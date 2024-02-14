Прилучный увез жену в гостиницу, Бузова отправилась на съемки с Дибровым: как звезды отметили 14 февраля

14 февраля почти во всем мире отмечают День святого Валентина. В честь праздника многие артисты устраивают сюрпризы своим вторым половинкам. Так, Клава Кока отправилась в Париж вместе с возлюбленным Александром Повериным.
Парочка уже восемь месяцев троит отношения, но лишь недавно влюбленные стали жить вместе. При этом Клава и Александр часто путешествуют вместе. Артистка призналась, что для ее бойфренда тур в Париж стал первой поездкой в Европу. Они сняли квартиру и с утра отправились к Эйфелевой башне. Пара устроила фотосессию.
Клава Кока и Александр Поверин уехали в Париж. Фото: соцсети Клавы Коки
Певица Наталья Подольская состоит в браке с коллегой по музыкальному цеху Владимиром Пресняковым. Они растят двоих сыновей — Артемия и Ивана. Пара вместе больше 10 лет. Несмотря на это, они устраивают свидания, любят дурачиться. Порой артист носит жену на руках.
«А нет никакого Дня влюбленных. Есть наша жизнь, полная любви. Но хорошо, что есть особенный день для таких фотографий, и пусть они копятся», — заявила певица.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети Натальи Подольской
Павел Прилучный почти два года назад сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. У пары уже растет сын Микаэль. Актер не жалеет денег на возлюбленную. Он почти каждый день дарит ей цветы. Примечательно, что утром 14 февраля Брутян проснулась в номере отеля в Воронеже с красивым видом. Она похвасталась букетом белых роз от мужа.
«Люблю тебя, мой настоящий, самый нежный и любимый», — написала актриса.
Бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце не торопится строить новые отношения. При этом она признается, что у нее случаются романы. Но День влюбленных актриса встретила на горнолыжном курорте в Шерегеше. Она веселится вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией.
В соцсети звезда фильма «Честный развод» делится кадрами, на которых катается с наследниками на лыжах. Она призналась, что это один из лучших отпусков в ее жизни.
Агата Муцениеце с детьми уехала на горнолыжный курорт. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
Игорь Николаев в такой особенный день решил вложить фото с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой. Кадр был сделан во время его выступления на сцене.
«Дочка слушает папу, а жена — мужа на концерте в Московской консерватории! Влюблен в вас, мои девочки! С Днем влюбленных!» — заявил артист.
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Юлия Проскурякова с дочкой часто ходит на концерты мужа. Фото: соцсети Игоря Николаева
Лиза Арзамасова тоже выложила личный кадр. На фото она позирует вместе с мужем Ильей Авербухом на фоне надписи «Вместе навсегда». Актриса обнимает своего возлюбленного.
Они часто вместе посещают мероприятия и участвуют в благотворительных проектах. Супруги растят сына Льва. Они не скрывают, что хотят завести еще детей.
«И обязательно — всем добра! Сегодня и в любой другой день!» — заявила Арзамасова.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух долго скрывали свои отношения. Фото: соцсети Лзы Арзамасовой
Доброе утро было у Ольги Серябкиной. Она проснулась в постели, которая была усыпана лепестками алых роз. Певица вышла на улицу, где из лепестков на снегу было написано признание в любви. А вечером она с мужем Георгием Начкебией смотрела памятные кадры на проекторе в своей спальне. Напомним, что у пары растет сын Лука.
«Это по любви», — написала Ольга.
Сергей Лазарев скрывает личную жизнь. После расставания с Лерой Кудрявцевой он не говорит о своих романах. Но у артиста растут дети. Он воспитывает сына Никиту и дочку Анну. Артисту помогает его мама Валентина. Она души не чает в своих внуках.
И 14 февраля Лазарев выложил фото с курорта, где отдыхает с наследниками. Дети плескались в бассейне и выглядели счастливыми. Отметим, что детей певцу родила суррогатная мама. Он старается все свободное время уделять им.
Сергей Лазарев с детьми на отдыхе. Фото: соцсети Сергея Лазарева
Ольга Бузова так и не встретила свою любовь. На этот раз она провела весь день на съемках шоу «Это нормально?» с Дмитрием Дибровым. Но телеведущая щегольнула в алом платье по фигуре. Она сняла видео, на котором дефилирует с плеткой в руках. После расставания с Давой артистка не решилась завести новый роман. Она ждет, когда встретит достойного мужчину, так как мечтает о семье и детях.
Примечательно, что Дава 14 февраля выложил кадры из клипа на новую песню, где в машине нежится с таинственной девушкой. Ему давно приписывают роман с Мари Краймбрери, но исполнители не говорят на эту тему.
Татьяна Навка не забыла про праздник. В День святого Валентина она выложила кадр, на котором позирует с мужем Дмитрием Песковым. Фото было сделано на светском мероприятии, где они танцевали в обнимку. Пара редко выходит в свет вместе. Однако фигуристка порой делится семейными фото.
«Любовь и точка», — написала спортсменка.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка 8 лет назад сыграли свадьбу. Фото: соцсети Татьяны Навки
По всей видимости, Максим Галкин* тоже отметил День всех влюбленных. Он выложил фото, на котором заснял Аллу Пугачеву. Певица была в сливочном джемпере и джинсах. Она сделала макияж и кудри. Артистка держала в руках телефон, собираясь позвонить другу.
Юморист вернулся к семье после гастролей. Но пока супруги не раскрывают, где находятся — в Израиле или на Кипре. Напомним, что они уже 12 лет состоят в браке.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева следит за собой в 74 года. Фото: соцсети Максима Галкина*