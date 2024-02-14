Голливудский актер Йен Сомерхолдер продал дом и переехал на ферму: путь от «Дневников вампира» к собственному бизнесу

Через некоторое время Сомерхолдеры переехали в приморский город Мандевиль, где Йен всерьез увлекся модельным бизнесом. В 10 лет юноша работал с известными агентствами в Нью-Йорке, участвовал в модных показах в Париже, Лондоне и Милане.

Йен, несмотря на не слишком высокий для манекенщика рост, 177 см, смог достичь успеха в этом бизнесе благодаря идеальным чертам лица. Сомерхолдер работал с самыми знаменитыми брендами, а позже переключился на кино.

В 17 лет молодой человек решил покорить Голливуд и отправился в Нью-Йорк, чтобы начать там творческое развитие.