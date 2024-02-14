От мальчика из мюзиклов до серьезных разноплановых ролей: творческий путь Зака Эфрона

Кто такой Зак Эфрон?
Зак Эфрон впервые появился на телевидении в сериале «Светлячок». В 2005 году Эфрон получил главную роль в фильме Disney Channel «Классный мюзикл», который стал массовым хитом и породил два продолжения. Затем он снялся в ремейке «Лака для волос» и озвучил главного героя в фильме «Лоракс», прежде чем отказаться от своего диснеевского имиджа и взять на себя более зрелые роли в таких фильмах, как «Счастливчик» и «Паркленд». Позже Эфрон снялся в фильмах «Соседи», «Дедушка легкого поведения», биографическом фильме П.Т. Барнума «Величайший шоумен» и в роли серийного убийцы Теда Банди в фильме «Красивый, плохой, злой».
Зак Эфрон на 14-й премии Governors Awards. 9 января 2024 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Закари Дэвид Александр Эфрон родился 18 октября 1987 года в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, в семье секретарши Старлы Баскетт и инженера-электрика Дэвида Эфрона. У него есть младший брат Дилан. Фамилия «Эфрон», которая на иврите является библейским топонимом, происходит от польского еврейского деда Зака по отцовской линии.
Зак вырос в Арройо-Гранде — городке примерно в 200 милях к северу от Лос-Анджелеса, Свой первый шаг к актерскому мастерству он сделал в одиннадцать лет, после того как родители заметили его певческие способности. Они позволили Заку продолжить обучение актерскому мастерству в Тихоокеанской консерватории исполнительских искусств.
Он пробовался на небольшую роль в давно идущей постановке «Цыганки» и впоследствии получил ее. Эта роль пробудила в нем страсть к театру и кино, и его дальнейшие выступления в других местных постановках принесли ему контракт с агентом по подбору талантов. Вскоре Эфрон стал регулярно ездить в Лос-Анджелес на прослушивания, одновременно посещая среднюю школу Арройо Гранде.
Зак Эфрон в юности. Фото: соцсети
Начало карьеры: от «Светлячка» до «Скакуна Дерби»
В 2002 году Эфрон впервые появился на телевидении в недолговечном сериале «Светлячок». В 2003 году он получил приглашенные роли в сериале «Скорая помощь» и пилотном фильме «Большой мир» Карла Лемке. В следующем году его можно было увидеть в фильме «Хранитель», а также в пилотной версии «Тройной игры» и снятом для телевидения фильме «Чудо-бег».
Эфрон также снялся в роли Кэмерона Бэйла, завсегдатая сериала, в сериале WB «Страна Саммерленда». Хотя сериал был отменен в июле 2005 года, Эфрон по-прежнему регулярно появлялся в СМИ, сыграв приглашенные роли в «Морской полиции», диснеевском сериале «Жизнь Зака и Коди» и CSI: Майами. Он также получил главную роль в своем первом художественном фильме «Скакун Дерби» (2005).
«Классный мюзикл»
В 2005 году Эфрон получил еще одну главную роль в небольшом малобюджетном фильме для канала Disney под названием «Классный мюзикл» (High School Musical). На съемках фильма он познакомился с коллегой по фильму Ванессой Хадженс, и они начали встречаться вне съемочной площадки. Фильм дебютировал в январе 2006 года, и хотя предполагалось, что это будет обычная диснеевская программа, она неожиданно задела за живое обожающую аудиторию.
Зак Эфрон и Ванесса Хадженс в фильме «Классный мюзикл». Фото: Global Look Press
В конечном итоге фильм был признан одним из самых успешных проектов, снятых для телевидения, и получил беспрецедентные рейтинги, саундтрек-бестселлер и преданных поклонников. Последовали предложения об актерских ролях и контрактах на запись, но Эфрон отказался. Вместо этого он предпочел взять отпуск, чтобы сосредоточиться и окончить среднюю школу.
Позже разгорелся спор, когда источники раскрыли, что Эфрон на самом деле не нес ответственности за озвучивание своих музыкальных песен в старших классах, и что канадский певец и автор песен Дрю Сили был фактическим исполнителем роли. В результате Эфрон поставил условием контракта, чтобы его голос звучал без посторонней помощи в песнях для «Классного мюзикла – 2», который стал самым посещаемым событием в истории кабельного телевидения в 2007 году.
Зак Эфрон, Ванесса Хадженс, Лукас Грейбил и Эшли Тисдейл в «Классном мюзикле – 2». Фото: Global Look Press
«Лак для волос», «Я и Орсон Уэллс»
В дополнение к «Классному мюзиклу – 2» Эфрон также появился в широкоэкранном ремейке фильма Джона Уотерса «Лак для волос» (1988) в 2007 году. Режиссер Адам Шенкман чуть не отказался от Эфрона на роль золотого мальчика Линка Ларкина. По сообщениям, Шенкман изначально считал Эфрона «слишком диснеевским», — но позже он передумал. Появившись вместе с Джоном Траволтой, Мишель Пфайффер, Кристофером Уокеном и Куин Латифой, Эфрон снова взволновал поклонников и помог фильму заработать почти 119 миллионов долларов внутри страны. Кроме того, он был показан на обложке журнала Rolling Stone, который назвал его «новым американским сердцеедом».
Стремясь избежать типажирования, Эфрон решил отойти от мюзиклов. Однако чтобы почтить память своих поклонников, он согласился сняться в ««Классном мюзикле – 3» (2008) — заключительной части трилогии. Позже он сыграл главную роль в драме Ричарда Линклейтера «Я и Орсон Уэллс» (2008) и вел Saturday Night Live в 2009 году, получив положительные отзывы.
Зак Эфрон в фильме 2008 года «Я и Орсон Уэллс». Фото: Global Look Press
«Папе снова 17», «Чарли Сент-Клауд», «Лоракс»
Во время съемок комедии «Папе снова 17» (2009) с Мэтью Перри и Лесли Манном Эфрон пережил на съемочной площадке почти фатальный опыт: его доставили в больницу для экстренной аппендэктомии, но он вернулся на съемочную площадку всего через два дня после операции, чтобы возобновить съемки. Эфрон последовал за постоянными ролями, ориентированными на более молодую аудиторию, включая Чарли Сент-Клауда (2010) и адаптацию «Лоракса» доктора Сьюза (2012).
Зак Эфрон и Стерлинг Найт в фильме «Папе снова 17» (2009). Фото: Global Look Press
«Счастливчик», «Соседи», «Дедушка легкого поведения», «Свадебный угар»
В 2012 году Эфрон начал играть более зрелые роли, окончательно сбросив свой диснеевский имидж. В том же году он снова сыграл главную роль в «Счастливчике» напротив Тейлора Шиллинга в роли солдата, дислоцированного в Ираке, который ищет таинственную женщину с фотографии.
Затем он сыграл приводящего в бешенство парня из студенческого братства вместе с Сетом Рогеном в «Соседях» 2014 года, позже повторив эту роль в его продолжении 2016 года. В том же году он также продолжил серию своих грубых комедий, сыграв главные роли в фильмах «Дедушка легкого поведения» и «Свадебный угар».
Зак Эфрон и Анна Кендрик в фильме «Свадебный угар» (2016). Фото: Global Look Press
«Спасители Малибу», «Величайший шоумен»
Зак Эфрон в роли Мэтта Броуди в фильме 2017 года «Спасители Малибу». Фото: Global Look Press
В 2017 году Эфрон напряг мышцы груди для ироничной перезагрузки на большой экран шоу спасателей 1990-х «Спасители Малибу» с Дуэйном Джонсоном. В конце того же года он снова появился на публике, восстановив свои навыки пения и танцев для биографического фильма П.Т. Барнума «Величайший шоумен», претендующего на «Оскар», вместе с Хью Джекманом.
Афиша фильма 2017 года «Величайший шоумен». В главных ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон и певица Зендая
Тед Банди в фильме «Красивый, плохой, злой»
Также в 2017 году было объявлено, что Эфрон сыграет печально известного серийного убийцу Теда Банди в фильме «Красивый, плохой, злой». Бывший сердцеед Disney показал, как далеко он продвинулся, опубликовав фотографию в соцсети в январе 2018 года, на которой он изображен хмурым Банди, позирующим для фотосессии. Премьера фильма «Красивый, плохой, злой» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе следующего года, прежде чем он вышел на Netflix в мае 2019 года.
Зак Эфрон и Лили Коллинз в фильме «Красивый, плохой, злой». Фото: кадр из фильма 2019 года
«Скуби ду»
В конце 2019 года актер приступил к работе над новым приключенческим реалити-сериалом «Убить Зака Эфрона». Шоу почти оправдало свое название: Эфрон заразился серьезной бактериальной инфекцией во время съемок в Папуа – Новой Гвинее, и ему пришлось лететь в Австралию для лечения. Другая проблема со здоровьем — пандемия коронавируса — отложила выпуск его следующего проекта, Scoob!, хотя перезагрузка «Скуби-Ду» появилась на видео по запросу в мае 2020 года.