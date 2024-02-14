Как Анна Иванова стала «Мисс Чебоксары», певицей Ханной и женой Пашу

Тренировочная нагрузка была колоссальная. К 15 годам Иванова уже стала обладательницей кубка Новороссийска, кубка Кавказа и Кубка федерального округа по спортивным бальным танцам. Девушка поняла, что в том же темпе продолжать дальше у нее нет сил, и приняла решение завершить свой путь в спорте.

По окончании школы Анна поступила в Чебоксарский филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета, параллельно занялась модельным бизнесом и смогла прославиться в этом направлении. Тем более, все данные — рост Ханны — 174 см и вес — 50 кг — ей это позволяли.

Модельный бизнес

В индустрии красоты длинноногая блондинка преуспела. Она участвовала в нескольких конкурсах красоты и стала обладательницей высоких титулов: «Мисс Чувашия — 2009», «Мисс Волга — 2009», «Мисс Аполлон — 2009», Miss Viva Volga-Don — 2010, Miss Volga International — 2010, Miss Kemer International — 2010. В 2010 году Анна Иванова представляла столицу Чувашии на конкурсе «Мисс Россия».