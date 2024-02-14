Как Лионелю Месси судьба начертала быть низкорослым, а он стал олимпийским чемпионом

Лионель Месси является величайшим игроком современного футбола. Он отличается упорством и гениальной способностью побеждать, преодолевая защитные построения своих соперников.
Футболист имеет множество индивидуальных наград и достижений, но спортсмен считает самыми главными победами – это первенства его команды.
Детство и юность Месси
Лионель Месси появился на свет в Аргентине, городе Росарио 24 июня 1987 года. Футболист вырос в многодетной семье вместе с со старшими братьями Матиасом и Родриго, а также сестренкой Марией Соль.
Это была простая семья, в которой папа Хорхе Орасио трудился на металлургическом заводе, а мама Селия Мария работала в сфере обслуживания.
Своим воспитанием, по признанию Лионеля Месси, он больше всего обязан своей бабушке Селии. Именно она привела его в любительский футбольный клуб «Грандоли», когда ему исполнилось пять лет.
Тренер увидел в малыше большой талант и бабушка убедила его родителей внимательно отнестись к этому и помочь Лионелю для его счастливого будущего.
Футболист всю жизнь будет помнить это и посвятит своей любимой бабуле далеко не один гол.
Впрочем, без поддержки родителей, он тоже мог бы навсегда забыть про футбол еще в подростковом возрасте. В 11 лет у него обнаружили заболевание, при котором не хватает гормона роста и останавливается развитие организма. На тот момент Месси уже играл за клуб «Ньюэллс Олд Бойз».
Родители были вынуждены каждый месяц изыскивать в своем семейном бюджете 900 долларов, чтобы лечить сына. В итоге им удалось нормализовать состояние наследника, который смог вырасти до 170 сантиметров при весе 72 килограммов.
Отец и мать Лионеля Месси поверии в своего сына как в футболиста окончательно и бесповоротно и позволили ему уйти из школы с 7-летним образованием. Ведь именно в это время его пригласили в футбольный клуб «Барселона» в Европе.
Лионель Месси с мамой. Фото: соцсети Лионеля Месси
Начало профессионального пути, «Барселона»
Свой путь в «Барселоне» Лионель Месси начал в 2000 году, переехав в Испанию. Уже в первом матче молодежного состава футболист смог забить 4 гола, сразу показав, чего он стоит.
В 2003 году он перешел в профессиональный футбол. Лучшими показателями Месси отличился 2012 год, когда он забил 50 мячей в матчах Ла Лиги. В сезоне 2011-2012 на счет спортсмена записали 86 голов в 66 матчах. Таким образом он превзошел немецкого нападающего Герда Мюллера с его 40-летним рекордом.
Одновременно Лионель Месси официально был признан первым в мире футболистом, которому вручили четыре «Золотых мяча» ФИФА. Уже в это время нападающий стал зарабатывать 20 миллионов евро за игру.
В 2017 году Лионелю Месси «Барселона» продлевает контракт до 2021 года, а футболист продолжает коллекционировать «Золотые мячи». В 2019 году он получает эту очередную награду, а ФИФа вручает ему к тому же премию The Best.
Через год в мире началась пандемия коронавируса, что негативно сказалось и на клубе «Барселона» в данный период времени. Футболистам сократили зарплату на 70% и обязали делать взносы для выплаты окладов рядовым сотрудникам.
Тем не менее, этот путь был пройден, и после завершения карантина Барселона» сразу взяла верх над «Мальоркой» со счетом 5:2.
Однако последующие результаты у клуба были довольно посредственными, что сыграло свою роль на решении Месси перейти в другой клуб. Кроме того, он был недоволен тем, что уволили тренера Эрнесто Вальверде, с которым он был очень близок.
Просто так покинуть клуб Месси не удалось, с него стали требовать 700 миллионов евро отступных. Футболиста это не устраивало, и он попытался бойкотировать работу клуба, не выходя на тренировки и игнорируя обязательные тесты на коронавирус. Эта борьба за свободу закончилась проигрышем Лионеля Месси, которого все-таки вынудили продолжить игры за «Барселону».
Впрочем, игра без желания бороться ни к чему хорошему не привела. В январе 2021 года в игре за Суперкубок Испании форвард получил свою первую красную карточку за удар по голове спортсмена из команды противника.
А в 1/8 Лиги чемпионов команда Месси и вовсе выбыла из турнира, чего не случалось целых 14 лет.
Летом того же года стало известно, что Лионель Месси больше не является членом команды «Барселона».
Лионель Месси на футбольном поле. Фото: Global Look Press
Контракт с «ПСЖ»
В августе форвард прилетел в Париж и заключил контракт с лучшим французским клубом «ПСЖ» до 2023 года. В договоре прописывалось, что возможно продление до 2024 года.
Месси присвоили 30 номер и права свободного агента. Уже в ноябре Месси доказал всем, что до сих пор стоит многого, получив седьмой «Золотой мяч».
Лионель Месси с очередным кубком. Фото: Global Look Press
Лионель Месси в составе сборной команды Аргентины
В 2018 году Месси выступил в составе сборной Аргентины на Олимпиаде 2018 года и получил титул олимпийского чемпиона.
В целом участие Лионеля Месси в составе сборной его родной страны трудно переоценить. В рамках международных соревнований он принес 68 голов в 136 матчах. А в 2010 году он стал капитаном команды, получив титул самого молодого капитана в истории футбола Аргентины.
В 2016 году форвард заявил о завершении спортивной карьеры из-за неудавшегося пенальти с 11 метров в игре со сборной Чили.
Тем не менее, через 2 года Месси прибыл в Россию на чемпионат мира, где смог со сборной Аргентины попасть в 1/8 финала, но уже в следующем игре с французами потерпел поражение.
После этого неудачи долго сопровождали капитана сборной Аргентины. Весной 2019 года сборная вошла в ¼ Кубка Америки – результат неплохой. Но самого Месси журналисты буквально распяли едкими комментариями о его игре в данный период.
С одной стороны, спортсмен признал, что его личные результаты могли бы быть лучше. Но, с другой, он жестко раскритиковал покрытие полей, на которых пришлось играть, а также судейство во время матча со сборной Бразилии.
Международное спортивное сообщество не смогло пройти мимо скандальных комментариев Месси, и он был отстранен от участия в мировых турнирах на три месяца. Кроме того, его оштрафовали за оскорбление судьи на 50 тысяч долларов.
Позже Лионель Месси взялся за ум и в 2021 году помог аргентинской команде завоевать Кубок Америки.
А в 2022 году на пятом чемпионате мира по футболу в Катаре Лионель Месси был признан лучшим игроком мундиаля, сборная Аргентины при этом пришла к победе на ЧМ впервые с 1986 года.
Лионель Месси играет за сборную Аргентины. Фото: Global Look Press
Лионель Месси в настоящее время
Летом 2023 года поклонникам Месси сообщили, что он решил уйти из французского клуба «ПСЖ». Футболист переговаривался о возможном заключении контракта с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, которые обещали заплатить форварду около миллиарда евро за пару лет.
Не унималась и «Барселона», пытавшаяся уговорить Месси вернуться к ним. Однако аргентинец решил войти в состав американского клуба «Интер Майами», которые подписали с ним контракт на 20,4 миллиона долларов в год.
Сам же спортсмен прокомментировал свой выбор тем, что давно хотел вырваться из Европы, где постоянно находился в центре внимания и больше уделять времени близким.
В октябре 2023 года Месси вручили его восьмой «Золотой мяч», он стал первым игроком в истории американской команды, получившим эту награду.
В этом же году Лионеля Месси издание Time назвало спортсменом года. А в первом месяце 2024-го в ФИФА его признали лучшим игроком года. Этот титул он завоевал в третий раз за свою карьеру, обогнав тем самым Криштиану Роналду и Роберта Левандовски.
Лионель Месси играет за американский клуб «Интер Майами». Фото: Global Look Press
Личная жизнь Лионеля Месси
Лионель Месси не может похвастаться бурными и громкими романами в своей жизни, ведь главной любовью его всегда был футбол. В 19 лет он встречался с аргентинкой Макареной Лемос, отношения с которой не смогли длиться долго из-за постоянных занятий спортом звезды.
Также известно, что Месси не смог устоять перед чарами еще одной красавицы-аргентинки, модели журнала Playboy Луисианой Салазар. Однако и эта любовная связь продлилась из-за футбола недолго.
Понять и принять полностью Лионеля Месси смогла только его подруга детства Антонелла Рокуццо, которую сдвиг на спорте бойфренда не испугал ни капли, ведь ее братья играли с ним в детстве и юности на одном поле.
Они росли в одном городе, знали друг друга буквально с пеленок и легко прощали небольшие обиды. Поэтому не удивительно, что именно с ней форвард решил связать свою жизнь навсегда.
Лионель Месси с женой и детьми. Фото: Global Look Press
В ноябре 2012 года у пары родился сын Тьяго, через три года на свет появился второй наследник Матео. И еще через три года Лионель Месси созрел до того, чтобы отвести свою гражданскую жену под венец.
Свадьбу отмечали в родном Росарио с шиком и тайно от широкой общественности. При этом аргентинцы пригласили на торжество около 250 гостей, включая звезд шоу-бизнеса и спорта мировой величины.
Уже весной 2018 года у Месси и его супруги родился третий мальчик по имени Чиро.
В настоящий момент семья Месси живет в шикарном особняке во Флориде, который футболист приобрел за 10 миллионов долларов. Дом имеет площадь около 1 тыс. кв. м, стоит на береговой линии, имеет собственный морской причал. Также в коттедже есть личный фитнес-зал и бассейн.
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