Как Анна Иванова стала «Мисс Чебоксары», певицей Ханной и женой Пашу

Бизнес

Ханна в 2015 году представила коллекцию женской одежды Gold X by Ханна. А через два года открыла собственный салон красоты X Lashes by Hanna, затем еще один — X Beauty by Hanna.

Личная жизнь

С Пашу Ханна познакомилась в Турции, когда в 2010 году участвовала в конкурсе красоты за титул «Мисс Кемер». Молодой человек был сражен красотой блондинки и смог выпросить у нее телефончик, но на следующие два года судьба развела их по разным сторонам. К тому же у красавицы был бойфренд, который даже позвал ее замуж. но новая встреча с Курьяновым расставила все по местам, и Анна рассталась с ухажером, отдав предпочтение директору Black Star.