От мальчика из мюзиклов до серьезных разноплановых ролей: творческий путь Зака Эфрона

Ранняя жизнь

Закари Дэвид Александр Эфрон родился 18 октября 1987 года в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, в семье секретарши Старлы Баскетт и инженера-электрика Дэвида Эфрона. У него есть младший брат Дилан. Фамилия «Эфрон», которая на иврите является библейским топонимом, происходит от польского еврейского деда Зака по отцовской линии.

Зак вырос в Арройо-Гранде — городке примерно в 200 милях к северу от Лос-Анджелеса, Свой первый шаг к актерскому мастерству он сделал в одиннадцать лет, после того как родители заметили его певческие способности. Они позволили Заку продолжить обучение актерскому мастерству в Тихоокеанской консерватории исполнительских искусств.

Он пробовался на небольшую роль в давно идущей постановке «Цыганки» и впоследствии получил ее. Эта роль пробудила в нем страсть к театру и кино, и его дальнейшие выступления в других местных постановках принесли ему контракт с агентом по подбору талантов. Вскоре Эфрон стал регулярно ездить в Лос-Анджелес на прослушивания, одновременно посещая среднюю школу Арройо Гранде.