Крошка сын отца сменил: как зародилась популярная юмористическая телеигра КВН

Обширный клуб, регулярно выпускающий суперзвезд юмора в свободное плавание: в интернет-шоу, стендап и даже кино. А начиналось все аж 100 лет назад в Московском институте журналистики (был и такой!). «Телепрограмма» поднимает архивы и возвращается к истокам.
Призы в обмен на «Комсомолку»
Принято считать, что отцом-основателем того, что потом назвали КВН, был советский киновед и драматург Сергей Муратов. На самом деле он адаптировал чешскую передачу «Гадай, гадай, гадальщик» на русский лад и организовал телевикторину с милым названием «Вечер веселых вопросов», вышедшую в эфир ЦТ в 1957 году. Эта ламповая передача подразумевала остроумный обмен репликами. Ведущие Никита Богословский и Маргарита Лифанова (позже - Марк Розовский) задавали вопросы - зрители смешно на них отвечали. Эфир вели из клуба МГУ. Но передач вышло всего три: закончилось все диким скандалом.
Ради хохмы ведущие пообещали приз всем, кто летом придет в студию программы в зимней одежде и с новогодним номером газеты «Комсомольская правда». Случился хаос - толпа людей в меховых шапках и шубах ворвалась в эфир, сметя милицию. «ВВВ» закрыли указом ЦК КПСС. Но редакция осталась - и в 1961 году тот же Муратов с соратниками перезагрузили шоу, назвав его КВН - в честь телевизора с малюсеньким экраном КВН-49. В 1964 году на роль ведущего программы (после ряда опробованных кандидатур, среди которых была и красавица Наталья Фатеева) был рекомендован Александр Масляков.
Утром - в газете, вечером - на сцене
И все же зарождалось все куда раньше. Из народных глубин. Из недр матушки Руси - и при живом Владимире Ильиче Ленине. Новое Советское государство в отличие от царской России активно занималось просвещением народных масс. Творчество и образование проникали во все медвежьи углы и только приветствовались. Активно зарождались и национальные театры, и любительские творческие коллективы. Одним из таких стала «Синяя блуза» - коллектив с постмодернистским, как сказали бы теперь, названием, созданный на базе Института красной журналистики (впоследствии - Московский институт журналистики и Государственный институт журналистики), первого в стране вуза для журналистов. Студенты выпускали газеты и журналы и, конечно, фонтанировали креативом. И стали ставить сценки по сюжетам из газетных публикаций. Каково?!
«Синяя блуза» (такова была форма рабочей одежды - свободная синяя блуза, черные брюки или юбка) выступила агитационным эстрадным коллективом. Инициатором стал Борис Гуревич (Южанин), ему Варлам Шаламов даже посвятил главу в своей книге «Воскрешение лиственницы».
Все держалось на голом энтузиазме, делалось на коленке и из подручных средств. Никаких декораций, репертуар обновляется ежедневно. Газетная передовица превращается в речовку, статья - в сценку на нескольких артистов, фельетон - в куплеты. Ставят спортивные танцы, конструируют пирамиды из физкультурников, все по принципу «утром - в газете, вечером - в куплете!» Словом, как теперь в КВН.
Из «Синей блузы» выйдут профессиональные эстрадники, композиторы, драматурги, комедийные актеры театра и кино (опять же как из нынешнего КВН вышли Павел Воля, Виталий Шляппо, «Уральские пельмени», Николай Наумов и многие другие). В миниатюрах коллектива участвовали Владимир Маяковский, Владимир Зельдин, Василий Лебедев-Кумач, Семен Кирсанов и многие другие.
В 1964 году КВН перезагрузили с Александром Масляковым в роли ведущего. Фото: Игорь Зотин, Геннадий Хамельянин/ТАСС
Но самое важное - вот при чем тут КВН! - началась цепная реакция. Свои «Синие блузы» начали создавать по всему Советскому Союзу. Через пять лет по всей стране насчитывалось порядка семи тысяч (!) аналогичных коллективов. Тематика выступлений была злободневной, героика и патетика органично сочетались с сатирой и сарказмом. Концерт «Синей блузы» в среднем длился полтора часа. Творческие бригады выступали на заводах, фабриках, в сельских клубах и даже за рубежом: в 1927 году «синеблузники» дали сотню концертов в Германии, четверть сотни - в Латвии, а еще в Китае и Маньчжурии. Идеологом группы был Осип Брик - тот самый теоретик «Левого фронта искусств», авангардист и гражданский муж Лили Брик.
«Обогатив эстраду новыми темами и формами, послужив основой ряда профессиональных театров и дав толчок поискам новых форм театра и эстрадных представлений», в 1933 году «Синяя блуза» закрылась - наступили другие времена. И переродилась спустя почти 25 лет.
Крошка сын отца сменил
Масляков-старший спокоен за дело всей своей жизни: Сан Саныч вырос в КВН и не подведет. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Кстати, а что с настоящим КВН? Проект ведь до сих пор выходит в эфире Первого канала. На днях стало известно, что владельцем бренда единолично стал 44-летний Сан Саныч, как панибратски принято называть Маслякова-младшего. Да, 82-летний Александр Васильевич передает права на империю сыну. И, очевидно, готовится покидать трон. Здоровье мэтра сильно подкосил коронавирус, во времена пандемии он начал искать замену себе: к стойке ведущего подходили Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Михаил Галустян и даже Тимур Батрутдинов.
- Да, ему (Александру Маслякову-младшему) передали права, - подтвердила Светлана Маслякова, супруга Александра Васильевича. - А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович - молодой человек, пусть работает. Решение было принято давно. А нам уже достаточно работать.