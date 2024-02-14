«Собчак и совесть - понятия несовместимые»: в Сети осудили поступок журналистки Ксении Собчак

Как сообщала ранее Teleprogramma.pro, 12 февраля московский суд в Москве вынес приговор экс-сотрудникам медиа-холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media». Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По версии следствия, указанная сумма требовалась за удаление публикации, затрагивающей интересы Чемезова и содержащей компрометирующие его сведения, а также за неразмещение в течение месяца этих сведений в Telegram-канале «Тушите свет». Фигуранты вину не признали, утверждая, что выполняли поручения Собчак в соответствии с трудовым договором.

Журналистка отрицала свою причастность и вообще всячески отстранилась от этого дела.