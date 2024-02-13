Поймал момент: как Эльдар Джарахов написал гимн популярного паблика, чуть не стал отцом в 18 лет и чем занимается сегодня

Коллектив снимал комедийные и пародийные клипы, ролики и очень быстро обрел популярность в 2013 году блогеры стали обладателями премии «Медиапремия Рунета», и Джарахов переехал в Санкт-Петербург. Здесь состоялся первый большой концерт группы, а затем коллектив отправился на гастроли.

Блог

В 2014 году артист стал развиваться как блогер и основал личный канал dzharakhov, сейчас именуемый «Джарахов». Там он создал рубрику «В гостях у Охрипа», куда на интервью, играющему комика Охрипа, приходили разные знаменитости. Помимо других комедийных форматов, на канале выходила программ «Рэп-школа», а также влоги — видео о собственной жизни, которые исполнитель снимает до сих пор.