«Могут наложить арест на счета или недвижимость»: адвокат – о задолженности Игоря Петренко по алиментам

Актеру Игорю Петренко сейчас приходится несладко. Он задолжал по алиментам на двоих сыновей от Екатерины Климовой более 9 млн рублей. При этом задолженность растет с каждым днем и может достичь и вовсе небывалых сумм. Теперь знаменитость беспрерывно разыскивают судебные приставы.
Сыновьям артиста от бывшей супруги Екатерины Климовой Матвею и Корнею сейчас 17 и 15 лет. Однако вопрос алиментов родители парней не могут решить уже долгое время.
В 2022 году Петренко уже сталкивался с подобной проблемой, но тогда все же смог выполнить алиментные обязательства перед детьми. Кроме того, в новом браке актера с Кристиной Бродской у Петренко родились еще три дочери, которых тоже необходимо обеспечивать.
Игорь пытался через суд добиться снижения размера алиментов с учетом новых обстоятельств, но заявление актера было возвращено ему по причине несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Как звезда фильма «Водитель для Веры» сможет выйти из сложившейся ситуации и есть ли вообще из нее достойный выход, рассказал Teleprogramme.pro юрист Юрий Шель.
У Игоря Петренко два сына от Екатерины Климовой. Фото: Global Look Press
Петренко - «порядочный человек»
Адвокат считает, что Игорь Петренко «порядочный человек» и без особых причин не стал бы уклоняться от алиментов.
«Петренко встречается со своими детьми Корнеем и Матвеем. Он им помогает. Но вот эта сумма, конечно, большая».
Шель уверен, что в этой ситуации большую роль играет личный конфликт участников.
«При согласии сторон можно снизить сумму и как-то определиться. Не знаю, почему Климова так сильно портит с ним отношения. Может, потому что у него сейчас трое детей от другой женщины».
Впрочем, у Екатерины Климовой тоже есть дети от других браков, поэтому юрист считает, что актрисе необходимо вникнуть в обстоятельства экс-супруга и пойти на уступки в связи с его финансовым состояние.
«Если действительно сейчас у него какие-то контракты, съемки, доходы, и он не платит – я тут его не поддерживаю. Но может быть у него сейчас затишье по финансам, а сумма большая».
Слишком большая сумма для алиментов
Юрий Шель сравнил эту сумму со средними алиментами по России и считает, что по 400 тысяч на каждого ребенка очень много.
«Уверен, что Петренко знает, что не все эти деньги будут потрачены на его детей, если мы сейчас возьмем потребности ребенка. Потому что потратить 7 млн на двоих детей в течение года – это очень хорошо жить».
Игорь Петренко - многодетный отец. Фото: Global Look Press
Помимо этого, адвокат думает, что любая мать не станет разделять детей, и Климова может тратить алименты, предназначенные мальчикам и на своих дочерей в том числе.
«Петренко тащит всю семью, мать же тратит поровну на всех детей. Поэтому ему обидно, что он, по сути, тянет всех ее четверых детей. Ведь только с него можно взять такие большие выплаты».
Юрист выказался также, что сумма очень завышена, потому что роскошный образ жизни детям не нужен. Среднестатистическая российская семья на 5-10 человек не имеет такого дохода.
«Это еще не студенты, они школьники, и у них потребности не такие высокие».
Чисто психологически адвокат поддерживает Петренко. А когда детям исполнится 18 лет, выплаты прекратятся, если только не будут продлены в связи с очным обучением детей.
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В браке с Кристиной Бродской у актера родились три дочери. Фото: Global Look Press
Арест имущества
Могут ли артиста ждать серьезные последствия и что показывает практика пояснил юрист.
«Есть статья 157 УК РФ. Там наказание до 1 года лишения свободы. Но редко дают реальный срок, обычно назначают штрафы».
Шель добавил, что более жестко наказывают злостных неплательщиков, которые не платят в течение нескольких лет. Также должно учитываться материальное положение обоих родителей. Если семья нуждается, а отец отказывается платить, то тогда его может ждать уголовное дело. И не имеет значение, есть ли другая семья, мужчина обязан платить 33 процента от своего дохода двум своим детям от предыдущего брака.
«В случае с Петренко я бы не делал уголовного преследования, потому что он в любом случае детям помогает».
Юрий пояснил также, что приставы могут арестовать имущество актера.
«Прецеденты такие сейчас есть. Могут наложить арест на счета и взыскать принудительно эту сумму, если есть решение суда или наложить арест на недвижимость».
У Петренко могут арестовать счета и имущество. Фото: Global Look Press
На вопрос, почему Игорь не выплачивает алименты, Шель предположил, что актер может действительно в данный момент испытывать финансовые трудности.
Напомним, актриса Екатерина Климова была второй супругой Петренко. После развода они заключили договор о финансовых обязательствах, но тогда Игорь не предполагал, что через пару лет у него появится еще три дочери.