Как Анна Иванова стала «Мисс Чебоксары», певицей Ханной и женой Пашу

Ханна родилась с именем Анна Иванова в Чебоксарах 23 января 1991 года. С детства увлекалась музыкой, и родители отвели ее в музыкальную школу, которую позднее она окончила по классу фортепиано. Также девочка стала заниматься спортивными бальными танцами, где достигла больших успехов и даже по настоянию тренера уехала в Москву.
Анна Иванова (Ханна) в детстве. Фото: соцсети А. Ивановой
Тренировочная нагрузка была колоссальная. К 15 годам Иванова уже стала обладательницей кубка Новороссийска, кубка Кавказа и Кубка федерального округа по спортивным бальным танцам. Девушка поняла, что в том же темпе продолжать дальше у нее нет сил, и приняла решение завершить свой путь в спорте.
По окончании школы Анна поступила в Чебоксарский филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета, параллельно занялась модельным бизнесом и смогла прославиться в этом направлении. Тем более, все данные — рост Ханны — 174 см и вес — 50 кг — ей это позволяли.
Модельный бизнес
В индустрии красоты длинноногая блондинка преуспела. Она участвовала в нескольких конкурсах красоты и стала обладательницей высоких титулов: «Мисс Чувашия — 2009», «Мисс Волга — 2009», «Мисс Аполлон — 2009», Miss Viva Volga-Don — 2010, Miss Volga International — 2010, Miss Kemer International — 2010. В 2010 году Анна Иванова представляла столицу Чувашии на конкурсе «Мисс Россия».
Анна Иванова (Ханна) занималась модельным бизнесом. Фото: соцсети А. Ивановой
В это же время девушка решила переключиться на киноиндустрию и отправилась на актерские курсы в New York Film Academy в Лос-Анджелесе. После этого переехала в Киев, где пробовала себя в актерстве. Удача ей улыбнулась, она смогла сняться в нескольких сериалах, но потом перебралась в Москву и занялась музыкой.
Музыка
Певческую карьеру Анна Иванова начала в 2013 году под псевдонимом Ханна — так, по ее словам, звали ее прабабушку. Дебютной стала песня «Я просто твоя», а продюсером выступил Павел Курьянов, известным как Пашу из Black Star, с которым девушка состояла в отношениях.
Прежде чем по-настоящему прославиться, Ханна спела дуэтом с Егором Кридом «Скромным быть не в моде» в 2014 году, а также выпустила треки «Мама, я влюбилась», «Манекен», «Небо», «Лучше нет» и другие. Известность обрушилась на нее после выхода песни «Потеряла голову» в 2015 году.
Ханна на сцене. Фото: Global Look Press
Следующий год выдался не менее плодотворным. Поклонники дождались несколько хитов, а главный из которых — «Омар Хайям» — принес ей премию «Высшая лига». В 2018 году Ханна выпустила свой первый альбом «Мысли. Часть 1», а в 2022-м — мини-сольник «Чувства». За карьеру певица не раз номинировалась на различные премии, в 2017 году получила Премию МУЗ-ТВ, а в 2022-м победила на «Золотом граммофоне» с песней «Море».
Ханна получила премию «Золотой граммофон». Фото: Global Look Press
Бизнес
Ханна в 2015 году представила коллекцию женской одежды Gold X by Ханна. А через два года открыла собственный салон красоты X Lashes by Hanna, затем еще один — X Beauty by Hanna.
Личная жизнь
С Пашу Ханна познакомилась в Турции, когда в 2010 году участвовала в конкурсе красоты за титул «Мисс Кемер». Молодой человек был сражен красотой блондинки и смог выпросить у нее телефончик, но на следующие два года судьба развела их по разным сторонам. К тому же у красавицы был бойфренд, который даже позвал ее замуж. но новая встреча с Курьяновым расставила все по местам, и Анна рассталась с ухажером, отдав предпочтение директору Black Star.
Ханна и Павел Курьянов (Пашу). Фото: соцсети А. Ивановой
Свадьбу пара сыграла в 2015 году. Это была роскошная церемония на острове Капри, спустя три года после которой пара впервые стала родителями: у них родилась дочка Адриана.
Останавливаться на одном ребенке пара не планировала, поэтому в 2022 году певица объявила поклонникам что находится в положении. И в феврале 2023 года родила вторую дочь, которую назвала Камиллой.
Ханна с мужем и дочками Адрианой и Камиллой
В форму красавица пришла после родов довольно скоро. В этом ей помогли диеты и процедуры аппаратной косметологии.
Карьера сегодня
Ханна продолжает музыкальную карьеру, много гастролирует. Второго ребенка она произвела на свет в Дубае, о чем рассказывала в интервью Алена Жигаловой. По этой причине она считает себя патриотом: мол, наотрез отказалась рожать в Америке.
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