«Я прожил удивительно счастливую жизнь, в которой было много удовольствия»: биография Теннесси Уильямса

Дом Уильяисов был напряженным местом для жизни. «Это был просто неудачный брак», — позже писал Уильямс. Однако семейная ситуация дала толчок творчеству драматурга. Его мать стала прообразом для глупой, но сильной Аманды Вингфилд в «Стеклянном зверинце», в то время как его отец олицетворял агрессивного, напористого Большого папочку в «Коте на раскаленной крыше».

После окончания средней школы в 1929 году Теннесси Уильямс отправился учиться в Университет Миссури. Он начал изучать журналистику, но это его раздражало. Чтобы подзаработать, Уильямс начал писать стихи, эссе, а также пьесы для местных конкурсов. Его первой представленной пьесой была «Красота — это слово», которая принесла ему некоторое признание.

Он также был членом университетского братства «Альфа Тау Омега», но ему было трудно влиться в толпу. Другие участники считали его молчаливым и неуклюжим. Когда Уильямсу был 21 год, он провалил курс военной подготовки в университете. После этого отец забрал его из школы, и Уильямс начал работать вместе с отцом на фабрике International Shoe Company. Хотя Уильямс ненавидел эту работу, он был полон решимости писать каждый день. Когда Уильямсу было 24 года, у него случился нервный срыв из-за переутомления, несчастья и отсутствия успехов в писательстве.

В 1936 году он поступил в Вашингтонский университет, а два года спустя переехал в Университет Айовы, который окончил со степенью бакалавра искусств.