Жизнь, творчество и влияние ироничного писателя Курта Воннегута

Кем был Курт Воннегут?
Курт Воннегут начал свою карьеру романиста и эссеиста в 1960-е годы, и до 1980-го года написал несколько знаковых произведений, включая «Колыбель для кошки», «Бойня номер пять» и «Завтрак для чемпионов». Его стиль письма отличается сатирой и элементами научной фантастики, что делает его одним из самых выдающихся американских авторов двадцатого столетия.
В своих произведениях Воннегут умело сочетает литературу, научную фантастику и юмор, а его абсурдистский подход к социальным проблемам делает его произведения уникальными и запоминающимися. Инопланетные персонажи, такие как тральфамадорцы из «Бойни номер пять», добавляют его историям неповторимость и оригинальность.
Книги Курта Воннегута. Фото: кадр из документального фильма «Курт Воннегут: Не застрявший во времени» 2021 г.
Ранняя жизнь и образование
Курт Воннегут появился на свет 11 ноября 1922 года в городе Индианаполис, штат Индиана. Получив образование в Корнельском университете, с 1940 по 1942 годы, он вступил в ряды армии США. В период с 1943 по 1944 годы он проходил военную службу в Европе, где участвовал в битве под Арденнами. После этого сражения он попал в плен к нацистам и был отправлен в Германию, в город Дрезден. В это время он стал свидетелем бомбардировки Дрездена союзниками, в результате чего город был полностью разрушен. Воннегуту удалось выжить благодаря тому, что он работал на подпольном мясном комбинате, производящем витаминные добавки для военнопленных.
После окончания войны Воннегут вернулся домой и женился на своей давней подруге Джейн Мэри Кокс, с которой у него впоследствии родилось трое детей. Прежде чем начать карьеру писателя, он сменил несколько работ: был репортером в газете, учителем и специалистом по связям с общественностью в компании General Electric. В 1958 году умерла его сестра, и Воннегут с женой усыновили трех детей, оставшихся после нее.
Писательский дебют: «Механическое пианино» и «Колыбель для кошки»
В своих произведениях Курт Воннегут демонстрирует талант к сатире. Его первый роман «Механическое пианино», описывающий корпоративную культуру, был издан в 1952 году, после него последовали и другие работы, такие как «Сирены Титана» (1959) и «Мать Тьма» (1961). Однако самым известным произведением Воннегута стала книга «Бойня номер пять» , которая во многом основана на его собственном опыте. В центре сюжета - Билли Пилигрим, солдат, попавший в плен во время войны.
Он работает в подземной мясной лавке, подобно тому, как это делал сам автор. Однако, в отличие от Воннегута, Билли начинает переживать свою жизнь в обратном порядке и регулярно возвращаться в разные временные промежутки. Он также встречается с инопланетной расой - тральфамодорцами. Этот роман представляет собой исследование человеческого состояния, смешанного с фантастическими элементами. Произведение вызвало большой отклик у читателей и стало бестселлером.
Фото: обложка первого издания в твердом переплете четвертого сатирического постмодернистского с элементами научной фантастики романа Курта Воннегута впервые опубликованного в 1963 г.
Дальнейшие успехи
Появившись как новый литературный голос, Воннегут стал известен своим необычным стилем письма — длинными предложениями и небольшим количеством знаков препинания, — а также своей гуманистической точкой зрения. Он продолжал писать рассказы и повести, в том числе «Завтрак для чемпионов» (1973), «Рецидивист» (1979) и «Малый не промах» (1982). Воннегут даже сделал себя героем книги «Вербное воскресенье: автобиографический коллаж» (1981).
Несмотря на свой успех, Воннегут боролся со своими личными демонами. Годами борясь с депрессией, он попытался свести счеты с жизнью в 1984 году. С какими бы трудностями он ни сталкивался лично, Воннегут стал литературной иконой с преданными последователями. Своими друзьями он считал таких писателей, как Джозеф Хеллер, еще один ветеран Второй мировой войны.
Экранизация романа «Завтрак для чемпионов» (1973). Курт Воннегут с Брюсом Уиллисом и Аланом Рудольфом, режиссером фильма «Завтрак для чемпионов», 1999 г. Фото: Global Look Press
Более поздние годы и смерть
Его последним романом был «Времетрясение» (1997), который стал бестселлером, несмотря на неоднозначные отзывы. Последние годы жизни Воннегут предпочел посвятить научной литературе. Его последней книгой был сборник биографических очерков «Человек без страны». В ней он выразил свои взгляды на политику и искусство, а также пролил больше света на свою собственную жизнь.
Воннегут скончался 11 апреля 2007 года в возрасте 84 лет в результате травм головы, полученных при падении в его доме в Нью-Йорке несколькими неделями ранее. У него остались вторая жена, фотограф Джилл Кременц, их приемная дочь Лили и шестеро детей от первого брака.