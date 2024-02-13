Судьба Ирины Сотиковой: «Ментовские войны», разбитая любовь и новые надежды

Ирину Сотикову очень уважают сотрудники дорожной полиции. Иногда они даже закрывают глаза на мелкие нарушения ПДД с ее стороны. А все потому что артистка настолько убедительно сыграла капитана Марину Воронину, что стала для стражей порядка своей.
А ее героине Любови в сериале «Ментовские войны» сопереживали многие женщины страны. Ведь по сюжету Любовь испытывала сильные чувства по отношению к главному герою Роману Шилову, а потом он ушел к другой. Ирина отчасти повторила судьбу своего персонажа. Хотя, как писала Марина Цветаева: «О вопль женщин всех времен: «Мой милый, что я тебе сделала?!» Талантливая актриса не первая и не последняя в этой когорте пострадавших от любви!
Детство
Ирина Сотикова родилась в Ленинграде 25 декабря 1973 года. Однако детство будущей актрисы прошло не в городе на Неве. Ее отец — военный, поэтому семье приходилось жить то в Монголии, то в Забайкальском крае, то в Хабаровске, то в других военных городках Дальнего Востока.
Однако уже в старших классах Ирина вернулась в родной город и после окончания школы поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК), тогда носивший имя Николая Черкасова, в мастерскую актера, заслуженного деятеля искусств России Владимира Петрова.
Ирина Сотикова. Фото: личная страница актрисы во «ВКонтакте»
Театр
За год до окончания университета Ирина присоединилась к коллективу Театра комедии им. Акимова. Ей довелось играть в спектаклях по произведениям Шекспира, Островского, Киплинга, Шварца.
Сотикова служит в этом театре и по сей день. Так, ее можно увидеть в спектаклях «Наши жены», «Все о Еве», «Синичкин. Театральное безумство». Также Ирина Сотикова занята в музыкально-патриотической программе «Ваш подвиг времени не знает», посвященной героизму солдат в годы Великой Отечественной войны.
Сцена из спектакля «Все о Еве». Фото: официальный сайт Театра комедии им. Акимова
Кино
Ирина дебютировала в роли невесты в киноальманахе «Горько» Юрия Мамина и Аркадия Тигая (не путать с одноименной комедией Жоры Крыжовникова). Появлялась актриса и в таких популярных полицейских сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Гончие» и «Литейный-4».
Но настоящую популярность ей принесла роль капитана Марины Ворониной в сериале «Дорожный патруль». Как рассказывала актриса в одном из своих интервью, в начале съемочного процесса, она не была похожа на свою героиню. По словам Ирины Сотиковой, ей не достает жесткости и уверенности, свойственной ее персонажу. А вот в четвертом сезоне Воронина проявляет уже гораздо больше мягкости.
Как рассказывала Ирина в интервью «Комсомольской правде», на съемках для оцепления постоянно дежурили сотрудники дорожной полиции. И во время съемочного процесса актриса любила общаться с ними, поскольку они всегда иронизировали по-доброму. Мол, в жизни совсем по-другому.
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Ирина Сотикова в сериале «Дорожный патруль». Фото: кадр из сериала
Правда, бывало, что в глубине души актриса и обижалась на стражей порядка. Однако потом сказала сама себе: «Это же художественное произведение».
«Хотите, воспринимайте это как некую сказку, где побеждает добро. Может быть, поэтому «Дорожный патруль» любят смотреть дети, — объясняла Марина в интервью KP.RU. — Один мальчик рассказал мне, как методы из сериала он испробовал на родителях. В одной серии лейтенант Одинцов, чтобы протрезветь, выпил подсолнечного масла. Мальчик решил привести в чувство своего подвыпившего папу. Говорит, не очень помогло...»
Большая роль Любови — подруги героя Александра Устюгова Романа Шилова — досталась актрисе и в другом полицейском сериале — «Ментовские войны». По сюжету ее героиня влюблена в персонажа Устюгова. И вроде как и Роман питает к ней нежные чувства. Но в итоге Шилов встречает другую и не женится на Любови. По словам Ирины, ей было жалко расставаться с «Ментовскими войнами», поскольку она играла интересную женскую судьбу.
Также на счету Ирины участие в таких фильмах и сериалах, как «Шаг в бездну», «Родные пенаты», «Спросите медсестру», «Дополнительный урок», «Семейные тайны». Один из недавних проектов с участием Ирины Сотиковой — сериал «Когда закончится февраль», который сняла известная актриса и режиссер Елена Цыплакова.
Кадр из сериала «Ментовские войны»
Личная жизнь
В 2014 году Ирина начала встречаться с коллегой по цеху, актером Театра комедии им. Акимова Алексеем Красноцветовым. Стадия конфетно-букетных отношений продлилась полтора года. А в 2015 году артисты сыграли свадьбу. Интересно, что супруг Ирины был моложе ее на 14 лет.
Тогда в интервью «Экспресс-газете» артистка признавалась, что ее ничуть не смущает разница в возрасте с супругом. Мол, когда в союзе мужчина и женщина любят друг друга, то все остальное уже неважно.
«Когда мне исполнилось 35, казалось, что я теперь жутко старая. А потом поняла: это был переломный этап, преодолев который осознала, что границы возраста отныне стерты, — признавалась Ирина в интервью «Экспресс-газете». — Дальше я буду такой, какой себя ощущаю».
Алексей Красноцветов. Фото: личная страница «ВКонтакте»
Также тогда Ирина рассказывала журналистам, что ее муж много снимается, однако ревности у нее нет. Хотя она прекрасно знакома с нравами, царящими на киноплощадке. Артистка мечтала о детях и была уверена, что рождение ребенка не сможет помешать карьерному росту.
Однако человек предполагает, а Бог располагает. В 2023 году стало известно, что Алексей Красноцветов состоит в отношениях с актрисой Елизаветой Александровой и воспитывает совместную с ней дочь.
Что происходит в личной жизни Ирины Сотиковой сейчас, неизвестно. Она тщательно скрывает эту информацию от публичного внимания.
Рост и вес
Рост Ирины — 170 сантиметров. вес — 58 килограммов.
Ирина Сотикова. Фото: личная страница актрисы во «ВКонтакте»
Ирина Сотикова сейчас
Сейчас Ирина все также активно снимается в кино. Например, недавно артистка снова сыграла в полицейском сериале «Аутсайдер», рассказывающем о подполковнике полиции, который на некоторое время попадает в тюрьму из-за обвинений в убийстве, но потом снова возвращается на службу — в отдел по раскрытию полузабытых преступлений. Теперь его цель — разобраться в том, кто же упрятал его за решетку.
Сцена из спектакля «Раневская. Одинокая пересмешница». Фото: личная страница Ирины Сотиковой во «ВКонтакте»
Кроме того, Ирина Сотикова по-прежнему продолжает выходить на сцену родного театра. Одна из ее главных ролей в этом коллективе — это Фаина Раневская в спектакле «Раневская. Одинокая пересмешница».
В аннотации к постановке значится, что зритель увидит тонкую, ранимую душу легендарной актрисы с забавными слезинками в глазах, но в то же время и гордого, сильного и красивого в своем одиночестве человека.
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