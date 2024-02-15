«Возомнила себя Джоли!»: россияне раскритиковали дочь Машкова после ее дебюта в Голливуде

Несколько лет назад дочь известного российского актера Владимира Машкова Мария переехала в США и решила покорить Голливуд.

Недавно в американский прокат вышла картина с участием актрисы под названием I. S. S. («Международная космическая станция»). Сюжет повествует об астронавтах, которые противостоят ядерной угрозе.

Отзывы о фильме и игре актеров

На Западе фильм не оценили. Зрители оставляют в Сети негативные комментарии о самой ленте, а также о бездарной игре актерского состава. Картина недолго держалась в прокате, поскольку фурора не произвела.

Впустую потраченное время

На онлайн-сервисах фильм имеет среднюю оценку или даже ниже средней, а те, кто посмотрел его, жалеют о потраченном времени.

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