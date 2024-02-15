«Возомнила себя Джоли!»: россияне раскритиковали дочь Машкова после ее дебюта в Голливуде

Несколько лет назад дочь известного российского актера Владимира Машкова Мария переехала в США и решила покорить Голливуд.
Недавно в американский прокат вышла картина с участием актрисы под названием I. S. S. («Международная космическая станция»). Сюжет повествует об астронавтах, которые противостоят ядерной угрозе.
Отзывы о фильме и игре актеров
На Западе фильм не оценили. Зрители оставляют в Сети негативные комментарии о самой ленте, а также о бездарной игре актерского состава. Картина недолго держалась в прокате, поскольку фурора не произвела.
Впустую потраченное время
На онлайн-сервисах фильм имеет среднюю оценку или даже ниже средней, а те, кто посмотрел его, жалеют о потраченном времени.
Жак Фреско: «Зря потратил время на просмотр!»
Светлана Беспалова: «С натяжкой «5» (по 10-ти бальной школе – прим. ред.), явно не шедевр».
Мария В.: «Не советую терять свое время».
Игру Маши Машковой не оценили на Западе и в России. Фото: Global Look Press
Критика Маши Машковой
Не осталась и без своей доли критики дочь Машкова. Россияне в этом абсолютно согласны с западными пользователями Сети.
Лена Лоо: «Какой Голливуд, с ее-то лицом?»
Игорек Котов: «Не скажу, конечно, что Машкова испортила этот фильм, но она дополнила скучный сюжет своим скучным и неинтересным образом. Ей бы талант отца, тогда бы вся Америка завидовала. А так…»
Любовь Егорченкова: «Воистину - природа на детях отдыхает».
Нинэль Фа: «Рожа колхозная, а она возомнила себя Джоли».
Милана По: «Ну куда ей-то в Голливуд? Она и в России не нужна особо была, а там уж тем более. В один ряд с мировыми звездами хочет встать? При всем ее желании таланта точно не хватит!»
Anfiska75: «Маша, не возвращайтесь! Однажды, когда вы решились на столь ответственный шаг и уехали, возвращаться не надо. Не роняйте себя, живите своей благополучной жизнью и не думайте о России, о ее будущем и т.д. Вы вне ее, вы вышли вон. До свидания. О вас тоже думать никто не будет».
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Мария Машкова подверглась критике в соцсетях. Фото: Global Look Press
Мнение о сюжете
Впрочем, справедливости ради, стоит сказать, что сам сюжет ленты подвергся еще большей критике, чем игра Машковой. Зрители не оценили его, назвав «скучным и плоским».
Виктор К.: «Сюжет для идиотов».
Людмилочччка: «Вы видели бездарную игру Машковой? И коллеги тоже не блистали. Или это так сценарист постарался, не знаю! Полно стереотипов, которые давно развенчаны, глупый юмор, если это можно так назвать! Но смотреть просто невозможно! Глупо, узко и однобоко!»
6Arh6Angel6: «Сюжет смотрится со стороны глупо и не интересно, бред на бреде, ни логики, ни смысла.
Снято скучно, наивно, даже угадывать не пришлось, как поведут себя персонажи, а концовка, это традиционный подход американцев - додумай сам, сценарист дальше не дописал, решил и так сойдет, если начали работать, так умели бы завершать. Не рекомендую терять время на бред».
Мария Машкова снялась в фильме, который не пришелся по душе американцам и русским. Фото: Global Look Press
SvetSun1372: «Сюжет ну очень банальный и тривиальный. У фильма, на мой взгляд, плоховато с диалогами и динамикой. Никаких глубоких мыслей и новых решений я не увидела. Персонажей крайне мало. Финал очень предсказуемый. Я не могу назвать фильм интересным, смотреть местами довольно скучновато».
Leti745toks: «Жалею, что не послушала других критиков и все же потратила время на этот фильм. Стыдно было за все! За скудную актерскую игру, скучный и плоский сюжет, тривиальные диалоги, плохую режиссуру и прочее!
Это кино просто позорит весь голливудский кинематограф и стала очередным провалом. Для актеров – это неудачная страничка в их фильмографии, с которой им теперь жить и идти дальше».
Напомним, единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова уже давно обосновалась в Соединенных Штатах Америки вместе со своим мужем, американским предпринимателем Александром Слободянским, и двумя дочками.
Недавно Мария получила американское гражданство и публично поделилась, что в ее новом паспорте теперь стоит другое имя – Маша Машкова, и нет отчества. Таким образом, в Сети сделали вывод, что актриса отреклась от своего отца.
Теперь бывшая россиянка пытается построить карьеру в Голливуде, но судя по отзывам, пока особого успеха она в этом не достигла.