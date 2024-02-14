Дочь русского архитектора и французской балерины: блистательная карьера и трагический конец Натали Вуд

Кем была Натали Вуд?
Актриса Натали Вуд прославилась в 16 лет, когда снялась вместе с Джеймсом Дином в фильме «Бунтарь без причины» (1955). В 1961 году она сыграла Марию в «Вестсайдской истории» и была номинирована на премию «Оскар» за роль в фильме «Великолепие в траве».
В 1981 году Вуд утонула во время прогулки на лодке с мужем Робертом Вагнером и коллегой по фильму «Мозговой штурм» (1983) Кристофером Уокеном. Обстоятельства ее смерти остаются противоречивыми.
Ранняя жизнь и карьера
Натали Вуд, дочь русских иммигрантов, родилась как Наталья Николаевна Захаренко 20 июля 1938 года в Сан-Франциско, Калифорния, и начала выступать в раннем возрасте. Ее мать, Мария, записала ее на занятия балетом, когда она была маленьким ребенком.
В возрасте 4 лет Вуд получила свою первую роль в кино, эпизодическую роль в фильме «Страна счастья» (1943), съемки которого проходили в Санта-Розе, Калифорния, где она жила в то время. Она покорила режиссера Ирвинга Пишела после того, как ее мать организовала их знакомство. Позже Вуд рассказала, что ее мать велела ей: «Заставь мистера Пишела полюбить тебя».
Натали Вуд в детстве. Фото: соцсети
Темноволосая девушка с глазами лани вскоре появилась и в других фильмах. Вуд тронула сердца зрителей своей небольшой ролью сироты в драме 1946 года «Завтра навсегда» с Клодетт Кольбер и Орсоном Уэллсом. В 1947 году она снова покорила поклонников своей первой главной ролью в фильме «Чудо на 34-й улице». Фильм о девушке, которая сомневается в существовании Санта-Клауса, сделал Вуд звездой.
«Бунтарь без причины»
В возрасте 16 лет Вуд начала сниматься в одном из своих самых известных фильмов. Она снялась вместе с Дином и Сэлом Минео в 1955 году в новаторском фильме о подростковом бунте и тоске «Бунтарь без причины». В фильме Вуд сыграла девушку проблемного аутсайдера, которого сыграл Дин. За свою работу она была номинирована на премию «Оскар».
Джеймс Дин и Натали Вуд в фильме 1955 года «Бунтарь без причины». Фото: Global Look Press
Как актрисе по контракту, Вуд иногда приходилось сниматься в фильмах, которые она не хотела. Ее мать также иногда оказывала на нее давление. Одним из ее наименее любимых проектов были «Искатели», вестерн 1956 года с Джоном Уэйном в главной роли. Вуд чувствовала, что ее неправильно изобразили как белую девочку, которая была похищена, а затем воспитана коренными американцами.
«Великолепие в траве» и «Вестсайдская история»
В 1961 году Вуд снялась вместе с Уорреном Битти в фильме «Великолепие на траве», сыграв роль молодой девушки, раздираемой желаниями и социальными условностями. В этой роли Вуд показала большой размах как эмоционально хрупкая молодая женщина, доведенная до безумия. В том же году она снялась в другом проблемном романе «Вестсайдская история», в котором влюбляется в парня с другой стороны. Этот городской пересказ «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира оказался хитом. Вуд сама танцевала в этом популярном мюзикле, но вместо нее пела Марни Никсон, бродвейская исполнительница.
Натали Вуд и Ричард Беймер в фильме 1961 года «Вестсайдская история». Фото: Global Look Press
В некотором смысле повторяя историю своей собственной жизни, Вуд сыграла главную героиню в мюзикле 1962 года «Цыганка» о стриптизерше Джипси Роуз Ли. Розалинд Рассел сыграла одну из главных ролей — роль властной сценической матери, которая заставляла свою дочь выступать.
Драма за кадром и брак с Вагнером
Вуд привлекла много внимания прессы не только своими актерскими ролями, но и своей личной жизнью. Она пользовалась большой популярностью, став хитом в журналах для поклонников кинозвезд. У Вуд были многочисленные отношения — как публичные, так и тайные — со своими коллегами по фильмам и другими звездами. Она встречалась с актером Деннисом Хоппером, наследницей гостиничной династии Ники Хилтон и даже певцом Элвисом Пресли.
Натали Вуд и Элвис Пресли. Фото: Global Look Press
Ее первый брак в 1950-х годах также привлек большое внимание средств массовой информации. 18-летняя звезда вышла замуж за актера Вагнера, который был старше ее на восемь лет, в 1957 году. Пара стала излюбленной темой в журналах для фанатов. Союз, к сожалению, продлился недолго, и пара распалась в 1962 году. Примерно в это же время Вуд начала встречаться с Битти.
Даже после нескольких лет терапии Вуд достигла точки глубокого отчаяния в 1966 году. В рамках своего выздоровления Вуд взяла перерыв в съемках фильмов. В 1969 году она вышла замуж за Ричарда Грегсона, сценариста и продюсера. На следующий год у пары родилась дочь Наташа.
В 1972 году переменчивая личная жизнь Вуд приняла другой оборот. Она развелась с Грегсоном и решила снова выйти замуж за Вагнера. У них был один ребенок, дочь по имени Кортни, 1974 года рождения. На этот раз Вуд, казалось, больше времени уделяла своей семье, а не карьере. Пара оставалась вместе до смерти Вуд в 1981 году.
Натали Вуд. Фото: Global Look Press
Более поздняя карьера в кино и на телевидении
Вуд вернулся на большой экран с комедиями 1969 года «Боб и Кэрол» и «Тед и Элис», в которых снялась вместе с Эллиотом Гулдом, Дайаном Кэнноном и Робертом Калпом. После этого она взяла на себя еще несколько актерских ролей. Вуд получила положительные отзывы за свою роль в телевизионной версии «Кота на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса в 1976 году. Три года спустя она получила признание за свою роль в телевизионном мини-сериале «Отсюда в вечность».
Шон Коннери и Натали Вуд в фильме 1979 года «Метеор». Фото: кадр из фильма
В том же году Вуд снялся в паре с Шоном Коннери для плохо принятого научно-фантастического фильма «Метеор». Затем она появилась в комедии 1980 года «Последняя супружеская пара в Америке», еще одной попытке, которая не имела большого коммерческого или критического успеха. В 1981 году Вуд работала с Уокеном над своим последним фильмом «Мозговой штурм», научно-фантастическим триллером.
Смерть
Натали Вуд и Роберт Вагнер. Фото: Global Look Press
В ноябре 1981 года Вуд отправилась в путешествие со своим мужем Вагнером и Кристофером Уокеном на калифорнийский остров Каталина на их лодке Splendour. Ночью 29 ноября трое актеров были пьяны. По сообщениям, Вагнер разбил бутылку во время приступа гнева из-за отношений Вуда с Уокеном. Он подумал, что пара казалась слишком близкой. После этого инцидента Вуд и Вагнер якобы поссорились.
Позже тем же вечером Вагнер не смог найти Вуд. Ее тело было обнаружено следующим утром, плавающим в воде у острова Каталина рядом со шлюпкой «Сплендоур». Ее смерть была признана случайным утоплением. Предполагалось, что дерево упало в воду после попытки закрепить шлюпку, чтобы она не врезалась в лодку. Некоторые возражали против этого объяснения, поскольку Вуд всю жизнь боялась воды.
Первая полоса Los Angeles Times с сообщением о трагедии и смерти Натали Вуд
Ее семья и друзья собрались на кладбище Мемориального парка Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, чтобы попрощаться со звездой. На похоронах присутствовали Фрэнк Синатра, Элизабет Тейлор и Элиа Казан. Бывшие коллеги также поделились своими воспоминаниями. Режиссер Сидни Поллак сказал, что Вуд «была сенсационной актрисой, которую часто недооценивали, потому что она была кинозвездой и такой же красивой, какой она была. В ней сочетались уязвимость и своего рода аура».
Продолжение расследования смерти
На протяжении многих лет бурная жизнь Вуд и ее неожиданный конец стали предметом многочисленных книг и телевизионных программ. Младшая сестра Вуд, Лана Вуд, и Деннис Дэверн, капитан «Сплендура», особенно откровенно высказались о смерти Вуд. Даверн даже стал соавтором книги о той роковой ночи, утверждая, что не сказал властям правду. Позже он указал, что, по его мнению, Вагнер несет ответственность за смерть Вуд. Также поступали сообщения о том, что поздно вечером другие лодочники услышали, как женщина кричала о помощи.
В ноябре 2011 года департамент шерифа округа Лос-Анджелес объявил, что возобновит расследование смерти Вуд после получения новой информации. Хотя никаких конкретных подробностей не разглашалось, власти указали, что Вагнер не является официальным подозреваемым. В июне 2012 года тайна еще больше расширилась, когда официальная причина смерти Вуд была изменена с «несчастного случая» — как первоначально отметил коронер округа Лос-Анджелес Томас Ногучи — на «неустановленную» в ее свидетельстве о смерти.
В начале 2018 года выяснилось, что следователи округа Лос-Анджелес пытались поговорить с Вагнером как с «лицом, представляющим интерес», вернув дело почти 40-летней давности в заголовки газет.
Джастин Уодделл в роли Натали Вуд и Майкл Уэтерли в роли Роберта Вагнера в сериале «»Загадка Натали Вуд (2004). Фото: GlobalLook Press