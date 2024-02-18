Тяга к выпивке и влюбчивость: как сложилась жизнь Александра Гордона

У него было очень много жен и... работы. Сначала на радио (в 90-е гремела его программа «Хмурое утро»), затем на телевидении. А сколько всего еще впереди! Как у многих творческих личностей, в его жизни - и личной, и профессиональной - ни на минуту не затихает океан страстей. Рассказываем о трех слабостях Александра Гордона, которые с годами стали неотделимой частью его образа.
Тяга к выпивке
Слухи о том, что Александр Гордон дружен со стаканом, ходили всегда. Но сам ведущий покаялся в этом своем пороке относительно недавно, когда Александру Гарриевичу было 57 лет. На дворе стоял 2021-й, Гордон вдруг исчез из программы «Мужское/Женское». Несколько месяцев его соведущая Юлия Барановская управлялась в студии одна.
С Юлей Барановской юбиляр дружит много лет. Фото: личная страница Юлии Барановской в социальной сети
Оказывается, в феврале 2021-го Гордон был госпитализирован с коронавирусом: «Поскольку я нахожусь в группе риска из-за гипертонии и сердечных проблем, то было решено наблюдать меня каждый день». Вскоре Гордон вернулся на работу, но начал выпивать. Сначала прикладывался после работы - тогда Александр Гарриевич после четвертого развода жил один и топил переживания в бутылке. А потом и на работе…
«Я зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный - алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ, что непрофессионально и совершенно недопустимо, - делился потом Гордон. - Летом было время выдохнуть, подумать. И обратиться за помощью к лучшим специалистам, которые по совместительству еще и являются экспертами наших программ. Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять и убежден, что этот тяжелый период моей жизни остался в прошлом».
1 октября того же года он вернулся в «Мужское/Женское» другим человеком: посвежел, поправился на 5 кг. Александр Гарриевич справился с алкогольной зависимостью и держится в эфире в хорошей форме.
Влюбчивость
Гордон официально женат в пятый раз. Кроме того, у него были еще две «неофициальные» жены. У него одна взрослая дочь и трое несовершеннолетних детей: двое сыновей от четвертой жены и дочь от незарегистрированных отношений.
«У нас нет судом назначенных алиментов, я все делаю по доброй воле», - рассказывал ведущий. На каждого из наследников перечисляет 150 - 200 тыс. руб. ежемесячно. С бывшими женами и возлюбленными, которые родили ему детей, Александр сохранил хорошие отношения.
Когда Гордон женился в четвертый раз, ему было 50, а его невесте Нонне - 20. Нынешняя жена Александра Гордона моложе его уже на 38 лет. Гордон обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе в монастыре города Суздаля. Каландадзе - племянница известного пианиста Бориса Березовского. Роман начинался так: на фестивале в Елабуге выступал творческий дуэт - Александр Гордон читал стихи, а София Каландадзе играла на арфе. Тут-то они друг к другу и присмотрелись...
Ох и поел Александр Гарриевич свадебных тортов на своем веку! (С нынешней женой Софией.). Фото: личная страница Софии Каландадзе в социальной сети
Сейчас молодая жена телеведущего работает еще больше звездного мужа. Каландадзе много выступает с оркестром, ведет активную общественную жизнь. София часто бывает в новых российских регионах, выступает с концертами перед нашими военнослужащими.
Король скандалов
Александр Гордон и Юлия Барановская вот уже 10 лет ведут ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Телеведущие спелись не только в кадре, но и подружились в обычной жизни - общаются семьями.
Ток-шоу выходит днем по будням, смотрят его преимущественно домохозяйки, обсуждают острые социально-бытовые темы. Гордон умеет держать зрителей в тонусе: всегда наготове острое словечко. А сколько драк Александр разнял в студии!
На работе Гордону скучать не приходится. Фото: Первый канал
Александр Гордон - мастер виртуозных провокаций. Одну из них дали в эфир в начале февраля в другой его программе - «Закрытый показ». В студии обсуждали фильм «Подельники» документалиста Евгения Григорьева. Гордон собрал в студии съемочную группу, киноведов, актеров. Среди гостей был актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый, который несколько сумбурно поделился впечатлениями от просмотра: «Я считаю, что это кино про наше сознание и наш быт.
А также последствия, которые возникают в быту из-за междоусобиц. Проблем из-за нужды». Гордон парировал: «Если б я был вашим приятелем, а вы бы так объяснили мне, стоит его смотреть или нет, я бы не пошел на это кино точно». Телеведущий умело спровоцировал конфликт: мол, можете попонятнее как-то? Кологривый в ответ вспыхнул, а Гордон его осадил: «Это программа, в которой я - ведущий. Я определяю, что хорошо, а что скверно. Если вы согласны, отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит». И Кологривый без лишних слов ушел.
Ролик с этим скандалом разлетелся со скоростью света по телеграм-каналам из-за повышенного внимания к персоне актера. Гордон и тут умело подогрел интерес к своему шоу. Кто-то подбросил в телеграм-каналы информацию, что у Александра Гарриевича через день после скандального эфира на записи другой передачи «на фоне конфликта» скакнуло давление. Появились еще сотни публикаций… А оказалось, что инцидент случился еще осенью, когда записывали программу. Просто выгоднее всего было показать ее сейчас, на фоне успеха «Слова пацана» - не вырезая свару с Кологривым. Гуру эфира грамотно воспользовался ситуацией.