Уильям на замене: что на самом деле происходит с королем Карлом III

Правящий король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества, 75-летний Карл III, серьезно болен. Из-за этого часть его обязанностей исполняет его старший сын. Что творится в Соединенном Королевстве?
Увы, это рак
Сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского, большую часть своей жизни (и дольше всех в истории королевства) значился наследником престола: с 1952 по 2022 год. Его мать стала королевой в 25 и правила до самой своей смерти в 96 лет. Тогда принцу Чарльзу было уже 73. Карлом III он стал 6 мая 2023-го (по русской дипломатической традиции имена европейских монархов пишутся и читаются в латинской транкрипции - поэтому для нас он теперь Карл III, а на родине его кличут Чарльзом III). Так он стал старейшим в истории страны королем на момент начала правления.
Король Карл III известен как приверженец здорового образа жизни. Ранее никогда не сообщалось о серьезных проблемах с его здоровьем. Напротив, рассказывали, что Чарльз занимался спортом, всегда следил за весом и рационом. Одним словом, Карл III производил впечатление физически здорового человека для такого почтенного возраста.
Но в феврале этого года стало известно, что Карл III болен. «Во время недавней процедуры короля в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили одну из форм рака, - значилось в официальном заявлении Букингемского дворца. - Его Величество приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение публичных обязанностей.
Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме. Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественности лучше понять тех, кто болен раком». Вот ведь ирония судьбы: Карл III всю жизнь готовился стать королем, но не успел насладиться этим статусом и года.
И Камилла встревожена: неужели недолго ей быть королевой-консортом? Фото: REUTERS
В конце прошлого года он перенес операцию по удалению аденомы простаты (доброкачественного образования). Поэтому многие предположили, что на этот раз у короля диагностировали рак предстательной железы. Бывает, что когда после удаления аденомы ее ткани отправляют на углубленное исследование, обнаруживают злокачественные клетки. Другие эксперты предполагают, что Карла III обследовали после операции и обнаружили опухоли в близлежащих органах - в таких случаях выявляют рак мочевого пузыря или колоректальный рак.
Из официальных заявлений последних дней доподлинно извесно, что рак обнаружили «на ранней стадии и прогнозы на лечение оптимистичные». Также было особо подчеркнуто, что злокачественная опухоль не связана с простатой.
Уильям на замене
Сейчас король проходит амбулаторное лечение - ездит на процедуры в больницу. На этот период ему рекомендовано ограничить контакты, посещение общественных мероприятий, чтобы не подхватить какой-нибудь вирус. Ослабленный терапией организм нужно поберечь. Однако король продолжит заниматься государственными делами, часть важных бесед он перенес в виртуальный формат. На время лечения публичные королевские обязанности будет исполнять старший сын короля - принц Уильям. Именно он займет трон в случае кончины Карла III.
Вот теперь Кейт Миддлтон отчетливо понимает, что вышла замуж за будущего короля. Фото: Global Look Press
«Принц сможет решать вопросы общественной деятельности. При этом конституционные обязанности продолжит исполнять сам король», - разъясняют британские газеты. То есть Уильям будет посещать различные мероприятия, поездки и встречи вместо отца. Он уже успел побывать и выступить на торжественном мероприятии в пользу лондонской благотворительной организации и поблагодарить собравшихся за слова поддержки в адрес отца и жены Кейт Миддлтон: «Это очень много значит для всех нас». Напомним, жену принца Уильяма в феврале выписали из больницы, где она провела почти три недели - она перенесла «операцию на брюшной полости».
После сообщений о болезни Карла III в Лондон из США спешно вылетел его младший сын - принц Гарри, ранее сложивший с себя полномочия члена королевской семьи вместе с женой Меган, чем разгневал отца. После выхода скандальных мемуаров Гарри под названием «Запасной» отец разозлился на него и на невестку еще больше. Общение между ними прекратилось.
«Предателя» Гарри терпели в отчизне исключительно из-за болезни отца. Фото: REUTERS
По прилете в Лондон Гарри переночевал в отеле (останавливаться в королевских покоях ему теперь не положено), а потом поехал на встречу с отцом. Они проговорили 45 минут. После чего Карл III с женой Камиллой покинули свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус и поехали в загородный замок Виндзоров - Норфолк. Там король любит гулять, дышать свежим воздухом. А Гарри улетел в США (нечего ему на родине делать - отрезанный ломоть), где его ждали жена-артистка и двое детей. Напомним, что у короля и его нынешней жены общих детей нет. Уильям и Гарри - дети Карла III от принцессы Дианы.
Похоже на то, что Карл III настроен оптимистично и надеется сразу после лечения вернуться к прежнему ритму жизни. Несмотря на то, что Карл III много лет поддерживает гомеопатические организации (гомеопатия - лженаука), сам он в лечении онкологии пользуется современными достижениями доказательной медицины.