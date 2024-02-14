Почему Кейт Бланшетт рано повзрослела: непростое детство и яркая жизнь голливудской звезды

Театр

Еще на первых курсах Кейт начала принимать участие в театральных постановках. Окончив вуз, она стала участницей труппы театральной компании в Сиднее. Дебют Бланшетт состоялся в спектакле «Классные девчонки». Особенно высоко ее игра была оценена критиками в скандальном спектакле «Олеанна».

Позже актриса сыграла Офелию в постановке «Гамлет». Она часто появлялась в спектаклях по классическим произведениям, но в то же время не боялась экспериментировать.

Фильмы

Кейт начала пополнять свою фильмографию еще в Австралии. В 1997 году Бланшетт появилась сразу в трех проектах и получила свои первый награды.

Об актрисе узнали во всем мире после ее роли Елизаветы I в 1998 году в одноименной драме. Этот образ принес ей номинацию на «Оскар» и добавил в копилку артистки награды «Золотой глобус» и BAFTA. Когда фильм вышел на экраны, его, как и исполнительницу главной роли ждал оглушительный успех.

Последовали новые роли в голливудских картинах, где чаще всего актриса выступала в роли рафинированных барышень. В 2001 году Кейт сменила амплуа и воплотила образ преступницы в детективной комедии «Бандиты».

После премьеры триллера «Дар» критики заявили, что картину спасла Кейт Бланшетт, поскольку сюжет оказался средним, но кассовые сборы были успешными.

В величественном образе Галадриэль зрители увидели австралийскую актрису в трилогии «Властелин колец».