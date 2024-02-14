Превращает любого героя второго плана в яркую личность: биография «короля эпизода» Кристофера Уокена

Кто такой Кристофер Уокен?
Рональд Уокен, наиболее известный как Кристофер Уокен известен своими ролями в таких фильмах, как «Охотник на оленей», «Лак для волос», «Энни Холл», «Поймай меня, если сможешь», «Реальные парни» и многие другие. Занимаясь как сценической, так и характерной игрой, Уокен снялся более чем в 100 фильмах, музыкальных клипах и телешоу. Отмеченный наградами актер также сыграл ведущие роли в пьесах Шекспира, таких как «Ромео и Джульетта», «Макбет» и «Гамлет».
Тяжелая работа и великолепные актерские способности Уокена принесли ему «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Охотник на оленей». Уокен также получил награды BAFTA и Гильдии киноактеров. Кроме того, он работал сценаристом, кинорежиссером и приглашенным гостем в программе Saturday Night Live. По оценкам, фильмы Уокена собрали более миллиарда долларов.
Кристофер Уокен и Аль Пачино в фильме «Реальные парни» (2012). Фото: кадр из фильма
Ранняя жизнь
Кристофер Уокен родился 31 марта 1943 года в семье Розали и Пола Уокенов в Астории, Квинс, Нью-Йорк. Его назвали в честь актера Рональда Коулмана. Оба родителя Уокена были иммигрантами из Глазго и Германии соответственно. Уокен с трех лет брал уроки танцев.
«Так было принято у представителей рабочего класса — отправлять своих детей в школу танцев. Обычно ты разучиваешь балет, чечетку, акробатику, ты даже учишься петь песню», — позже объяснил он журналу Interview.
Сын пекаря, Уокен часто вместе с братьями отправлялся на Манхэттен. Там они тусовались в «Рокфеллер-центре» в центре города, где снимались многие телешоу. Иногда их привлекали в качестве массовки, что приносило небольшие деньги на карманные расходы.
«Они использовали детей в определенной степени, можно сказать, в качестве мебели», — позже рассказал Уокен Entertainment Weekly.
В возрасте 10 лет ему выпал шанс поработать с комиком Джерри Ли Льюисом в качестве статиста в телевизионной пародии.
Повзрослев, Уокен и два других его брата осуществили мечту своей матери, начали действовать и стали знаменитыми. Они стали детьми-актерами в 1950-х годах. Страсть Уокена к актерскому мастерству продолжала расти, и он даже подражал внешности Элвиса, которую с тех пор он никогда не менял. Его постоянная любовь к актерскому мастерству стала сильнее, из-за чего он бросил университет Хофстра всего через год после поступления, чтобы заняться актерской ролью. Он обучался в Вашингтонской танцевальной студии, чтобы приобрести некоторые танцевальные навыки и усовершенствовать свои роли в музыкальных фильмах и театре.
Кристофер Уокен в юности. Фото: соцсети
Начало карьеры
Кристофер Уокен начал актерскую карьеру в молодом возрасте, играя в массовке и появляясь в некоторых развлекательных шоу. Он получил лучшую роль рассказчика в телешоу «Чудесный Джон Эктон» в 1953 году после появления в скетче на The Colgate Comedy Hour. Со временем у Уокена продолжали появляться новые роли, примечательной из которых была экспериментальная роль «Я и мой брат». Все это время он также вел активную и успешную театральную карьеру. Вместе со своим братом он играл роль в «Путеводном свете» с 1954 по 1956 год.
Во время гастролей «Вестсайдской истории» он познакомился с актрисой Джорджианн Тон, которая позже стала его женой. В начале своей карьеры он сменил имя с Ронни на Кристофер во время выступления в ночном клубе.
«Исполнительница роли сказала, что хочет, чтобы меня звали Кристофер, и я сказал: «Хорошо». Теперь я жалею, что не выбрал имя покороче, потому что когда я вижу свое имя напечатанным, оно выглядит как товарный поезд», — сказал он The Hollywood Reporter.
После появления в хоре на Бейкер-стрит в 1965 году Уокена попросили попробовать себя в драматической роли. Он сыграл короля Франции Филиппа в оригинальной постановке исторической драмы Джеймса Голдмана «Лев зимой» с Розмари Харрис и Робертом Престоном в 1966 году. В том же году Уокен получил небольшую роль в бродвейском возрождении «Татуировки розы» Теннесси Уильямса. Затем он появился в фильме Питера Устинова «Неизвестный солдат и его жена» в 1967 году.
«Охотник на оленей»
Уокен сыграл душераздирающую роль в фильме 1978 года «Охотник на оленей» с Робертом Де Ниро и Мэрил Стрип в главных ролях. Фильм режиссера Майкла Чимино рассказывает о влиянии войны во Вьетнаме на группу друзей из маленького городка. По ходу фильма персонаж Уокена претерпевает жестокую трансформацию, начиная с непринужденного сталевара и заканчивая человеком, терзаемым воспоминаниями о своем пребывании в лагере для военнопленных. За свои усилия Уокен получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Кристофер Уокен в фильме «Охотник на оленей» (1978). Фото: кадр из фильма
На большом экране
К началу 1970-х Уокен начал работать в кино. У него была второстепенная роль в фильме 1971 года «Пленки Андерсона» с Шоном Коннери и Дайэн Кэннон. Его прорывная роль появилась шесть лет спустя, когда он сыграл запоминающуюся роль в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» (1977). В комедийном фильме он сыграл Дуэйна, необычного, невротичного брата главной героини Дайан Китон.
Дайан Китон и Кристофер Уокен в фильме 1977 года «Энни Холл». Фото: кадр из фильма
Уокен продолжил свое выступление в «Охотнике на оленей» в качестве звезды в следующей работе Чимино «Врата рая» (1980). Западная историческая драма оказалась одним из самых легендарных провалов всех времен. Фильм обошелся в более чем 40 миллионов долларов, был разгромлен критиками и мало заработал в прокате.
В том же году Уокен получил более теплый прием за свою главную роль в «Псах войны», сыграв наемника, спутавшегося с африканским диктатором. После таких серьезных ролей Уокен удивил кинозрителей своим исполнением чечетки в музыкальной комедии Стива Мартина «Пенни с небес» (1981). Его переход от захватывающего драматизма к беззаботному веселью стал примером разносторонности Уокена как артиста и способности неожиданным образом очаровывать аудиторию.
Смерть Натали Вуд
Несколько лет спустя Уокен пережил потрясения в своей личной жизни в качестве гостя на яхте актрисы Натали Вуд и ее мужа Роберта Вагнера. 29 ноября 1981 года Вуд утонула, когда лодка была пришвартована у острова Каталина в Калифорнии. Уокен и Вуд работали вместе над тем, что оказалось ее последним фильмом, научно-фантастическим триллером «Мозговой штурм» (1983).
Натали Вуд и Кристофер Уокен в фильме 1983 года «Мозговой штурм»: Фото: кадр из фильма
Хотя утопление было признано несчастным случаем, подозрения о нечестной игре, ставшей причиной смерти актрисы, продолжали сохраняться. Дело было возобновлено в 2011 году, а в 2018 году Вагнер был назван «представляющим интерес лицом», хотя, казалось, никаких дополнительных вопросов о причастности Уокена не возникло.
Злодейские персонажи
Укрепив свою репутацию первоклассного плохого парня, Уокен снялся в фильме «Взгляд на убийство» (1985) в роли последнего злодея, сразившегося с супершпионом Джеймсом Бондом (его сыграл Роджер Мур). Затем он снялся в паре с другим интригующим актером, Шоном Пенном, в криминальной драме «В упор» (1986). Критик Роджер Эберт с энтузиазмом отозвался об игре Уокена: «Никто не тронет его за его пугающую способность балансировать между легким очарованием и чистым злом».
Шон Пенн в роли Брэда Уайтвуда – младшего и Кристофер Уокен в роли Брэда Уайтвуда – старшего в фильме 1986 года «В упор». Фото: Global Look Press
Уокен завершил десятилетие, сыграв мошенника в «Домоседе», а затем человека, похищенного инопланетянами в «Причастии» (1989). В 1990 году он снялся в криминальной драме «Король Нью-Йорка» с Лоуренсом Фишберном в главной роли, где Уокен сыграл освобожденного наркобарона, который замышляет отдать свои неправедно нажитые деньги на строительство больницы для бедных.
Затем он сыграл запоминающуюся роль злобного бизнесмена в фильме «Возвращение Бэтмена» (1992) вместе с Майклом Китоном в роли Темного рыцаря и Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки.
Кристофер Уокен в фильме 1990 года «Король Нью-Йорка». Фото: Global Look Press
В «Настоящем романе» (1993) Уокен снова выжал максимум из небольшой роли. В фильме снялись Кристиан Слейтер и Патрисия Аркетт в роли Кларенса и Алабамы, пары, скрывающейся от мафии. Уокен снялся в одной из запоминающихся сцен фильма в роли наемного убийцы, пытающегося получить ответы на некоторые вопросы от отца Кларенса (его играет Деннис Хоппер).
В следующем году Уокен сыграл еще одну сильную роль в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994).
Он описал этот опыт журналу Esquire, сказав: «Сценарии фильмов обычно довольно расплывчаты — многое меняется. Но не с Квентином. Его сценарии абсолютно огромны. Все диалоги. Все записано. Ты просто заучиваешь реплики. Это больше похоже на пьесу».
Кристофер Уокен в роли капитана Кунса в фильме «Криминальное чтиво» (1994). Фото: кадр из фильма
Признание «Эмми» и SNL
В 1991 году Уокен получил свою первую номинацию на премию «Эмми» как лучший исполнитель главной роли в мини-сериале или специальном выпуске за работу над сериалом «Сара, некрасивая и высокая». Он снялся напротив Гленна Клоуза в роли вдовца, который просит новую жену помочь ему растить двоих детей.
Несмотря на то что Уокен часто играет острых персонажей, он также проявил большую чувствительность к комическим ролям. Он был популярным приглашенным ведущим ночного комедийного сериала Saturday Night Live, появляясь в шоу несколько раз, а также стал мишенью для пародий и сатиры. Известно, что многие комики подражали его необычной интонации. (Его манера речи на самом деле была предметом пародии SNL, которая была посвящена воображаемому воссоединению семьи Уокен.)
«Я думаю, что мой ритм немного похож на ритм человека, чей родной язык не английский. Мне могло сойти с рук быть немецким комендантом, и на самом деле мне не нужно было сильно акцентировать внимание, потому что я и так говорю так, будто не очень хорошо говорю по-английски», — сказал он Entertainment Weekly.
«Поймай меня, если сможешь»
Кристофер Уокен и Леонардо Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь». Фото: кадр из фильма 2002 года
Уокен напомнил зрителям о своем огромном таланте в фильме «Поймай меня, если сможешь» (2002). Фильм рассказывает правдивую историю жизни молодого мошенника (его играет Леонардо Ди Каприо) по имени Фрэнк Абаньейл – младший. Уокен тонко сыграл отца Фрэнка, что принесло ему вторую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Мюзиклы на сцене и телевидении
С анонсами, начавшимися в конце 1999 года, Уокен вернулся на Бродвей с мюзиклом «Мертвецы» Джеймса Джойса. Позже он был номинирован на премию «Тони» за свою работу в постановке. (Уокен продолжал работать на Бродвее с середины 1960-х по 80-е годы, с проектами, в том числе «Венецианский купец» и «Херлиберли».)
Он вошел в историю поп-музыки в 2001 году, снявшись в клипе на песню Fatboy Slim Weapon of Choice. Режиссером клипа выступил Спайк Джонз, и Уокен снова смог очаровать публику своими танцевальными навыками, скользя по пустынному вестибюлю отеля в постановке, которую он частично поставил.
Кристофер Уокен в клипе на песню Fatboy Slim Weapon of Choice. Фото: презентация клипа
После того, как в 2007 году он произвел фурор в фильме-мюзикле «Лак для волос» в роли мужа Джона Траволты, нарушающего гендерные границы, он вернулся на бродвейскую сцену в 2010 году с выступлением в Спокане. Летом 2014 года Уокен появился в двух музыкальных проектах: экранизации «Бродвейских мальчиков из Джерси» Клинта Иствуда и телевизионной трансляции «Питер Пэн в прямом эфире!», где Уокен получил самую высокую оценку за роль капитана Крюка.
Поздние роли в кино
Продолжая пользоваться успехом у зрителей, Уокен появлялся в таких комедиях, как кассовый хит «Незваные гости» (2005), «Клик: с пультом по жизни» (2006) с Адамом Сэндлером и фарс о пинг-понге «Шарики ярости» (2007).
Кристофер Уокен и Адам Сэндлер в фильме «Клик: с пультом по жизни». Фото: кадр из фильма 2006 года
Затем Уокен снялся в фильме «Кража в музее» (2009), в котором также участвовали Морган Фримен и Уильям Х. Мэйси, а затем снялся в фильме Тодда Солондз «Темная лошадка» (2011). Вновь продемонстрировав свою способность к злодеяниям, он сыграл преступников в фильмах «Убить ирландца» (2011) и «Встань, ребята» (2012), в последнем участвовали Аль Пачино и Алан Аркин, а в «Семи психопатах» (2012) он был замечен как интриган и пожиратель собак. В 2016 году актер озвучил короля Луи в обновленной версии диснеевской «Книги джунглей».
Кристофер Уокен и Морган Фримен в фильме «Кража в музее». Фото: кадр из фильма 2009 года