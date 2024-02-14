Яркий карьерный взлет актрисы Милли Бобби Браун: как она стала знаменитой уже в 10 лет

Карьера в кино

В детстве актриса начала сниматься в рекламе, а в 10 лет стала звездой сериалов. Юная Браун появилась в проекте «Взаперти», «Морской полиции», «Американской семейке» и «Анатомии страсти».

В картине «Злоумышленники» Милли сыграла главную роль. Ей пришлось воплотить на экране образ 9-летней девочки, которая страдала от кошмаров и головных болей после странной встречи с таинственным незнакомцем.

Благодаря своей необычной внешности и загадочному взгляду Браун часто приглашают на неординарные роли. В ленте «Очень странные дела» ей достался молчаливый персонаж, обладающий телекинезом. Именно после этой работы Милли, которой к этому времени исполнилось 12 лет стала чрезвычайно популярной. Режиссеры засыпали молодую актрису предложениями: девочка уже тогда подписала контракт о съемках в «Годзилле», заключила договор с модельным агентством IMG Models и снялась в клипе популярного исполнителя Sigma.