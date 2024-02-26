Из НБА в музыку: история успеха знаменитого баскетболиста Кайри Ирвинга

Кто такой Кайри Ирвинг?
Кайри Ирвинг родился в 1992 году в Мельбурне, Австралия, и стал звездой баскетбола в средней школе Нью-Джерси, прежде чем недолго поиграть за Университет Дьюка. Он был выбран «Кливленд Кавальерс» под номером 1 на драфте НБА 2011 года, а в 2016 году он объединился с Леброном Джеймсом, чтобы подарить «Кавальерс» их первый чемпионат в истории франшизы.
Наряду с его ослепительными голевыми способностями, Ирвинг известен своими рекламными роликами «Дядя Дрю» и противоречивыми комментариями о том, что Земля плоская. После шести лет в «Кливленде» Ирвинг перешел в «Бостон Селтикс» в 2017 году, а затем в «Бруклин Нетс» в 2019 году.
Кайри Ирвинг из Dallas Mavericks в действии во время баскетбольной игры NBA между «Клипперс» и «Мавериков», 8 февраля 2023 года, Лос-Анджелес, США. Фото: Global Look Press
«Бруклин Нетс»
В начале летнего периода свободных агентов НБА 2019 года было объявлено, что Ирвинг подписал четырехлетний контракт на сумму 142 миллиона долларов, чтобы играть за «Нью-Джерси Нетс». Поскольку его коллега, топ-свободный агент Кевин Дюрант, также находится на пути в «Бруклин», хотя и исключен на сезон 2019-20, поскольку он восстановился после разрыва Ахиллова сухожилия, ожидалось, что два игрока «Всех звезд» в конечном итоге превратят «Нетс» в одну из премьер-команд лиги.
Ирвинг показал, из-за чего был весь сыр-бор, когда потерял 50 очков в матче открытия, проиграв «Миннесоте Тимбервулвз» в овертайме, но вскоре он выбыл на длительный отрезок из-за травмы плеча. Он вернулся и провел одну из лучших игр в своей карьере в конце января 2020 года, набрав 54 очка при 19 из 23 бросков, прежде чем на следующий день снова получил травму. В конце февраля было объявлено, что звездный защитник перенесет в конце сезона операцию на своем проблемном плече.
«Бостон Селтикс»
После шести сезонов, четырех матчей «Всех звезд» и чемпионства в НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг приступил к следующему этапу своей карьеры в «Бостон Селтикс» в 2017 году.
Начало было далеко не идеальным: 17 октября, за пять минут до начала сезона, новичок «Селтикс» Гордон Хейворд упал с переломом большеберцовой кости. 11 ноября Ирвинг получил незначительный перелом лица, и через несколько дней он вернулся к действиям в удушающей маске.
Несмотря на неудачи, «Селтикс» прервали серию из 16 побед с конца октября до самого Дня благодарения. Благодаря тому, что Ирвинг продемонстрировал свои голевые качества, а также приверженность энергичной игре в защите под руководством тренера Брэда Стивенса, «Селтикс» стали фаворитом в борьбе за победу в Восточной конференции НБА. Однако в конце марта 2018 года Ирвинг перенес завершающую сезон операцию на колене, и «Селтикс» потерпели поражение в финале конференции от «Кавальерс».
В то время как Ирвинг смог вернуться к матчу открытия сезона НБА 2017-18, «Селтикс» изо всех сил пытались оправдать высокие ожидания. Кроме того, Ирвинг оказался под пристальным вниманием за публичную критику своих товарищей по команде и за то, что, казалось бы, охладел к идее повторного подписания контракта с «Селтикс» после сезона, который закончился разочаровывающим поражением в пяти матчах от «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф НБА.
Кайри Ирвинг маневрирует с мячом против Храм Гарретта во время баскетбольного матча НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс» в Лос-Анджелесе, 11 марта 2019 г. - Лос-Анджелес, Калифорния, США - Фото: Global Look Press
Статистика Кайри Ирвинга
Он набирал в среднем впечатляющие 25,2 очка за игру в сезоне НБА 2016/17 и 21,6 очка за игру в целом за шесть сезонов в «Кавальерс». Он установил рекорд в карьере, набрав 57 очков в победе над «Сан-Антонио Сперс» в марте 2015 года.
Ирвинг отдавал в среднем 5,5 передачи за игру с «Кавальерс», хотя в сезоне 2018/19 он показывал рекордные за карьеру 6,9 передачи за игру в этой категории, чему способствовали личные лучшие 18 передач против «Торонто Рэпторс» в январе. Несколько дней спустя он установил еще один личный рекорд, сделав восемь перехватов против «Майами Хит».
Отличный исполнитель штрафных бросков, Ирвинг реализовал 87,3 процента своих попыток в матче с «Кавальерс». За эти годы он сделал 38,3 процента своих попыток с трехочковой дистанции, включая лучшие в карьере 41,5 процента в 2014-15 годах.
«Селтикс» опубликовал в соцсети 01 марта 2018 года. Фото: Global Look Press
Обувь и «Дядя Дрю»
Уже будучи игроком «Всех звезд» к началу своего четвертого сезона в НБА, Ирвинг достиг нового уровня, когда в декабре 2014 года ему подарили фирменную обувь Nike Kyrie 1.
На протяжении многих лет Ирвинг пользовался возможностью выразить себя с помощью своей обуви. Вдохновленный просмотром фильма «Хлыст», получившего премию «Оскар», он начал писать название фильма на носках своих ботинок в 2015 году. С тех пор как он присоединился к «Селтикс», он также носил разные варианты своих фирменных кикбоксеров, в том числе с украшенным клевером носком, а также специальные кроссовки «mom».
Ирвинг также известен своей поддержкой Pepsi Max. В 2012 году он дебютировал в первом рекламном ролике своего «Дяди Дрю», в котором он предстает в роли капризного старика, который рассказывает о старых добрых временах, доминируя над более молодыми соперниками в баскетбольном матче. Ролики пользовались длительным сроком хранения в расширенных видеороликах на YouTube.
В 2017 году было объявлено, что концепция «Дяди Дрю» превращается в полнометражный фильм, к веселью которого присоединятся бывшие звезды НБА Шакил О'Нил, Реджи Миллер и Крис Уэббер. «Дяди Дрю» попал в кинотеатры в июне 2018 года и имел солидные кассовые сборы.
Тим Пален, Шакил О'Нил, Кайри Ирвинг на премьере «Дяди Дрю» в Нью-Йорке, 26 июня 2018 г. - Нью-Йорк, США - Фото: Global Look Press
Перелет из Кливленда в Бостон
Несмотря на то, что Ирвинг только что вышел в свой третий подряд финал НБА с товарищем по команде «Кливленда» Леброном Джеймсом, летом 2017 года он ошеломил фанатов, попросив об обмене.
Его желание исполнилось 22 августа, когда «Кавальерс» обменяли Ирвинга в «Селтикс» на защитника Исайю Томаса, форварда Джея Краудера, крупного игрока Анте Жижича и выбор в первом раунде драфта. Неделю спустя, после того как «Кливленд» выразил обеспокоенность состоянием здоровья Томаса, «Селтикс» обменялись еще одним выбором на драфте.
Причина, по которой Ирвинг хотел выйти из, казалось бы, хорошей ситуации в «Кливленде», в конце концов выяснилась: уступив внимание Джеймсу, бесспорно, одному из величайших игроков в истории НБА, защитник «Всех звезд» искал шанс возглавить свою собственную команду.
В сентябре он объяснил свои мысли ESPN:
«Как 25-летний развивающийся мужчина, который каждый божий день совершенствует свое мастерство, я просто хотел находиться в среде, где, как я чувствую, меня могли бы учить каждый божий день, и иметь тот спрос со стороны тренерского штаба, и тот спрос со стороны франшизы, который подтолкнул бы меня к раскрытию своего потенциала и к тому, чтобы увидеть, как далеко я могу зайти».
Теория плоской Земли Ирвинга
В феврале 2017 года Ирвинг всех удивил, когда появился в подкасте своих товарищей по команде Road Trippin’ и утверждал, что Земля плоская. Он настаивал на том, что правда очевидна, но что влиятельные люди контролируют поток информации, чтобы убедить массы в обратном.
Комментарии Ирвинга стали вирусными и вдохновили множество статей, ставящих под сомнение его вменяемость. Знаменитый астрофизик Нил Деграсс Тайсон даже высказался по этому поводу:
«Мы живем в свободной стране, поэтому вы должны иметь возможность думать и говорить все, что хотите», - сказал он TMZ. «Если он хочет думать, что Земля плоская, пусть говорит — до тех пор, пока он продолжает играть в баскетбол и не становится главой какого-либо космического агентства».
В конце концов Ирвинг объяснил, что комментарии были «тактикой эксплуатации», чтобы показать, как СМИ пытались демонизировать людей, бросающих вызов существующему положению вещей, и сказал, что он хотел, чтобы люди не принимали слепо все, чему их учат.
Мама и папа
До появления Кайри его отец, Дредерик Ирвинг, сам по себе был впечатляющим баскетболистом. Пройдя отбор по всему городу в средней школе Адлая Стивенсона в Бронксе, он продолжил легендарную карьеру в Бостонском университете, став лучшим бомбардиром школы за всю историю в 1988 году. Не сумев реализовать свои надежды в НБА, он несколько лет играл за австралийский «Буллин Бумерс».
Находясь в BU, Дредерик познакомился с Элизабет Ларсон, членом волейбольной команды и пианисткой с классическим образованием. Они поженились и переехали в родной город Элизабет недалеко от Сиэтла, штат Вашингтон, прежде чем переехать в Австралию для продолжения баскетбольной карьеры Дредерика. Элизабет неожиданно скончалась в 1996 году в возрасте 29 лет от сепсиса.
Австралийские корни и международные соревнования
Кайри Эндрю Ирвинг родился 23 марта 1992 года в Мельбурне, Австралия. Будущий великий игрок НБА недолго оставался в тени, переехав в Соединенные Штаты со своим отцом и старшей сестрой Азией, когда ему было около 2 лет, но он сохранил двойное австралийско-американское гражданство.
Годы спустя Ирвинг всерьез задумался о том, чтобы играть за сборную Австралии на международных соревнованиях. В конце концов он перешел в сборную США, выиграв золотую медаль (и звание MVP) с американцами на чемпионате мира по баскетболу ФИБА 2014 года и еще одно золото на Олимпийских играх 2016 года в Рио.
Кармело Энтони и Кайри Ирвинг из США с золотыми медалями за баскетбольный матч между США и Сербией на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, 21 августа 2016 г. — Фото: Global Look Press
Звезда средней школы и Университет Дьюка
Вернувшись в США, Дредерик Ирвинг в конце концов обосновался в Вест-Ориндж, штат Нью-Джерси, и стал брать своего маленького сына с собой на баскетбольные матчи.
Погрузившись в спорт, Кайри Ирвинг продолжил заниматься в близлежащей академии Монклер Кимберли, частной школе, известной больше академическими занятиями, чем легкой атлетикой, прежде чем перейти в среднюю школу Святого Патрика в Элизабет. Вместе с будущим профессионалом НБА Майклом Кидд-Гилкристом Ирвинг привел «Сент-Патрик» к чемпионату штата в юношеском возрасте и заслужил множество наград в старшем, в том числе был выбран во всеамериканскую команду McDonald's All-American team и признан игроком года средней школы штата Gatorade.
В Университете Дьюка Ирвинг стал одним из редких разыгрывающих новичков, попавших в команду легендарного тренера Майка Кржижевски. Он показал, из-за чего весь сыр-бор, потрясающе набрав 31 очко в матче против штата Мичиган в декабре 2010 года, но несколько дней спустя получил травму ноги, которая выбила его из строя до турнира NCAA в марте.
Несмотря на то, что Ирвинг сыграл всего 11 матчей за «Дюк», за свою короткую карьеру в колледже он показал достаточно результатов, чтобы быть выбранным «Кливленд Кавальерс» под общим номером 1 на драфте НБА 2011 года.
Леброн Джеймс из «Майами Хит» выступает против Кайри Ирвинга из «Кливленд Кавальерс» во время первой четверти на арене American Airlines Arena в Майами. «Майами» победил «Кливленд» со счетом 107–91. 7 февраля 2012 г. – Майами, Флорида, США – Фото: Global Look Press
Слава и чемпионство в Кливленде
Когда Cavs пошатнулись после поражения от Леброна Джеймса из «Майами Хит» в 2010 году, Ирвинг оказался одним из немногих ярких моментов в свои первые дни в команде. Он был назван MVP турнира Rising Stars Challenge во время уик-энда всех звезд НБА 2012 года, а несколько месяцев спустя был признан новичком года.
Благодаря своим потрясающим навыкам дриблинга и умению выполнять акробатические броски, Ирвинг вскоре зарекомендовал себя как один из лучших защитников в лиге. Свой первый матч Всех звезд он выиграл в 2013 году, а в следующем году был назван MVP игры.
Тем летом Джеймс объявил, что возвращается в Кливленд. Ожидалось, что «Кавальерс» будут бороться за чемпионство НБА со своей новой «Большой тройкой» с добавлением острого нападающего Кевина Лава. «Кавальерс» действительно поборолись за титул, но Ирвинг получил перелом коленной чашечки в первом матче финала НБА 2015 года против «Голден Стэйт Уорриорз», что выбило его из игры на оставшуюся часть серии и на весь следующий сезон.
В 2016 году «Кавс» выиграли финальный матч-реванш с «Уорриорз», и на этот раз Ирвинг был готов блистать на большой арене: набрав 41 очко, чтобы помочь «Кливленду» избежать поражения в 5-й игре, он реализовал победный трехочковый в 7-й игре, подарив «Кавальерс» их первое чемпионство в истории франшизы.
В 2017 году Ирвинг и его товарищи по команде третий год подряд встречались с «Уорриорз» в финале, но потерпели поражение от результативного форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюранта и проиграли в пяти матчах.
Личная жизнь
Перед началом сезона НБА 2017/2018 Кевин Ирвинг начал соблюдать веганскую диету, присоединившись таким образом к растущему числу спортсменов, избравших этот путь. В ноябре того же года он стал отцом, когда на свет появилась его дочь Азури. Имя девочки было выбрано в честь его матери. После расставания с матерью своего ребенка, Андреей Уилсон, Кевин вскоре вступил в отношения с певицей R&B по имени Келани, однако через несколько месяцев их роман завершился.
С 2018 года Ирвинг встречается с Марлен Уилкерсон, у пары двое общих сыновей.
Ирвинг также любит петь, танцевать и играть на баритон-саксофоне.
Марлен Уилкерсон и Кайри Ирвинг на церемония вручения премии ESPY Awards 2023, 12 июля 2023 г., Голливуд, Калифорния — Фото: Global Look Press