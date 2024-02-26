Из НБА в музыку: история успеха знаменитого баскетболиста Кайри Ирвинга

«Бостон Селтикс»

После шести сезонов, четырех матчей «Всех звезд» и чемпионства в НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг приступил к следующему этапу своей карьеры в «Бостон Селтикс» в 2017 году.

Начало было далеко не идеальным: 17 октября, за пять минут до начала сезона, новичок «Селтикс» Гордон Хейворд упал с переломом большеберцовой кости. 11 ноября Ирвинг получил незначительный перелом лица, и через несколько дней он вернулся к действиям в удушающей маске.

Несмотря на неудачи, «Селтикс» прервали серию из 16 побед с конца октября до самого Дня благодарения. Благодаря тому, что Ирвинг продемонстрировал свои голевые качества, а также приверженность энергичной игре в защите под руководством тренера Брэда Стивенса, «Селтикс» стали фаворитом в борьбе за победу в Восточной конференции НБА. Однако в конце марта 2018 года Ирвинг перенес завершающую сезон операцию на колене, и «Селтикс» потерпели поражение в финале конференции от «Кавальерс».

В то время как Ирвинг смог вернуться к матчу открытия сезона НБА 2017-18, «Селтикс» изо всех сил пытались оправдать высокие ожидания. Кроме того, Ирвинг оказался под пристальным вниманием за публичную критику своих товарищей по команде и за то, что, казалось бы, охладел к идее повторного подписания контракта с «Селтикс» после сезона, который закончился разочаровывающим поражением в пяти матчах от «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф НБА.