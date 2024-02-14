Голливудский актер Йен Сомерхолдер продал дом и переехал на ферму: путь от «Дневников вампира» к собственному бизнесу

Детство и юность
Йен Джозеф начал свой жизненный путь 8 декабря 1978 года в американском городе Ковингтоне, в штате Луизиана.
Семья Йена была самой обычной. Отец трудился строителем, мать принимала клиентов в массажном кабинете. Кроме мальчика родители воспитывали его брата и сестру.
Йен Сомерхолдер рос в многодетной семье. Фото: соцсети
Через некоторое время Сомерхолдеры переехали в приморский город Мандевиль, где Йен всерьез увлекся модельным бизнесом. В 10 лет юноша работал с известными агентствами в Нью-Йорке, участвовал в модных показах в Париже, Лондоне и Милане.
Йен, несмотря на не слишком высокий для манекенщика рост, 177 см, смог достичь успеха в этом бизнесе благодаря идеальным чертам лица. Сомерхолдер работал с самыми знаменитыми брендами, а позже переключился на кино.
В 17 лет молодой человек решил покорить Голливуд и отправился в Нью-Йорк, чтобы начать там творческое развитие.
В 17 лет Сомерхолдер начал карьеру актера. Фото: соцсети
Ранние роли
Дебют молодого актера состоялся в фильме «Черное и белое», где его заметили во время съемочного процесса и пригласили в картину Вуди Аллена «Знаменитость». На экранах Йен так и не появился, эпизоды с ним были вырезаны.
Первой серьезной ролью стала работа Сомерхолдера в проекте Хэмильтона Флеминга «Молодые американцы». Актер на этот раз засветился в 8 эпизодах, но фильм не обрел популярности. На протяжении нескольких лет Йен снимался в сериалах, но успеха его деятельность не приносила.
В 2004 году артист сыграл в фильме «Остаться в живых». Герой Сомерхолдера полюбился зрителям, несмотря на то что он погиб почти в самом начале. Зато на протяжении остальных сезонов режиссеры его постоянно возвращали.
Параллельно с этой работой актер умело совмещал деятельность в других проектах.
Сомерхолдер в фильме «Остаться в живых». Фото: соцсети
«Дневники вампира»
Образ обольстительного вампира стал для Сомерхолдера звездным. Кинолента «Дневники вампира» обрела большой успех, а Йен в один миг стал очень популярным. Его персонаж Деймон Сальваторе занял вершину рейтинга среди всех героев сериала. На протяжении восьми лет актер воплощал его на экране.
За игру в «Дневниках вампира» актер был удостоен не только премии Teen Choice Awards в номинации «Лучший злодей», но и самой главной награды — любви фанатов.
Актер в «Дневниках вампира». Фото: соцсети
Дальнейшая кинокарьера
В апреле 2018 года Йен продолжил начатую тематику и стал участником проекта Netfliх «Вампирские войны». Сомерхолдер играл доктора Лютера Суонна, который противостоит вампирам. Таким образом, актеру досталась совершенно противоположный образ, в сравнении с его предыдущим.
Зрители тепло встретили сериал, но второго сезона не последовало.
Йен в киноленте «Вампирские войны». Фото: соцсети
Бизнес
В мае 2020 го Йен совместно с Полом Уэсли представили публики проект по производству бурбона, который тут же заслужил широкую популярность. Идея создания именного напитка появилась у актеров во время съемки «Дневников вампира», но времени все не находилось. Тогда артисты смогли воплотить мечту в реальность во время пандемии коронавируса.
Для собственного бренда изготовили этикетку, где изображен большой дуб с сидящими под ним фигурами. В крону дерева вплетены зерна, рожь и кукуруза. Изображенные птица символизируют свободу и природное начало.
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Первую партию напитка раскупили очень быстро. Фото: соцсети
Личная жизнь
У красавца-актера достаточно насыщенная личная жизнь. Среди его девушек замечены Сара Малейтеста и сестра Пэрис Хилтон, Ники. Поговаривают, что во время работы над сериалом «Остаться в живых» Йен встречался с актрисой Мэгги Грейс, которая играла его сестру. Хотя звезды и опровергли факт их романа, папарацци упорно доказывали обратное.
С Ниной Добрев, партнершей по съемкам в «Дневниках вампира», Сомерхолдер состоял в отношениях чуть больше года. Именно после их расставания Нина ушла из сериала.
Сомерхолдер встречался с Ниной Добрев около года. Фото: соцсети
Брак с Никки Рид
С 2014 года Сомерхолдера стали часто видеть в обществе Никки Рид. Сначала актеры были просто друзьями, потому что девушка была замужем, а также оказалось лучшей подругой Нины, но затем отношения смогли перерасти в нечто большее. В конце весны 2014 год Рид объявила о разводе с мужем.
Еще до факта расторжения брака Йен начал встречаться с Никки, хотя они продолжали отрицать свой роман. Лишь после развода, в январе 2015 года, пара перестала скрываться.
Йен Сомерхолдер женился на Никки Рид. Фото: соцсети
Сомерхолдер принял решение жениться на Никки и сделал любимой предложение. В конце апреля 2015 года стало известно о том, что артисты обвенчались и сыграли свадьбу, после чего сразу же отправились в Мексику отмечать «медовый месяц».
Эта пара стала одной из самых красивых в Голливуде. В июле 2017 года Никки подарила Йену дочь, которую назвали Боди Солэй. А в январе 2023 года актер сообщил о второй беременности своей избранницы. Летом у звездной четы родился сын.
Йен Сомерхолдер с семьей живет за городом. Фото: соцсети
Жизнь актера в настоящее время
В 2023 году Сомерхолдер занимался продвижением своего брендового бурбона и решил сделать паузу в актерской карьере. Йен перевез семью на ферму и выставил свой дом на продажу. Артист занимается земледелием, выращивает кур, коз и ишаков.
Йен Сомерхолдер занимается земледелием и скотоводством. Фото: соцсети
Сомерхолд планирует немного позже выпустить серию документальных фильмов о борьбе с изменением климата и об улучшении состояния нашей почвы.
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