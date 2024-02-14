Превращает любого героя второго плана в яркую личность: биография «короля эпизода» Кристофера Уокена

Ранняя жизнь

Кристофер Уокен родился 31 марта 1943 года в семье Розали и Пола Уокенов в Астории, Квинс, Нью-Йорк. Его назвали в честь актера Рональда Коулмана. Оба родителя Уокена были иммигрантами из Глазго и Германии соответственно. Уокен с трех лет брал уроки танцев.

«Так было принято у представителей рабочего класса — отправлять своих детей в школу танцев. Обычно ты разучиваешь балет, чечетку, акробатику, ты даже учишься петь песню», — позже объяснил он журналу Interview.

Сын пекаря, Уокен часто вместе с братьями отправлялся на Манхэттен. Там они тусовались в «Рокфеллер-центре» в центре города, где снимались многие телешоу. Иногда их привлекали в качестве массовки, что приносило небольшие деньги на карманные расходы.

«Они использовали детей в определенной степени, можно сказать, в качестве мебели», — позже рассказал Уокен Entertainment Weekly.

В возрасте 10 лет ему выпал шанс поработать с комиком Джерри Ли Льюисом в качестве статиста в телевизионной пародии.

Повзрослев, Уокен и два других его брата осуществили мечту своей матери, начали действовать и стали знаменитыми. Они стали детьми-актерами в 1950-х годах. Страсть Уокена к актерскому мастерству продолжала расти, и он даже подражал внешности Элвиса, которую с тех пор он никогда не менял. Его постоянная любовь к актерскому мастерству стала сильнее, из-за чего он бросил университет Хофстра всего через год после поступления, чтобы заняться актерской ролью. Он обучался в Вашингтонской танцевальной студии, чтобы приобрести некоторые танцевальные навыки и усовершенствовать свои роли в музыкальных фильмах и театре.