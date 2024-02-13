Судьба Ирины Сотиковой: «Ментовские войны», разбитая любовь и новые надежды

Ирину Сотикову очень уважают сотрудники дорожной полиции. Иногда они даже закрывают глаза на мелкие нарушения ПДД с ее стороны. А все потому что артистка настолько убедительно сыграла капитана Марину Воронину, что стала для стражей порядка своей.

А ее героине Любови в сериале «Ментовские войны» сопереживали многие женщины страны. Ведь по сюжету Любовь испытывала сильные чувства по отношению к главному герою Роману Шилову, а потом он ушел к другой. Ирина отчасти повторила судьбу своего персонажа. Хотя, как писала Марина Цветаева: «О вопль женщин всех времен: «Мой милый, что я тебе сделала?!» Талантливая актриса не первая и не последняя в этой когорте пострадавших от любви!

Детство

Ирина Сотикова родилась в Ленинграде 25 декабря 1973 года. Однако детство будущей актрисы прошло не в городе на Неве. Ее отец — военный, поэтому семье приходилось жить то в Монголии, то в Забайкальском крае, то в Хабаровске, то в других военных городках Дальнего Востока.

Однако уже в старших классах Ирина вернулась в родной город и после окончания школы поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК), тогда носивший имя Николая Черкасова, в мастерскую актера, заслуженного деятеля искусств России Владимира Петрова.