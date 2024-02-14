Дочь русского архитектора и французской балерины: блистательная карьера и трагический конец Натали Вуд

Кем была Натали Вуд?

Актриса Натали Вуд прославилась в 16 лет, когда снялась вместе с Джеймсом Дином в фильме «Бунтарь без причины» (1955). В 1961 году она сыграла Марию в «Вестсайдской истории» и была номинирована на премию «Оскар» за роль в фильме «Великолепие в траве».

В 1981 году Вуд утонула во время прогулки на лодке с мужем Робертом Вагнером и коллегой по фильму «Мозговой штурм» (1983) Кристофером Уокеном. Обстоятельства ее смерти остаются противоречивыми.

Ранняя жизнь и карьера

Натали Вуд, дочь русских иммигрантов, родилась как Наталья Николаевна Захаренко 20 июля 1938 года в Сан-Франциско, Калифорния, и начала выступать в раннем возрасте. Ее мать, Мария, записала ее на занятия балетом, когда она была маленьким ребенком.

В возрасте 4 лет Вуд получила свою первую роль в кино, эпизодическую роль в фильме «Страна счастья» (1943), съемки которого проходили в Санта-Розе, Калифорния, где она жила в то время. Она покорила режиссера Ирвинга Пишела после того, как ее мать организовала их знакомство. Позже Вуд рассказала, что ее мать велела ей: «Заставь мистера Пишела полюбить тебя».