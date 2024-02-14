Яркий карьерный взлет актрисы Милли Бобби Браун: как она стала знаменитой уже в 10 лет

Ранние годы
Молодая, но уже успевшая завоевать популярность актриса, Милли Бобби Браун появилась на свет 19 февраля 2004 года в испанском городе Марбелья. Но там девочка провела лишь самые ранние годы своей жизни. Когда ей исполнилось четыре, родители перевезли будущую звезду в Великобританию, в Борнмут, а через 4 года обосновались в городе Орландо, штат Флорида, США.
Милли Бобби Браун стала знаменитой в 10 лет. Фото: соцсети
Милли выросла в многодетной семье. Помимо дочери, родители воспитывали еще двоих девочек и сына. Профессиональная деятельность отца и матери не была связана с творчеством, они оба работали риелторами.
Родители Милли - риелторы. Фото: соцсети
Карьера в кино
В детстве актриса начала сниматься в рекламе, а в 10 лет стала звездой сериалов. Юная Браун появилась в проекте «Взаперти», «Морской полиции», «Американской семейке» и «Анатомии страсти».
В картине «Злоумышленники» Милли сыграла главную роль. Ей пришлось воплотить на экране образ 9-летней девочки, которая страдала от кошмаров и головных болей после странной встречи с таинственным незнакомцем.
Благодаря своей необычной внешности и загадочному взгляду Браун часто приглашают на неординарные роли. В ленте «Очень странные дела» ей достался молчаливый персонаж, обладающий телекинезом. Именно после этой работы Милли, которой к этому времени исполнилось 12 лет стала чрезвычайно популярной. Режиссеры засыпали молодую актрису предложениями: девочка уже тогда подписала контракт о съемках в «Годзилле», заключила договор с модельным агентством IMG Models и снялась в клипе популярного исполнителя Sigma.
Милли Бобби Браун стала знаменитой благодаря роли в сериале «Очень странные дела». Фото: kino-teatr.ru
Сотрудничеством с Милли режиссеры были довольны. Ей не требовалось время, чтобы подготовиться, она всегда была собрана. Также ей приходилось менять свою прическу и даже однажды очень радикально: она полностью обрила голову.
Несмотря на юный возраст, профессионализм актрисы не остался незамеченным. Милли Бобби Браун номинировали на премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль в драматическом сериале, но награду девушка не получила. Зато немного позже звезда в числе коллег была награждена за лучший актерский состав в драматическом сериале.
В 2018 году Милли не смогла прийти на премию MTV Movie Awards, где стала победительницей в номинации «Лучшая актриса», потому что сломала коленную чашечку.
В том же году зрители смогли увидеть второй сезон сериала «Очень странные дела», после него последовал и третий, а также продолжение грандиозного проекта «Годзилла-2: король монстров».
Милли Бобби Браун в проекте «Годзилла-2: король монстров». Фото: kino-teatr.ru
В сентябре 2020 года Браун, к радости зрителей, снова появилась в главной роли детективе «Энола Холмс». Весной 2021 года исполнила ключевую роль в боевик «Годзилла против Конга».
Из-за пандемии коронавируса съемки четвертого сезона сериала «Очень странные дела» были перенесены на весну 2022 года. Когда только вышли три премьерные серии, они сразу же побили все рекорды по просмотрам.
Актриса снялась в детективе «Энола Холмс». Фото: kino-teatr.ru
После второй части детектива и выхода второй части фильма «Энола Холмс – 2» МилЛи Бобби Браун стала самой высокооплачиваемой актрисой в таком молодом возрасте.
После картины «Энола Холмс – 2» Милли Бобби Браун стала самой высокооплачиваемой молодой актрисой. Фото: kino-teatr.ru
Модельная карьера
Параллельно с кинокарьерой знаменитость развивалась и в модельном бизнесе. В 2016 году девушка была на обложках практически всех глянцевых журналов. Модные и знаменитые бренды приглашали ее стать лицом их марки.
Впрочем, у девушки прекрасный вкус. Модные критики отмечают ее отменный стиль и идеально продуманные образы. Милли любит экспериментировать: на премьере сериала «Очень странные дел» Браун увидели в нежном белом платье собственного дизайна и кедах Converse. Актриса давно заслужила статус фешен-иконы от французского Vogue, благодаря своему умению сочетать несочетаемое.
Звезда не скрывает, что подбирать образы ей помогает стилист, но она также следит за последними веяниями.
Милли призналась в своем интервью, что больше всего мечтает играть на Бродвее.
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Актриса восхищает публику своими образами. Фото: соцсети
Скандалы
А в июле 2021 года Милли стала участницей громкого скандала. Блогер Хантер Эхо заявил, что они с актрисой живут вместе более восьми месяцев. Критика тут же обрушилась на мать актрисы за слишком вольное поведение дочери. Но менеджеры знаменитости опровергли слухи, заявив, что это ложная информация, не соответствующая действительности. Позже актриса призналась, что у нее действительно была связь с блогером, но она испугалась, когда это стало достояние общественности.
Это не первый скандал с участием девушки. В июне 2018 года она уже подвергалась хейту из-за нелицеприятных, по мнению пользователей Сети, высказываний. Артистка даже удалила свой аккаунт в соцсети.
Несмотря на молодой возраст, Милли уже была замечена в ряде скандалов. Фото: соцсети
Личная жизнь
Поклонники приписывали Милли роман с партнером по съемкам Финном Вулфардом. Но вскоре стало понятно, что подростков связывает лишь дружба, а поцелуй, который состоялся на экране, был первым в жизни актрисы.
Джейкоб Сарториас
В феврале 2018 года стало известно об отношениях Брайн с певцом Джейкобом Сарториасом. До этого они провели новогодние каникулы вместе и посетили Всемирный центр отдыха Уолта Диснея. Тогда же влюбленные запостили фото, где целуются ночью на пляже. После критики, молодые люди удалили публикации.
В августе 2018 года в Сети написали о расставании актрисы и ее парня. Причиной стала постоянная занятость молодых талантов, которые активно занимались развитием своей карьеры.
Милли Бобби Браун с Джейкобом Сарториасом. Фото: соцсети
Ромео Бэкхем
Весной 2019 года поклонник узнали, что их кумир начала отношения с сыном Виктории Бекхэм Ромео. Почему пара рассталась и была ли в действительности вместе доподлинно так и не известно.
Регбист Джозеф Робинсон
В 2020 году Милли стала встречаться с регбистом Джозефом Робинсоном, но и этим отношениям помешал напряженный рабочий график звезды.
Ромео Бекхэм приписывали роман с актрисой. Фото: соцсети
Джейк Бон Джови
В 2021 году зародились слухи об отношениях звезды сериалов с сыном артиста Джона Бон Джови. В марте следующего года молодые знаменитости появились вместе на красной дорожке на церемонии вручения премии BAFTA.
Весной 2023 года Милли объявила о помолвке со своим избранником, спустя 2,5 года отношений.
Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови были помолвлены. Фото: соцсети
Милли Бобби Браун в настоящее время
Несмотря на занятость и бурную личную жизнь, актриса смогла получить образование по направлению «социальные службы и соцобеспечение». Такой выбор она объяснила желанием помогать людям, а особенно пожилым.
Востребованная и высокооплачиваемая актриса Бобби Браун сейчас тщательно выбирает роли, которые будет воплощать на экране. В 2023 году она снялась в фэнтези «Девица», где стала не только главной героиней, но и продюсером.
Сейчас Бобби Браун тщательно выбирает роли. Фото: соцсети
Кроме того, Милли занялась своим бизнесом, и летом вышел первый парфюм актрисы.
В начале 2024 года Браун также запустила собственную линию удобной одежды. К слову, вещи от актрисы достаточно доступные и недорогие.
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