«Могут наложить арест на счета или недвижимость»: адвокат – о задолженности Игоря Петренко по алиментам

Актеру Игорю Петренко сейчас приходится несладко. Он задолжал по алиментам на двоих сыновей от Екатерины Климовой более 9 млн рублей. При этом задолженность растет с каждым днем и может достичь и вовсе небывалых сумм. Теперь знаменитость беспрерывно разыскивают судебные приставы.

Сыновьям артиста от бывшей супруги Екатерины Климовой Матвею и Корнею сейчас 17 и 15 лет. Однако вопрос алиментов родители парней не могут решить уже долгое время.

В 2022 году Петренко уже сталкивался с подобной проблемой, но тогда все же смог выполнить алиментные обязательства перед детьми. Кроме того, в новом браке актера с Кристиной Бродской у Петренко родились еще три дочери, которых тоже необходимо обеспечивать.

Игорь пытался через суд добиться снижения размера алиментов с учетом новых обстоятельств, но заявление актера было возвращено ему по причине несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Как звезда фильма «Водитель для Веры» сможет выйти из сложившейся ситуации и есть ли вообще из нее достойный выход, рассказал Teleprogramme.pro юрист Юрий Шель.