Крошка сын отца сменил: как зародилась популярная юмористическая телеигра КВН

Обширный клуб, регулярно выпускающий суперзвезд юмора в свободное плавание: в интернет-шоу, стендап и даже кино. А начиналось все аж 100 лет назад в Московском институте журналистики (был и такой!). «Телепрограмма» поднимает архивы и возвращается к истокам.

Призы в обмен на «Комсомолку»

Принято считать, что отцом-основателем того, что потом назвали КВН, был советский киновед и драматург Сергей Муратов. На самом деле он адаптировал чешскую передачу «Гадай, гадай, гадальщик» на русский лад и организовал телевикторину с милым названием «Вечер веселых вопросов», вышедшую в эфир ЦТ в 1957 году. Эта ламповая передача подразумевала остроумный обмен репликами. Ведущие Никита Богословский и Маргарита Лифанова (позже - Марк Розовский) задавали вопросы - зрители смешно на них отвечали. Эфир вели из клуба МГУ. Но передач вышло всего три: закончилось все диким скандалом.

Ради хохмы ведущие пообещали приз всем, кто летом придет в студию программы в зимней одежде и с новогодним номером газеты «Комсомольская правда». Случился хаос - толпа людей в меховых шапках и шубах ворвалась в эфир, сметя милицию. «ВВВ» закрыли указом ЦК КПСС. Но редакция осталась - и в 1961 году тот же Муратов с соратниками перезагрузили шоу, назвав его КВН - в честь телевизора с малюсеньким экраном КВН-49. В 1964 году на роль ведущего программы (после ряда опробованных кандидатур, среди которых была и красавица Наталья Фатеева) был рекомендован Александр Масляков.

Утром - в газете, вечером - на сцене

И все же зарождалось все куда раньше. Из народных глубин. Из недр матушки Руси - и при живом Владимире Ильиче Ленине. Новое Советское государство в отличие от царской России активно занималось просвещением народных масс. Творчество и образование проникали во все медвежьи углы и только приветствовались. Активно зарождались и национальные театры, и любительские творческие коллективы. Одним из таких стала «Синяя блуза» - коллектив с постмодернистским, как сказали бы теперь, названием, созданный на базе Института красной журналистики (впоследствии - Московский институт журналистики и Государственный институт журналистики), первого в стране вуза для журналистов. Студенты выпускали газеты и журналы и, конечно, фонтанировали креативом. И стали ставить сценки по сюжетам из газетных публикаций. Каково?!

«Синяя блуза» (такова была форма рабочей одежды - свободная синяя блуза, черные брюки или юбка) выступила агитационным эстрадным коллективом. Инициатором стал Борис Гуревич (Южанин), ему Варлам Шаламов даже посвятил главу в своей книге «Воскрешение лиственницы».

Все держалось на голом энтузиазме, делалось на коленке и из подручных средств. Никаких декораций, репертуар обновляется ежедневно. Газетная передовица превращается в речовку, статья - в сценку на нескольких артистов, фельетон - в куплеты. Ставят спортивные танцы, конструируют пирамиды из физкультурников, все по принципу «утром - в газете, вечером - в куплете!» Словом, как теперь в КВН.

Из «Синей блузы» выйдут профессиональные эстрадники, композиторы, драматурги, комедийные актеры театра и кино (опять же как из нынешнего КВН вышли Павел Воля, Виталий Шляппо, «Уральские пельмени», Николай Наумов и многие другие). В миниатюрах коллектива участвовали Владимир Маяковский, Владимир Зельдин, Василий Лебедев-Кумач, Семен Кирсанов и многие другие.