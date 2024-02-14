В каких условиях живет сейчас Геннадий Малахов, который лечил нас всех из телевизора

Наверняка, многие помнят телеведущего Геннадия Малахова, который в эфире Первого канала каждый день рассказывал нам про народную медицину (не путать с Андреем).
Теледоктор приехал в Москву из Каменска-Шахтинска Ростовской области. И, несмотря на огромную популярность среди народа и высокие рейтинги программы, не смог купить в столице недвижимость.
«Я хотел, но цена была такая ужасная…», - признался Геннадий в студии Андрея Малахова.
«Сейчас еще хуже», - пошутил коллега.
Сейчас Малахов живет на исторической родине и активно ведет канал о здоровье. По утрам ходьба, закаливание, зарядка.
Дом Геннадия Малахова в Ростовской области
Малахов построил кирпичный трехэтажный дом, нянчится с внуками, чувствует себя в гармонии.
В его жилище большая гостиная, несколько спален. Во дворе цветущий сад, много можжевельников.
Дом Геннадия Малахова в Ростовской области
На террасе стоит телескоп. Геннадий любит по вечерам наблюдать за звездами.
На третьем этаже - кабинет, который завален книгами.
Дом Геннадия Малахова в Ростовской области
Ежедневно Геннадий Малахов ходит по 40 минут, один раз в неделю занимается в спортзале, поднимая тяжести.
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