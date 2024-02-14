«Если люди влюблены - они каждый день любят»: почему российские звезды не отмечают День святого Валентина

В России День святого Валентина не признается праздником и его празднование не очень желательно на территории нашей страны. Но все-таки некоторые влюбленные стараются провести этот день по-особенному и продолжают готовить друг другу сюрпризы, используя дату 14 февраля как еще один повод сделать приятное своей половинке и напомнить о своей любви.
А отмечают ли звезды российского шоу-бизнеса это праздник, узнала Teleprogramma.pro.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова не привыкли отмечать День влюбленных в феврале. Фото: Global Look Press
Семья Рыбина и Сенчуковой
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова - одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. они вместе уже более 30 лет. Про таких как они говорят - вместе и в горе, и в радости. В этом звездном браке появился единственный общий ребенок - сын Василий.
Наталья Сенчукова призналась, что в их семье не отмечают День всех влюбленных. Дети дарят цветы и валентинки, а взрослые не считают это своим праздником, а подарки могут преподносить друг другу, когда захочется.
«Это как повод кому-то что-то подарить. Ничего плохого, конечно, в этом нет. Дети особо не вникают, дарят всякие «валентинки», никто же не объяснял. Ну есть и есть. Мы никак к нему не относимся».
В семье Рыбина и Сенчуковой гораздо важнее 12 февраля, день рождения сына. Фото: Global Look Press
У Натальи Сенчуковой, по ее словам, один из самых важных дней немного раньше – 12 февраля в ее семье отмечают день рождения сына.
«Нам абсолютно плевать на 14-е, у нас 12 февраля - это точно хороший день».
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Семья Костюшкиных
Семье Костюшкиных уже больше 15 лет. Обычно они отмечают две даты - годовщину свадьбы и день знакомства, а вот справлять «чужой» праздник у них не принято.
Жена Стаса Костюшкина, телеведущая Юлия, рассказала.
«Я очень спокойно к этому дню отношусь и вообще не считаю его каким-то нашим праздником. Не украшаю дом сердечками, потому что я православный человек. У нас в этом смысле в семье все очень прозаично».
Для Юлия и Стаса Костюшкиных не нужен повод, чтобы лишний раз напомнить друг другу о любви. Фото: Global Look Press
В качестве подарка Юлия в очередной раз намерена сказать своего мужу Стасу, что любит его, и считает, что этого вполне достаточно.
Жена Костюшкина желает всем парам «любить и быть любимыми» всегда, потому что, по ее словам, любовь должна проявляться ежедневно.
«Один день влюбленных – это очень странно. Если люди влюблены - они каждый день любят. Это не Новый год и не день рождения, чтобы как-то поздравлять и что-то желать. А если привязываться к названию, то это, скорее праздник для тех, кто не женат. А для семейных пар, наверное, все-таки подойдет больше «День семьи любви и верности», который у нас празднуется летом».
В то же время, Юлия рассказала, что, когда пара Костюшкиных только зарождалась, они со Стасом тоже особо не отмечали этот день и никаких подарков друг другу не дарили. Сейчас звездная чета воспитывает двоих сыновей - 12-летнего Богдана и 3-летнего Мирона.