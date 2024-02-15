«Возомнила себя Джоли!»: россияне раскритиковали дочь Машкова после ее дебюта в Голливуде

Мария Машкова снялась в голливудском блокбастере, который пришелся не по вкусу многим зрителям. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro узнала, что думают россияне о профессиональной деятельности актрисы Маши Машковой в Америке.

Несколько лет назад дочь известного российского актера Владимира Машкова Мария переехала в США и решила покорить Голливуд. 

Недавно в американский прокат вышла картина с участием актрисы под названием I. S. S. («Международная космическая станция»). Сюжет повествует об астронавтах, которые противостоят ядерной угрозе.

Отзывы о фильме и игре актеров

На Западе фильм не оценили. Зрители оставляют в Сети негативные комментарии о самой ленте, а также о бездарной игре актерского состава. Картина недолго держалась в прокате, поскольку фурора не произвела.

Впустую потраченное время

На онлайн-сервисах фильм имеет среднюю оценку или даже ниже средней, а те, кто посмотрел его, жалеют о потраченном времени. 

Жак Фреско: «Зря потратил время на просмотр!»

Светлана Беспалова: «С натяжкой «5» (по 10-ти бальной школе – прим. ред.), явно не шедевр».

Мария В.: «Не советую терять свое время».

Игру Маши Машковой не оценили на Западе и в России. Фото: Global Look Press

Критика Маши Машковой

Не осталась и без своей доли критики дочь Машкова. Россияне в этом абсолютно согласны с западными пользователями Сети.

Лена Лоо: «Какой Голливуд, с ее-то лицом?»

Игорек Котов: «Не скажу, конечно, что Машкова испортила этот фильм, но она дополнила скучный сюжет своим скучным и неинтересным образом. Ей бы талант отца, тогда бы вся Америка завидовала. А так…»

Любовь Егорченкова: «Воистину - природа на детях отдыхает».

Нинэль Фа: «Рожа колхозная, а она возомнила себя Джоли».

Милана По: «Ну куда ей-то в Голливуд? Она и в России не нужна особо была, а там уж тем более. В один ряд с мировыми звездами хочет встать? При всем ее желании таланта точно не хватит!»

Anfiska75: «Маша, не возвращайтесь! Однажды, когда вы решились на столь ответственный шаг и уехали, возвращаться не надо. Не роняйте себя, живите своей благополучной жизнью и не думайте о России, о ее будущем и т.д. Вы вне ее, вы вышли вон. До свидания. О вас тоже думать никто не будет».

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Мария Машкова подверглась критике в соцсетях. Фото: Global Look Press

Мнение о сюжете

Впрочем, справедливости ради, стоит сказать, что сам сюжет ленты подвергся еще большей критике, чем игра Машковой. Зрители не оценили его, назвав «скучным и плоским».

Виктор К.: «Сюжет для идиотов».

Людмилочччка: «Вы видели бездарную игру Машковой?  И коллеги тоже не блистали. Или это так сценарист постарался, не знаю! Полно стереотипов, которые давно развенчаны, глупый юмор, если это можно так назвать! Но смотреть просто невозможно! Глупо, узко и однобоко!»

6Arh6Angel6: «Сюжет смотрится со стороны глупо и не интересно, бред на бреде, ни логики, ни смысла.

Снято скучно, наивно, даже угадывать не пришлось, как поведут себя персонажи, а концовка, это традиционный подход американцев - додумай сам, сценарист дальше не дописал, решил и так сойдет, если начали работать, так умели бы завершать. Не рекомендую терять время на бред».

Мария Машкова снялась в фильме, который не пришелся по душе американцам и русским. Фото: Global Look Press

SvetSun1372: «Сюжет ну очень банальный и тривиальный. У фильма, на мой взгляд, плоховато с диалогами и динамикой. Никаких глубоких мыслей и новых решений я не увидела. Персонажей крайне мало. Финал очень предсказуемый. Я не могу назвать фильм интересным, смотреть местами довольно скучновато».

Leti745toks: «Жалею, что не послушала других критиков и все же потратила время на этот фильм. Стыдно было за все! За скудную актерскую игру, скучный и плоский сюжет, тривиальные диалоги, плохую режиссуру и прочее! 

Это кино просто позорит весь голливудский кинематограф и стала очередным провалом. Для актеров – это неудачная страничка в их фильмографии, с которой им теперь жить и идти дальше». 

Напомним, единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова уже давно обосновалась в Соединенных Штатах Америки вместе со своим мужем, американским предпринимателем Александром Слободянским, и двумя дочками.

Недавно Мария получила американское гражданство и публично поделилась, что в ее новом паспорте теперь стоит другое имя – Маша Машкова, и нет отчества.  Таким образом, в Сети сделали вывод, что актриса отреклась от своего отца.  

Теперь бывшая россиянка пытается построить карьеру в Голливуде, но судя по отзывам, пока особого успеха она в этом не достигла.

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