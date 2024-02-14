«Собчак и совесть - понятия несовместимые»: в Сети осудили поступок журналистки Ксении Собчак

Как сообщала ранее Teleprogramma.pro, 12 февраля московский суд в Москве вынес приговор экс-сотрудникам медиа-холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media». Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
По версии следствия, указанная сумма требовалась за удаление публикации, затрагивающей интересы Чемезова и содержащей компрометирующие его сведения, а также за неразмещение в течение месяца этих сведений в Telegram-канале «Тушите свет». Фигуранты вину не признали, утверждая, что выполняли поручения Собчак в соответствии с трудовым договором.
Журналистка отрицала свою причастность и вообще всячески отстранилась от этого дела.
Ксения Собчак отрицает причастность к уголовному делу, где фигурантами стали ее подчиненные. Фото: Global Look Press
Мать одного из фигурантов истории Тамерлана Бигаева, заявила, что Ксения Собчак не предлагала никакой помощи, а также отказалась платить зарплату ее сыну за две недели работы, которая положена по договору. Телеведущая не присутствовала в суде и никаким образом не поддержала участников уголовного дела.
Россияне осудили журналистку, но при этом не были особо удивлены такому поступку.
Polli: «А разве Собчак умеет себя вести и поступать по-другому?»
RU: «Кто-то удивлен? Эта крыса всегда бежит первой с тонущего корабля».
Ольга Полюшина: «Само определение говорит за себя «Кровавая Барыня. Подставит на раз».
Stan: «Все, что связано с Собчак, крайне токсично и даже опасно».
Tanya S: «Какая Собчак сволочь. Заблочить ей все ходы-выходы в нашей стране, пусть валит на свою Израильскую родину».
Наталья Смирнова (Голикова): «Собчачка изворотливая, лживая и подлая! Вражина в стране!»
Юрий Емельянов: «Изворотливая! Лживая! Да не таких ставили в рамки закона и морали!»
Ксению Собчак обвиняют в отсутствии совести. Фото: Global Look Press
Жители страны призывают Собчак вспомнить о совести и свойстве бумеранга, но тут же сами находят ответы на свои риторические вопросы.
Анна: «Собчак бессовестная, у самой же сын растет, как не боится кары небесной? Просто по головам идет, как же ей спится после всего того, зная, что людям жизни поломала?»
Borisovna: «Собчак и совесть - понятия несовместимые».
Ирина S.: «Непорядочно? Это не про нее! Циничная беспринципная сволочь! Ее вся Россия ненавидит. А ей хоть бы что! Как велось следствие, если руководителя шайки не осудили? Это ж как в армии - командир приказал, солдат выполнил, ответственность на командире. А тут что?
Ну не сами же они вымогали, а по ее приказу. Она вроде бы и извинялась за это. Может, обратят внимание, пересмотрят дело и посадят наконец-то».
В Сети требуют посадить Собчак. Фото: Global Look Press
Люди недоумевают, почему журналистка не сидит рядом со своими подчиненными, ведь, по мнению в Сети, это логично и справедливо.
oleg456738: «Да понятно, что она стоит за этим шантажом. Не понятно, почему сухой из воды эта лошадь выходит постоянно».
Инкогнито 0464: «Виноваты все, Собчак как главарь должна была сесть, конечно, припугнула и денег наобещала, так что сидите теперь, а прохиндейка Собчак еще поскачет на воле, а скорее сбежит из России, ей не привыкать».
ИРА: «Неужели никто до сих пор не понял, чем она занимается?! Она провокатор!»
Марианна Белек: «Она дала команду, они всего лишь подчиненные и наемные. Их осудили, а Собчак на свободе гуляет голышом. Где справедливость?»