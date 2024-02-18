Тяга к выпивке и влюбчивость: как сложилась жизнь Александра Гордона

Оказывается, в феврале 2021-го Гордон был госпитализирован с коронавирусом: «Поскольку я нахожусь в группе риска из-за гипертонии и сердечных проблем, то было решено наблюдать меня каждый день». Вскоре Гордон вернулся на работу, но начал выпивать. Сначала прикладывался после работы - тогда Александр Гарриевич после четвертого развода жил один и топил переживания в бутылке. А потом и на работе…

«Я зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный - алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ, что непрофессионально и совершенно недопустимо, - делился потом Гордон. - Летом было время выдохнуть, подумать. И обратиться за помощью к лучшим специалистам, которые по совместительству еще и являются экспертами наших программ. Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять и убежден, что этот тяжелый период моей жизни остался в прошлом».

1 октября того же года он вернулся в «Мужское/Женское» другим человеком: посвежел, поправился на 5 кг. Александр Гарриевич справился с алкогольной зависимостью и держится в эфире в хорошей форме.

Влюбчивость

Гордон официально женат в пятый раз. Кроме того, у него были еще две «неофициальные» жены. У него одна взрослая дочь и трое несовершеннолетних детей: двое сыновей от четвертой жены и дочь от незарегистрированных отношений.

«У нас нет судом назначенных алиментов, я все делаю по доброй воле», - рассказывал ведущий. На каждого из наследников перечисляет 150 - 200 тыс. руб. ежемесячно. С бывшими женами и возлюбленными, которые родили ему детей, Александр сохранил хорошие отношения.

Когда Гордон женился в четвертый раз, ему было 50, а его невесте Нонне - 20. Нынешняя жена Александра Гордона моложе его уже на 38 лет. Гордон обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе в монастыре города Суздаля. Каландадзе - племянница известного пианиста Бориса Березовского. Роман начинался так: на фестивале в Елабуге выступал творческий дуэт - Александр Гордон читал стихи, а София Каландадзе играла на арфе. Тут-то они друг к другу и присмотрелись...