Почему Кейт Бланшетт рано повзрослела: непростое детство и яркая жизнь голливудской звезды

Детство и юность
Кэтрин Элиза Бланшетт, которая прославилась как Кейт Бланшетт начала свой жизненный путь 14 мая 1969 года в Мельбурне. Отец актрисы Роберт был из Техаса и служил морским офицером. После встречи с Джун, мамой Кейт, подал в отставку и переехал ради любимой в Австралию. Глава семьи основал рекламный бизнес и женился на своей избраннице.
Мама актрисы работала учителем в одной из школ, но после рождения первенца занялась семьей. После сына Боба появилась Кейт, затем еще одна дочь Женевьева. Но вскоре в жизни семейства Бланшетт случилась трагедия. Роберт умер от сердечного приступа, а Джун вынуждена была одна растить детей. К тому моменту Кейт было 10 лет, и она резко повзрослела. Маме приходилось постоянно и много работать, а старшая дочь занялась воспитанием сестры и хозяйством.
Кейт Бланшетт рано пришлось повзрослеть. Фото: соцсети
В школе девочка увлеклась театральным искусством, но для поступления выбрала экономический факультет, чтобы помогать маме требовалась серьезная профессия. Но все-таки цифры быстро наскучили творческой натуре, и Кейт бросила учебу. Затем, жалея о содеянном, будущая актриса отправилась в путешествие по Великобритании, после чего без денег уехала в Египет. Там, чтобы заработать, она снялась в массовке. Так начался ее путь, предназначенный судьбой.
Вернувшись в Мельбурн, Кейт поступила в театральный вуз. Учеба захватила девушку, и в 1992 году она получила диплом с отличием.
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Бланшетт поступила на экономиста, но не смогла полюбить цифры. Фото: соцсети
Театр
Еще на первых курсах Кейт начала принимать участие в театральных постановках. Окончив вуз, она стала участницей труппы театральной компании в Сиднее. Дебют Бланшетт состоялся в спектакле «Классные девчонки». Особенно высоко ее игра была оценена критиками в скандальном спектакле «Олеанна».
Позже актриса сыграла Офелию в постановке «Гамлет». Она часто появлялась в спектаклях по классическим произведениям, но в то же время не боялась экспериментировать.
Фильмы
Кейт начала пополнять свою фильмографию еще в Австралии. В 1997 году Бланшетт появилась сразу в трех проектах и получила свои первый награды.
Об актрисе узнали во всем мире после ее роли Елизаветы I в 1998 году в одноименной драме. Этот образ принес ей номинацию на «Оскар» и добавил в копилку артистки награды «Золотой глобус» и BAFTA. Когда фильм вышел на экраны, его, как и исполнительницу главной роли ждал оглушительный успех.
Последовали новые роли в голливудских картинах, где чаще всего актриса выступала в роли рафинированных барышень. В 2001 году Кейт сменила амплуа и воплотила образ преступницы в детективной комедии «Бандиты».
После премьеры триллера «Дар» критики заявили, что картину спасла Кейт Бланшетт, поскольку сюжет оказался средним, но кассовые сборы были успешными.
В величественном образе Галадриэль зрители увидели австралийскую актрису в трилогии «Властелин колец».
Кейт Бланшетт во «Властелине колец». Фото: кадр из картины «Властелин колец»
В 2007 году Кейт работала над проектом «Золотой век», где снова сыграла Елизавету I. Историческая драма добавила наград в портфолио актрисы.
Возлюбленную главного героя, образ которого исполнил Брэд Питт, Бланшетт исполнила в картине «Загадочная история Бенджамина Баттона». А в фильме «Робин Гуд» с Расселом Кроу в главной роли, артистка воплотила на экране персонажа деву Мэрион. Картина принесла актрисе еще большую популярность. Второго «Оскара» Бланшетт получила за роль в ленте «Жасмин» Вуди Аллена.
Актриса в картине «Куда ты пропала, Бернадетт». Фото: кадр из фильма «Куда ты пропала, Бернадетт»
Артистка также пробовала себя в качестве режиссера и продюсера. Выступила Бланшетт и актрисой озвучивания, ее голосом говорит героиня Валка из мультипликационной ленты «Как приручить дракона - 3», удав Каа в «Маугли», голубь из «Пиноккио» и еще некоторые анимационные герои.
Кроме того, актриса появилась в картине «8 подруг Оушена», затем в драме «Куда ты пропала, Бернадетт?», где исполнила главную роль.
В 2020 году артистка появилась в ключевом образе в сериале «Миссис Америка». Чуть менее значимую роль Кейт исполнила в фильме «Аллея кошмаров».
Бланшетт в роли мачехи. Фото: кадр из сказки «Золушка»
Личная жизнь
Личная жизнь Кейт Бланшетт спокойна и размерена.
В декабре 1997 года она связала свою жизнь со сценаристом и редактором монтажа Эндрю Аптоном. Они познакомились на съемочной площадке и поженились через год отношений.
Их пара считается образцовой в Голливуде, Эндрю не ревнует супругу к работе и относится к ее профессии с пониманием.
Кейт Бланшетт счастлива в браке с Эндрю Аптоном. Фото: соцсети
В этом союзе на свет появились трое сыновей: Дэшил Джон, Роман Роберт и Игнатиус Мартин. Весной 2015 года пара стала родителями приемной дочери Эдит Вивиан Патриши.
Внешность и стиль
В 1999-м знаменитое издание признало Бланшетт одной из самых красивых людей в мире. Актрису считают иконой стиля, на нее равняются. Кейт не имеет вредных привычек и ведет здоровый образ жизни, поэтом ее внешность остается привлекательной, несмотря на зрелый возраст.
Кейт оберегает свою светлую кожу от солнца. Она неизменно носит красную помаду и остается блондинкой практически на всем протяжении своего творческого пути, меняя образ лишь ради очередной роли.
Артистка не посещает тренажерный зал, но при этом обладает идеальной фигурой: при росте 178 см ее вес составляет всего 65 кг.
В 2013 году Бланшетт стала лицом известного модного дома и снялась в рекламе нового аромата.
Кейт Бланшетт в образе Елизаветы I. Фото: кадр из фильма «Елизавета»
Кейт Бланшетт сейчас
Актриса продолжает заниматься творчеством. В 2022 году на экраны вышла картина «Тар», где Кейт играет женщину-дирижера, которая попала в череду неприятностей.
В сентябре драма была представлена на 79-м Венецианском кинофестивале. Бланшетт появилась на премьере в черном комбинезоне с цветочными бутонами. Наряд сразил публику наповал, а модные критики высоко оценили стиль звезды. Кейт наградили призом за лучшую женскую роль, за наградой она вышла в черном платье с длинным шлейфов.
В январе 2023 года артистка добавила еще и премию «Золотой глобус», а также стала номинантом на «Оскар» за созданный в картине образ. В это же время Бланшетт снялась в главной роли в драме «Новенький»
На 13-й церемония вручения наград Австралийской академии кино и телевизионных искусств Кейт Бланшетт удивила гостей мероприятия своим веселым образом во время вручения награды Марго Робби. Актриса предстала перед зрителями в пышном ярко-розовом платье из мишуры и с огромным бантом на голове. После того, как утих смех в зале, знаменитость заявила, что она «Барби средних лет».
В 2023 году Кейт Бланшетт, по версии журнала Time, стала одной из женщин года.
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