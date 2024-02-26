Жизнь, творчество и влияние ироничного писателя Курта Воннегута

Ранняя жизнь и образование

Курт Воннегут появился на свет 11 ноября 1922 года в городе Индианаполис, штат Индиана. Получив образование в Корнельском университете, с 1940 по 1942 годы, он вступил в ряды армии США. В период с 1943 по 1944 годы он проходил военную службу в Европе, где участвовал в битве под Арденнами. После этого сражения он попал в плен к нацистам и был отправлен в Германию, в город Дрезден. В это время он стал свидетелем бомбардировки Дрездена союзниками, в результате чего город был полностью разрушен. Воннегуту удалось выжить благодаря тому, что он работал на подпольном мясном комбинате, производящем витаминные добавки для военнопленных.

После окончания войны Воннегут вернулся домой и женился на своей давней подруге Джейн Мэри Кокс, с которой у него впоследствии родилось трое детей. Прежде чем начать карьеру писателя, он сменил несколько работ: был репортером в газете, учителем и специалистом по связям с общественностью в компании General Electric. В 1958 году умерла его сестра, и Воннегут с женой усыновили трех детей, оставшихся после нее.