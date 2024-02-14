Как Лионелю Месси судьба начертала быть низкорослым, а он стал олимпийским чемпионом

Лионель Месси является величайшим игроком современного футбола. Он отличается упорством и гениальной способностью побеждать, преодолевая защитные построения своих соперников.

Футболист имеет множество индивидуальных наград и достижений, но спортсмен считает самыми главными победами – это первенства его команды.

Детство и юность Месси

Лионель Месси появился на свет в Аргентине, городе Росарио 24 июня 1987 года. Футболист вырос в многодетной семье вместе с со старшими братьями Матиасом и Родриго, а также сестренкой Марией Соль.

Это была простая семья, в которой папа Хорхе Орасио трудился на металлургическом заводе, а мама Селия Мария работала в сфере обслуживания.

Своим воспитанием, по признанию Лионеля Месси, он больше всего обязан своей бабушке Селии. Именно она привела его в любительский футбольный клуб «Грандоли», когда ему исполнилось пять лет.

Тренер увидел в малыше большой талант и бабушка убедила его родителей внимательно отнестись к этому и помочь Лионелю для его счастливого будущего.

Футболист всю жизнь будет помнить это и посвятит своей любимой бабуле далеко не один гол.

Впрочем, без поддержки родителей, он тоже мог бы навсегда забыть про футбол еще в подростковом возрасте. В 11 лет у него обнаружили заболевание, при котором не хватает гормона роста и останавливается развитие организма. На тот момент Месси уже играл за клуб «Ньюэллс Олд Бойз».

Родители были вынуждены каждый месяц изыскивать в своем семейном бюджете 900 долларов, чтобы лечить сына. В итоге им удалось нормализовать состояние наследника, который смог вырасти до 170 сантиметров при весе 72 килограммов.

Отец и мать Лионеля Месси поверии в своего сына как в футболиста окончательно и бесповоротно и позволили ему уйти из школы с 7-летним образованием. Ведь именно в это время его пригласили в футбольный клуб «Барселона» в Европе.