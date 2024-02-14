«Я прожил удивительно счастливую жизнь, в которой было много удовольствия»: биография Теннесси Уильямса

Кем был Теннесси Уильямс?
После колледжа Теннесси Уильямс переехал в Новый Орлеан — город, который вдохновил его на многое в литературе. 31 марта 1945 года на Бродвее состоялась премьера его пьесы «Стеклянный зверинец», а два года спустя «Трамвай «Желание» принес Уильямсу его первую Пулитцеровскую премию. Многие пьесы Уильямса были адаптированы для фильмов с участием таких великих людей экрана, как Марлон Брандо и Элизабет Тейлор.
Теннесси Уильямс. Фото: соцсети
Ранние годы
Уильямс родился как Томас Ланье Уильямс III 26 марта 1911 года в Колумбусе, штат Миссисипи. Уильямс имеет английское происхождение. Он был вторым ребенком в семье из трех детей. Его родители — Корнелиус и Эдвина Уильямс. Когда Уильямс был ребенком, он заболел дифтерией и чуть не умер. Ему понадобился целый год, чтобы восстановиться.
Отец Уильямса был алкоголиком, причем довольно жестоким. Из-за пьянства и плохого поведения отца семье приходилось много переезжать. Когда ему было 16, Уильямс написал эссе «Может ли хорошая жена быть приятелем?» что принесло ему 5 долларов в местном конкурсе.
Уильямс Теннесси в молодые годы. Фото: соцсети
Дом Уильяисов был напряженным местом для жизни. «Это был просто неудачный брак», — позже писал Уильямс. Однако семейная ситуация дала толчок творчеству драматурга. Его мать стала прообразом для глупой, но сильной Аманды Вингфилд в «Стеклянном зверинце», в то время как его отец олицетворял агрессивного, напористого Большого папочку в «Коте на раскаленной крыше».
После окончания средней школы в 1929 году Теннесси Уильямс отправился учиться в Университет Миссури. Он начал изучать журналистику, но это его раздражало. Чтобы подзаработать, Уильямс начал писать стихи, эссе, а также пьесы для местных конкурсов. Его первой представленной пьесой была «Красота — это слово», которая принесла ему некоторое признание.
Он также был членом университетского братства «Альфа Тау Омега», но ему было трудно влиться в толпу. Другие участники считали его молчаливым и неуклюжим. Когда Уильямсу был 21 год, он провалил курс военной подготовки в университете. После этого отец забрал его из школы, и Уильямс начал работать вместе с отцом на фабрике International Shoe Company. Хотя Уильямс ненавидел эту работу, он был полон решимости писать каждый день. Когда Уильямсу было 24 года, у него случился нервный срыв из-за переутомления, несчастья и отсутствия успехов в писательстве.
В 1936 году он поступил в Вашингтонский университет, а два года спустя переехал в Университет Айовы, который окончил со степенью бакалавра искусств.
Теннесси Уильямс. Фото: соцсети
Коммерческий успех
Теннесси приходилось обеспечивать себя, выполняя различную работу. Он начал работать на нескольких должностях, в том числе смотрителем на птицеферме. Уильямс завел себе агента — Одри Вуд. Она помогла ему выиграть премию Фонда Рокфеллера в размере 1000 долларов за пьесу «Битва ангелов». Позже он был произведен в Бостоне, но без особого успеха.
Получив свою первую крупную награду, Уильямс переехал в Новый Орлеан, чтобы писать для Управления прогресса работ — правительственной организации, которая была впервые создана во время Великой депрессии для помощи борющимся художникам и писателям. Получение гранта Рокфеллера стало для него событием, изменившим его жизнь, поскольку оно также привлекло внимание голливудской киноиндустрии. Он получил контракт с Metro Goldwyn Meyer.
В 1940 году в Бостоне состоялась премьера пьесы Уильямса «Битва ангелов». Она быстро провалилась, но трудолюбивый Уильямс переработал его и вернул в качестве «Нисхождения Орфея», который позже был экранизирован в фильме «Беглец» с Марлоном Брандо и Анной Маньяни в главных ролях.
Теннесси Уильямс и итальянская актриса Анна Маньяни, 1959 год. Фото: соцсети
В 1943 году в Чикаго была поставлена пьеса Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец». Спектакль получил хорошие отзывы и позже был поставлен на Бродвее, где мгновенно стал хитом. Спектакль получил премию Нью-Йоркского кружка драматических критиков как лучшая пьеса сезона.
Следующая пьеса Уильямса «Трамвай «Желание» имела огромный успех. Она была выпущена в 1947 году и автоматически закрепил за ним репутацию одного из лучших драматургов того времени. Уильямс все еще был обеспокоен тем, что не сможет повторить свой успех. Хотя в то время он был богат, он всегда был полон страха и неуверенности потерять свое богатство.
Он продолжал писать, и в следующие десять лет, начиная с 1948 года, на Бродвее было поставлено семь его пьес. Хитами этого периода были «Камино Риэл», «Кот на раскаленной крыше» и «Сладкоголосая птица юности».
За это время он получил две Пулитцеровские премии, а также три премии Нью-Йоркского кружка драматических критиков и премию «Тони». Его первые две бродвейские пьесы также были экранизированы. Еще шесть пьес позже были адаптированы для большого экрана.
Афиша фильма «Трамвай «Желание» (1951) с Вивьен Ли и Марлоном Брандо
Последние годы
1960-е годы были трудным временем для Уильямса. Его работы получили плохие отзывы, и драматург все чаще обращался к алкоголю и наркотикам как к средствам преодоления трудностей. В 1969 году его госпитализировал брат.
После выписки из лечебного учереждения Уильямс сразу же вернулся к работе. В 1975 году он выпустил несколько новых пьес, а также «Мемуары», в которых рассказывалась история его жизни и его невзгод.
Теннеси Уильямс в последние годы жизни. Фото: Global Look Press
Но ему так и не удалось полностью избежать своих демонов. Окруженный бутылками вина и таблетками, Уильямс умер в номере отеля Нью-Йорка 25 февраля 1983 года.
В своих мемуарах он писал: «Для человека, так часто бывавшего на краю пропасти, я прожил удивительно счастливую жизнь, в которой было много удовольствия — и чистого, и нечистого».
Посмертная слава
Драматическое наследие Теннеси Уильямса высоко оценено в театральном мире. Его пьесы с успехом идут в театрах по всему миру. В России их ставили и ставят как в столичных, так и в провинциальных театрах. Самая известная из постановок — «Трамвай «Желание» — не сходит с афиш и пользуется популярностью во многих странах мира, в том числе и у российского зрителя.
Афиша спектакля «Трамвай «Желание» Санкт-Петербургского театра «Русская антерприза»