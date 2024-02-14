«Если люди влюблены - они каждый день любят»: почему российские звезды не отмечают День святого Валентина

В России День святого Валентина не признается праздником и его празднование не очень желательно на территории нашей страны. Но все-таки некоторые влюбленные стараются провести этот день по-особенному и продолжают готовить друг другу сюрпризы, используя дату 14 февраля как еще один повод сделать приятное своей половинке и напомнить о своей любви.

А отмечают ли звезды российского шоу-бизнеса это праздник, узнала Teleprogramma.pro.