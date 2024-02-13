Поймал момент: как Эльдар Джарахов написал гимн популярного паблика, чуть не стал отцом в 18 лет и чем занимается сегодня

Эльдар Казанфарович Джарахов родился 12 июля 1994 года в деревне Сторожевые хутора Липецкой области. По национальности артист – лезгин. Он сам рассказывал, что в детстве ему поставили диагноз «сахарный диабет», который, уверен Джарахов, повлиял на его физическое развитие – рост сегодня составляет всего 157 см при весе 50 кг.
Маленький Эльдар Джарахов. Фото: соцсети Э. Джарахова
В школу Эльдар пошел уже в Новокузнецке — семья переехала в Кемеровскую область, когда мальчику было 6 лет. За годы учебы Джарахов не проявил особого энтузиазма в школьных дисциплинах, зато всерьез увлекся музыкой и стал мечтать о карьере певца. Они с другом организовались в рэп-группу Prototypes MC и начали выступать в местных клубах.
Эльдар Джарахов в юности. Фото: соцсети Э. Джарахова
Музыка
В 2012 году дуэт юных артистов переименовался в «Успешную группу», парни стали снимать на телефон ролики для Интернета и записали песню для популярного паблика во «Вконтакте» МДК, назвали ее «Гимн МДК» и отправили наудачу администраторам группы. Те ее оценили и взяли ролик к себе. За первые пару месяцев видео посмотрел миллион пользователей, и «Успешная группа» стала приобретать широкую популярность в узких кругах.
Александр Смирнов и Эльдар Джарахов в клипе «Гимн МДК». Кадр из клипа
Успех окрылил юных артистов, их канал на YouTube стал расти, и парни сняли пародию на гремевший в то время трек Gangnam Style, назвав «Красные мокасины». К группе присоединился третий участник — Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), и с того момента трио стало именоваться «КликКлакБэнд».
Эльдар Джарахов в группе «КликКлакБэнд». Кадр из клипа «Любовь»
Коллектив снимал комедийные и пародийные клипы, ролики и очень быстро обрел популярность в 2013 году блогеры стали обладателями премии «Медиапремия Рунета», и Джарахов переехал в Санкт-Петербург. Здесь состоялся первый большой концерт группы, а затем коллектив отправился на гастроли.
Блог
В 2014 году артист стал развиваться как блогер и основал личный канал dzharakhov, сейчас именуемый «Джарахов». Там он создал рубрику «В гостях у Охрипа», куда на интервью, играющему комика Охрипа, приходили разные знаменитости. Помимо других комедийных форматов, на канале выходила программ «Рэп-школа», а также влоги — видео о собственной жизни, которые исполнитель снимает до сих пор.
Эльдар Джарахов в шоу «В гостях у Охрипа». Кадр из шоу
С годами Эльдар стал меньше снимать юмористических скетчей, уйдя в пародийную музыку и блогинг. Вместе с Настей Илвеевой и Даней Милохиным они сняли документальный сериал «Блогеры и дороги», посетив Псковскую область.
Другие проекты
В 2015 году Джарахов вместе с другими блогерами снялся в интернет-проекте «Великое противостояние» в стилистике «Звездных войн». Эльдару досталась роль магистра Йоды, с ним также снялись Катя Клэп, Стас Давыдов и другие звезды того времени.
Эльдар Джарахов в клипе «Можно все». Кадр из клипа
В следующем году Джарахов стал телеведущим. На «Ю» с соведущими Настей Ивлеевой и Стасом Давыдовым в программе «Можно все» они помогали начинающим интернет-блогерам раскручиваться и зарабатывать.
Не избежал Джарахов и участия в рэп-баттлах, которые в те годы были на пике трендов в Сети. Его в 2017 году «вызвал на бой» в Versus BPM Дмитрий Ларин, по уже после первого раунда из трех в фавориты публики выбился Эльдар. Через год соперником Джарахова в проекте «Дай леща» стал Данила Поперечный, которого Эльдар смог превзойти.
Сольная карьера
После успеха «КликКлакБэнд» Джарахов занялся сольной музыкальной рэп-карьерой. И уже в 2017 году его клип «Блокеры» стал третьим среди самых просматриваемых видеороликов по версии Google. В следующем году он представил свой дебютный альбом Rock’n’Rofl, состоящий из 12 песен.
Эльдар Джарахов в клипе «Блокеры». Кадр из клипа
В 2019 году Джарахов выпустил сразу несколько треков: «Гена Букин», «В долгий путь», «Ветер перемен». Через год сердца публики растопила песня «Собака писала» про бездомного четвероногого, которую Эльдар исполнил с певицей Rozalia. А после выхода композиции «Я — Гусейн Гасанов» артист записал видеообращение, в котором рассказал, что ему поступают угрозы, и он вынужден переехать в Москву.
В 2021 году мгновенно завирусился трек «Я в моменте», едва попав в «ТикТок». Песня, записанная с рэпером Markul, вошла в топ-3 композиций по популярности тем летом и стала платиновой. А ребята выступили с ней на шоу «Вечерний Ургант». В том же году Джарахов записал ремейк «Я в моменте – 2» с певицей Мary Gu. Позднее они вошли во второй альбом музыканта — «Легкий способ бросить любить».
Стас Костюшкин в клипе «Просто друг» с Эльдаром Джараховым. Кадр из клипа
В следующем году Джарахов исполнил дуэтом песню «Просто друг» со Стасом Костюшкиным — ремейк одноименного хита группы «Чай вдвоем». В конце осени рэпер представил свою третью пластинку — 2 Boyz No Cap.
Личная жизнь
Рэпер старается не афишировать личную жизнь. Сейчас, правда, он не скрывает, что страдает от одиночества и устал искать вторую половинку.
Известно о его краткосрочных отношениях в прошлом с блогером Юлией Реш. В 2016 году возлюбленной Джарахова уже была модель Яна Ткачук. Но пара уже рассталась.
Эльдар Джарахов и Яна Ткачук. Фото: соцсети Э.Джарахова
Сейчас Эльдар мечтает о детях. И в интервью с Сосо Павлиашвили признался, что мог бы стать отцом в 18 лет. Но тогда они с подругой очень испугались, и девушка решилась на аборт.
Карьера сегодня
Джарахов продолжает музыкальную карьеру, а также развивается как интервьюер в своем проекте «Подкаст № 1» на YouTube. К блогеру приходят знаменитые артисты и блогеры, и они вместе обсуждают злободневные темы.
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