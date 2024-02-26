Биография «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

В 1926 году он объединился с Максом Борном в Геттингенском университете, где познакомился со многими выдающимися физиками, включая Нильса Бора. Он получил докторскую степень в Геттингене, одновременно разрабатывая то, что стало известно как приближение Борна–Оппенгеймера — важный вклад в квантовую молекулярную теорию.

Оппенгеймер занимал преподавательские должности в Калифорнийском университете в Беркли и Калифорнийском технологическом институте и проводил важные исследования в таких областях, как теоретическая астрономия, ядерная физика, квантовая электродинамика и многое другое, согласно Биографической энциклопедии ученых и изобретателей в американском кино и на телевидении с 1930 года, составленной А. Боудоином Ван Рипером.

«Я стал смертью, разрушителем миров», — эти слова произнес Роберт Оппенгеймер 16 июля 1945 года, после того, как в 5:29 на полигоне Аламогордо в Нью-Мексико была испытана первая атомная бомба под кодовым названием Gadget.

Жизнь после атомной бомбы

Манхэттенский проект был совершенно секретным до тех пор, пока после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки имя Оппенгеймера не стало нарицательным. Он вернулся в Калифорнийский технологический институт, но обнаружил, что у него больше нет желания заниматься каждым из них. Впоследствии он стал председателем Генерального консультативного комитета Комиссии по атомной энергии (AEC).

Первое испытание атомной бомбы Советским Союзом в 1949 году произошло раньше, чем ожидали американцы, что усилило давление на Соединенные Штаты с целью разработки более мощной водородной бомбы, но Оппенгеймер воспротивился этому по практическим и этническим причинам, согласно американскому изданию Prometheus. Трумэн, однако, решил в любом случае продолжить разработку этого оружия.