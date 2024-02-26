Биография «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Кем был Роберт Оппенгеймер?
Физик Дж. Роберт Оппенгеймер занимал пост директора Лос-Аламосской лаборатории во время разработки атомной бомбы. После вторжения нацистской Германии в Польшу в 1939 году Оппенгеймер был выбран руководителем лаборатории для выполнения Манхэттенского проекта — программы, в рамках которой было разработано первое ядерное оружие во время Второй мировой войны.
После ухода со своего поста в 1945 году он стал председателем Генерального консультативного комитета Комиссии по атомной энергии. Перед убийством Джона Ф. Кеннеди в 1963 году президент объявил, что Оппенгеймер получит премию Энрико Ферми за свои достижения в области физики. Президент Линдон Б. Джонсон вручил ему награду в декабре того же года. «Отец атомной бомбы» умер от рака в возрасте 62 лет в 1967 году.
Плакат: Роберт Оппенгеймер и атомная бомба
Ранняя жизнь, образование и профессорская должность
Джулиус Роберт Оппенгеймер родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке. Его родителями были немецкие евреи. Отец — Юлиус Оппенгеймер, богатый импортер текстиля, мать — Элла (урожденная Фридман), художница. Оба были иммигрантами.
Роберт Оппенгеймер в детстве. Фото: соцсети
После окончания Гарвардского университета Оппенгеймер отплыл в Англию и поступил в Кембриджский университет, где в 1925 году начал свои атомные исследования в Кавендишской лаборатории. Оппенгеймер испытывал приступы депрессии на протяжении всей своей жизни, говоря своему брату Фрэнку: «Иногда правда, что физики нужны мне больше, чем друзья».
Оппенгеймер был несчастен в Кембридже и находил лабораторную работу неинтересной, предпочитая теоретическую физику экспериментальной, согласно «Американскому Прометею: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина. У Оппенгеймера были настолько плохие отношения со своим преподавателем из Кембриджа Патриком Блэкеттом, что в какой-то момент он оставил на столе Блэкетта яблоко, облитое ядохимикатами, согласно J. Robert Oppenheimer: A Life от Абрахама Пайса и Роберта П. Криза. Блэкетту не причинили вреда, и Оппенгеймер избежал дисциплинарного взыскания только благодаря вмешательству своих родителей.
Роберт Оппенгеймер в молодости. Фото: соцсети
В 1926 году он объединился с Максом Борном в Геттингенском университете, где познакомился со многими выдающимися физиками, включая Нильса Бора. Он получил докторскую степень в Геттингене, одновременно разрабатывая то, что стало известно как приближение Борна–Оппенгеймера — важный вклад в квантовую молекулярную теорию.
Оппенгеймер занимал преподавательские должности в Калифорнийском университете в Беркли и Калифорнийском технологическом институте и проводил важные исследования в таких областях, как теоретическая астрономия, ядерная физика, квантовая электродинамика и многое другое, согласно Биографической энциклопедии ученых и изобретателей в американском кино и на телевидении с 1930 года, составленной А. Боудоином Ван Рипером.
«Я стал смертью, разрушителем миров», — эти слова произнес Роберт Оппенгеймер 16 июля 1945 года, после того, как в 5:29 на полигоне Аламогордо в Нью-Мексико была испытана первая атомная бомба под кодовым названием Gadget.
Жизнь после атомной бомбы
Манхэттенский проект был совершенно секретным до тех пор, пока после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки имя Оппенгеймера не стало нарицательным. Он вернулся в Калифорнийский технологический институт, но обнаружил, что у него больше нет желания заниматься каждым из них. Впоследствии он стал председателем Генерального консультативного комитета Комиссии по атомной энергии (AEC).
Первое испытание атомной бомбы Советским Союзом в 1949 году произошло раньше, чем ожидали американцы, что усилило давление на Соединенные Штаты с целью разработки более мощной водородной бомбы, но Оппенгеймер воспротивился этому по практическим и этническим причинам, согласно американскому изданию Prometheus. Трумэн, однако, решил в любом случае продолжить разработку этого оружия.
Генерал Лесли Гроувз (слева), военный руководитель Манхэттенского проекта, с профессором Робертом Оппенгеймером (справа). Фото: Global Look Press
Шокирующее неприятие Оппенгеймером бомбы привело к обвинениям в том, что он был сторонником коммунистов. В 1954 году AEC провела слушания по вопросам безопасности в отношении Оппенгеймера, в ходе которых он был отстранен от секретных ядерных исследований и лишен допуска. Это послужило личным и профессиональным унижением для Оппенгеймера, фактически положив конец его роли в правительстве и политике.
Однако его репутация была частично реабилитирована в 1963 году, когда президент Джон Ф. Кеннеди объявил, что Оппенгеймер получит премию Энрико Ферми, согласно Дж. Роберту Оппенгеймеру и «Американскому веку» Дэвида Кэссиди. После убийства Кеннеди президент Линдон Б. Джонсон вручил награду Оппенгеймеру в декабре того же года.
Оппенгеймер продолжал поддерживать международный контроль над атомной энергией в последние годы своей жизни.
Роберт Оппенгеймер на встрече ученых-атомщиков в здании Организации Объединенных Наций в Женеве. 24 февраля 1962 г. Фото: Global Look Press
Отношения с Джин Татлок
Джин Татлок. Фото: соцсети
Оппенгеймер был известен своими романтическими отношениями с Джин Татлок — аспиранткой Калифорнийского университета в Беркли, в то время как Оппенгеймер был там молодым профессором физики. Татлоку приписывают приобщение Оппенгеймера к коммунистической политике, то, что преследовало его позже в его карьере. Хотя Оппенгеймер испытывал страстные чувства к Татлок и, по сообщениям, дважды делал ей предложение. Они расстались до того, как Оппенгеймер присоединился к Манхэттенскому проекту, и Татлок покончила с собой в январе 1944 года.
Жена и дети
Роберт Оппенгеймер с женой Кэтрин. Фото: соцсети
В 1939 году Оппенгеймер познакомился с Кэтрин (Китти) Пьюнинг — студенткой Беркли, у которой также были связи с коммунистами. Они поженились в 1940 году, и у них родилось двое детей: Питер, родившийся в 1941 году, и Кэтрин (Тони), родившаяся в 1944 году.
Работая биологом и ботаником, Китти стала алкоголичкой после того, как ее муж стал знаменитостью благодаря своей роли в Манхэттенском проекте, сообщает American Prometheus. Китти умерла от эмболии в 1972 году, через несколько лет после смерти самого Оппенгеймера.
Смерть
Оппенгеймер, заядлый курильщик, умер от рака горла 18 февраля 1967 года в Принстоне, штат Нью-Джерси.
В декабре 2022 года, через 55 лет после смерти Оппенгеймера, министр энергетики США Дженнифер Гранхолм аннулировала решение 1954 года об отзыве у него допуска к национальной безопасности.
Оппенгеймер в кино и на телевидении
Оппенгеймер был изображен в нескольких фильмах, пьесах и других медийных произведениях. В 1980 году вышел телесериал BBC «Оппенгеймер» с Сэмом Уотерстоном в главной роли знаменитого физика. Он получил три телевизионные премии BAFTA. В том же году также вышел документальный фильм «День после Троицы» об Оппенгеймере и разработке атомной бомбы. Фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм и получил премию Пибоди.
Дуайт Шульц сыграл Оппенгеймера в фильме «Толстяк и маленький мальчик» (1989), а Дэвид Стрэтэйрн сыграл его в телефильме «День первый», также вышедшем на экраны в 1989 году. Режиссер Кристофер Нолан создал фильм «Оппенгеймер», премьера которого состоялась 23 июля 2023 года. Главные роли в нем исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Роберт Дауни – младший. Последний за роль в этом фильме в январе 2024 года получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
Киллиан Мерфи в роли Роберта Оппенгеймера в кинофильме «Оппенгеймер» (2023). Фото: кадр из фильма