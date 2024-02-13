Брутальный красавец Джейсон Момоа: творческий путь голливудского Аквамена

Карьера актера

В 1999 году Момоа впервые появился в 10-м и 11-м сезонах популярного сериала «Спасатели Малибу». Эта роль сразу сделала актера узнаваемым. Следующей работой стало участие актера в научно-фантастическом кинопроекте «Звездные врата: Атлантида», где Джейсон был занят в течение 5 лет.

Но самую большую известность голливудскому красавцу принесла игра в картине «Игра престолов». После этой роли молодой человек мгновенно заслужил популярность у зрителей, несмотря на то что появился лишь в одном сезоне сериала.

В это же время Джейсон сыграл главную роль в ленте о Конане-варваре, которая стала очень успешной.

Не менее важными стали работы Момоа в проектах «Путь в Палому» и «Волки», которые зрители смогли увидеть в 2013 году. Затем артист исполнил ключевую роль в хорроре «Дебаг» о заключенных хакерах, которых отправили на далекий космический корабль.

В октябре 2016 года на экраны вышел комедийный боевик «Его собачье дело», где Джейсон снова появился в главной роли. Через месяц зрители увидели своего кумира в сериале «Граница».

Затем Момоа снялся в фантастическом боевике «Видеть», где по сюжету после страшного вируса люди стали слепнуть.