Брутальный красавец Джейсон Момоа: творческий путь голливудского Аквамена

Ранние годы
Джозеф Джейсон Намакеаха, который прославился под именем Джейсон Момоа, появился на свет 1 августа 1979 году в американском городе Гонолулу. Отец актера — коренной житель острова Гавайи, у мамы индейские, немецкие и ирландские корни. Когда артист был еще ребенком, родители разошлись. Мать забрала сына и переехала в штат Айова.
Джейсон Момоа воспитывался матерью. Фото: соцсети
Ранние годы своей жизни Момоа провел в Норволке. Здесь же окончил школу и поступил в колледж. Не доучившись до конца, бросил учебу и принял решение переехать на Гавайские острова, поближе к океану.
Затем Джейсон все же закончил образование в одном из престижных колледжей Гонолулу и начал карьеру модели. Артист работал с японским дизайнером Такео Кобаяши и даже получил титул модели года. После этого начал заниматься актерской деятельностью.
В юности актер работал моделью. Фото: соцсети
Карьера актера
В 1999 году Момоа впервые появился в 10-м и 11-м сезонах популярного сериала «Спасатели Малибу». Эта роль сразу сделала актера узнаваемым. Следующей работой стало участие актера в научно-фантастическом кинопроекте «Звездные врата: Атлантида», где Джейсон был занят в течение 5 лет.
Но самую большую известность голливудскому красавцу принесла игра в картине «Игра престолов». После этой роли молодой человек мгновенно заслужил популярность у зрителей, несмотря на то что появился лишь в одном сезоне сериала.
В это же время Джейсон сыграл главную роль в ленте о Конане-варваре, которая стала очень успешной.
Не менее важными стали работы Момоа в проектах «Путь в Палому» и «Волки», которые зрители смогли увидеть в 2013 году. Затем артист исполнил ключевую роль в хорроре «Дебаг» о заключенных хакерах, которых отправили на далекий космический корабль.
В октябре 2016 года на экраны вышел комедийный боевик «Его собачье дело», где Джейсон снова появился в главной роли. Через месяц зрители увидели своего кумира в сериале «Граница».
Затем Момоа снялся в фантастическом боевике «Видеть», где по сюжету после страшного вируса люди стали слепнуть.
Джейсон Момоа в боевике «Видеть». Фото: кадр из фильма «Видеть»
Роль Аквамена
Джейсон Момоа исполнил эпизодическую роль супергероя Аквамена в комиксе-боевике «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». В 2018 году вышел экшен, посвященный только персонажу актера.
На съемках «Аквамена». Фото: соцсети
Джейсон абсолютно не соответствовал канону комикса, потому что Аквамен на изображении всегда выглядел светлокожим блондином с короткой стрижкой. Но фанаты тепло приняли его за профессиональную игру и талант.
Момоа пришлось даже выучить сцену, которая полностью на русском языке, а также изображать героя в подвешенном состоянии для имитации водных сцен. Костюмы персонажей были неудобными, а их приходилось носить по несколько часов в день.
Джейсон Момоа не соответствовал изображению Аквамена в комиксах. Фото: соцсети
Фильм получил оглушительный успех по кассовым сборам и стал самым прибыльным проектом расширенной вселенной DC.
В 2021 году актер снялся в «Лиге справедливости Зака Снайдера».
Внешность и стиль
В начале своего актерского пути Джейсон носил короткие волосы, затем отрастил длинную шевелюру и иногда заплетал косички. Борода также стала неотъемлемой частью образа Момоа.
Для каждой брутальной роли актер садится на белковую диету, но отказаться от пива артисту очень сложно. Момоа много тренируется со своим личным наставником. Кроме того, у актера имеется своя личная охрана, над которой периодически смеются поклонники. Дело в том, что на фото рядом с сильным и мускулистым артистом его телохранители выглядят миниатюрными.
Джейсон Момоа с короткой стрижкой. Фото: соцсети
В гардеробе Джейсона много вещей розового оттенка, которым он подчеркивает свою загорелую кожу. Этот цвет также успокаивает мужчину и делает его мягче.
Актер часто носит вещи розового цвета. Фото: соцсети
Личная жизнь
Личную жизнь актер старается оберегать от посторонних. Но все же поклонникам было известно о его супруге Лизе Боне, которая была старше супруга на 12 лет. Момоа влюбился в нее еще в юности, увидев в сериале «Шоу Косби», где Боне играла главную роль. В том время у Лизы был муж — музыкант Ленни Кравиц и дочь Зоя.
В 2005 году актеры встретились в нью-йоркском джазовом клубе и проговорили всю ночь.
Джейсон Момоа влюбился в свою жену еще в юности. Фото: соцсети
В браке у звездной четы появились двое детей. В 2007 на свет появилась дочь Лола Айолани, а через год — сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха. Скромную свадьбу артисты сыграли только в 2017 году.
Рост актера — 193 см, а вес — 110 кг. На его фоне супруга смотрелась очень мило со своим ростом 157 см. Джейсон и Лиза были прекрасной парой, поэтому известие об их разводе в начале 2022 года оказалось неожиданным для всех.
Через некоторое время Джеймс начал встречаться с актрисой Эйсой Гонсалес, но роман длился недолго. Но летом пресса написала, что красавец актер снова сошелся с Эйсой.
У актера двое детей от брака с Лизой. Фото: соцсети
Увлечения актера
Момоа считает себя буддистом и часто посещает Тибет для получения духовного развития.
Актер любит кататься на роликах, сноуборде и горном велосипеде.
К каждой роли Джейсон готовится очень тщательно, постоянно изучает новые боевые техники, в 2018 году освоил технику джиу-джитсу.
В свободное время Момоа обожает рисовать и даже обучался в Париже пастельной живописи.
Актер не смотрит телевизор, в его доме вообще не было этой техники, но в целом Джейсон отлично ладит с новыми технологиями и ведет странички в соцсетях.
Джейсон Момоа увлекается экстремальным спортом и живописью. Фото: соцсети
Кроме того, артист защищает экологию и даже начинал собственную кампанию в соцсетях, направленную против строительства объектов, мешающих естественному рельефу природы.
Актер часто выступает по защите экологии. Фото: соцсети
Джейсон Момоа в настоящее время
В 2022 году актер продолжил творческую деятельность. Момоа появился в продолжении истории «Аквамена».
Во время недавнего интервью Джейсон Момоа рассказал, что из-за работы у него фактически нет дома, потому что актер вынужден находится в разъездах по всему миру.
Джейсон Момоа продолжает актерскую деятельность. Фото: кадр из фильма «Последняя охота»
Актер заявил о начале работы над картиной Minecraft, премьера которой намечена на 4 апреля 2025 года.
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