
Советник Дональда Трампа
Несмотря на то, что Кушнер происходил из демократической семьи, он стал ключевым советником Трампа во время его кампании за выдвижение кандидатом от республиканцев на пост президента в 2016 году. Сообщается, что Кушнер работал с Трампом над различными мероприятиями предвыборной кампании, включая мерчендайзинг, подготовку речей, распространение информации в социальных сетях и выбор губернатора Индианы Майка Пенса кандидатом в вице-президенты.
Кушнер оказался вовлеченным в политическую бурю летом, когда Трамп написал в твиттере мем, первоначально размещенный на альтернативно-правой доске объявлений, в котором Хиллари Клинтон названа крайне коррумпированной, с изображением Звезды Давида и денег на заднем плане. Поднялся шум по поводу антисемитского подтекста этого поста. Кушнер защищал Трампа через The Observer и сказал, что его тесть не был антисемитом, заявив, что кандидата в президенты не следует обвинять в сообщениях от сторонников, которые придерживаются наполненных ненавистью деструктивных взглядов.
После победы Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года Кушнер стал центральной частью его переходной команды. Несмотря на предположения о том, что Кушнер вернется к своим личным деловым начинаниям после выборов, сообщалось, что он обратился за юридической консультацией по поводу возможности прихода в администрацию Трампа, что оставило его открытым для проблем, начиная от ограничений кумовства в исполнительной власти и заканчивая финансовыми конфликтами интересов. По данным Forbes, в 2016 году чистое состояние семьи Кушнеров оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, большая часть которых приходилась на недвижимость.
В январе 2017 года переходная команда Трампа объявила, что Кушнер будет назначен старшим советником президента.
Президент США Дональд Трамп подписывает первый из трех указов в Овальном кабинете Белого дома. За президентом стоят, слева направо: вице-президент США Майк Пенс; руководитель аппарата Белого дома Рейнс Прейбус; директор Национального торгового совета Питер Наварро; старший советник президента Джаред Кушнер; старший советник президента Стивен Миллер; неизвестный; и главный стратег Белого дома Стив Бэннон, 23 января 2017 г. – Вашингтон, округ Колумбия, США – Фото: Global Look Press
Вопросы разведки и безопасности
Согласно статье Wall Street Journal за январь 2018 года, сотрудники контрразведки предупредили Кушнера, что Венди Денг Мердок, американская бизнес-леди китайского происхождения и бывшая жена председателя News Corp. Руперта Мердока, может использовать свою дружбу с ним для помощи интересам китайского правительства. Впоследствии Мердок отрицал свою причастность к подобным начинаниям и осведомленность о каких-либо проблемах разведывательного управления.
В конце февраля 2018 года, после заявления главы администрации Джона Келли о том, что он пересмотрит процедуру допуска персонала Белого дома, временный статус Кушнера был понижен с уровня «совершенно секретно» до уровня «секретно» из-за того, что он еще не получил окончательного допуска.
Вскоре после этого газета Washington Post сообщила, что официальные лица США перехватили разговоры представителей по меньшей мере четырех иностранных правительств — Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Израиля — о том, как они могли бы воспользоваться деловыми связями Кушнера и отсутствием опыта внешней политики. Согласно отчету, некоторые в Белом доме были обеспокоены тем, что Кушнер был «наивен и был обманут» в разговорах с иностранными официальными лицами.
Несмотря на проблемы безопасности, Кушнер вскоре присоединился к делегации, которая встретилась с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето для обсуждения вопросов безопасности, иммиграции и торговли. Визит был запланирован после того, как Пенья Ньето внезапно отменил свою запланированную поездку в Вашингтон.
Кушнер получил свой сверхсекретный допуск в мае 2018 года, хотя позже New York Times сообщила, что это произошло из-за влияния президента Трампа на этот вопрос.
Руперт Мердок и его жена Венди Денг Мердок в Каннах, Франция. 16 мая 2011 г. – Фото: Global Look Press
Сомнительные документы на жилье и кредиты
В марте 2018 года появились новости о том, что бывшая компания Кушнера по продаже недвижимости the Kushner Cos. подала ложные отчеты в Нью-Йорк, чтобы обойти законы о контроле за арендной платой. По данным Инициативы по защите жилищных прав, семья Кушнеров подала не менее 80 ложных заявок на получение разрешений на строительство в 34 зданиях по всему городу с 2013 по 2016 год; в заявках указывалось, что арендаторов, размер арендной платы которых регулируется, не было, хотя на самом деле их было более 300.
Кроме того, некоторые жители жаловались на строительство в любое время суток после того, как Кушнер купил здания, что, по их мнению, было частью попытки выгнать их и позволить компании повысить арендную плату для новых арендаторов.
Компания Kushner Cos. ответила, что передает подготовку отчетов на аутсорсинг третьим сторонам и принимает немедленные меры по исправлению ситуации при обнаружении ошибок.
«Кушнер никогда бы не отказал ни одному арендатору в их правах на надлежащую правовую процедуру», - говорится в заявлении компании.
Примерно в то же время New York Times сообщила, что Citigroup одолжила Кушнеру Cos. и одному из своих партнеров 325 миллионов долларов в 2017 году после того, как генеральный директор Citigroup Майкл Корбат встретился с Кушнером в Белом доме. Это разоблачение побудило законодателей-демократов запросить документацию у Кушнера и начать расследование Белого дома на предмет того, нарушил ли его бывший глава своими действиями какие-либо уголовные законы или нормативные акты.