В каких условиях живет сейчас Геннадий Малахов, который лечил нас всех из телевизора

Наверняка, многие помнят телеведущего Геннадия Малахова, который в эфире Первого канала каждый день рассказывал нам про народную медицину (не путать с Андреем).

Теледоктор приехал в Москву из Каменска-Шахтинска Ростовской области. И, несмотря на огромную популярность среди народа и высокие рейтинги программы, не смог купить в столице недвижимость.

«Я хотел, но цена была такая ужасная…», - признался Геннадий в студии Андрея Малахова. «Сейчас еще хуже», - пошутил коллега.

Сейчас Малахов живет на исторической родине и активно ведет канал о здоровье. По утрам ходьба, закаливание, зарядка.