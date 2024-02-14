Прилучный увез жену в гостиницу, Бузова отправилась на съемки с Дибровым: как звезды отметили 14 февраля

14 февраля почти во всем мире отмечают День святого Валентина. В честь праздника многие артисты устраивают сюрпризы своим вторым половинкам. Так, Клава Кока отправилась в Париж вместе с возлюбленным Александром Повериным.

Парочка уже восемь месяцев троит отношения, но лишь недавно влюбленные стали жить вместе. При этом Клава и Александр часто путешествуют вместе. Артистка призналась, что для ее бойфренда тур в Париж стал первой поездкой в Европу. Они сняли квартиру и с утра отправились к Эйфелевой башне. Пара устроила фотосессию.