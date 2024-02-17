Уильям на замене: что на самом деле происходит с королем Карлом III

Правящий король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества, 75-летний Карл III, серьезно болен. Из-за этого часть его обязанностей исполняет его старший сын. Что творится в Соединенном Королевстве?

Увы, это рак

Сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского, большую часть своей жизни (и дольше всех в истории королевства) значился наследником престола: с 1952 по 2022 год. Его мать стала королевой в 25 и правила до самой своей смерти в 96 лет. Тогда принцу Чарльзу было уже 73. Карлом III он стал 6 мая 2023-го (по русской дипломатической традиции имена европейских монархов пишутся и читаются в латинской транкрипции - поэтому для нас он теперь Карл III, а на родине его кличут Чарльзом III). Так он стал старейшим в истории страны королем на момент начала правления.

Король Карл III известен как приверженец здорового образа жизни. Ранее никогда не сообщалось о серьезных проблемах с его здоровьем. Напротив, рассказывали, что Чарльз занимался спортом, всегда следил за весом и рационом. Одним словом, Карл III производил впечатление физически здорового человека для такого почтенного возраста.

Но в феврале этого года стало известно, что Карл III болен. «Во время недавней процедуры короля в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили одну из форм рака, - значилось в официальном заявлении Букингемского дворца. - Его Величество приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение публичных обязанностей.

Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме. Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественности лучше понять тех, кто болен раком». Вот ведь ирония судьбы: Карл III всю жизнь готовился стать королем, но не успел насладиться этим статусом и года.