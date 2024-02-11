«Видно, что ты его терпишь, и он — тебя»: почему в Сети не верят в искренность отношений Саши Артемовой и ее избранника

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова уже несколько месяцев счастлива в отношениях с новым избранником по имени Николай. Саша часто публикует в микроблоге видео и фото, чтобы доказать всем — она встретила настоящую любовь. Но пока у нее это получается неважно. Часть фанатов скептически относятся к ее роману, которому уже девять месяцев.
«Вам что 15 лет?»
Саша Артемова познакомилась со своим нынешним ухажером на дне рождения подруги, бывшей участницы и экс-ведущей «Дома-2» Нелли Ермолаевой. В январе Саша Артемова сообщила, что у нее и ее возлюбленного важная дата – восемь месяцев с начала романа.
«Самое важное, что в этом месяце мы друг с другом поняли, что, какие бы проблемы ни были - это все для нашего лучшего будущего. Бог ведет нас, помогает нам и дает все самое лучшее для нас», - написала Саша Артемова.
Пост она сопроводила нежным видео с участием Николая.
Саша Артемова этими кадрами отметила 8 месяцев романа с Николаем. Фото: скрин видео соцсети Саши Артемовой.
Подписчики тут же напомнили Саше, что восемь месяцев - это, по сути, ничто. И отмечать здесь особенно нечего.
«Кринж конечно. Вам что 15 лет!? 8 месяцев вместе. Вот это, конечно, срок», - поставила Сашу Артемову на место kristinalevchenko52.
«Вот уверена, что у нее просто жуткий высокомерный характер. Хотя, внешне приятные оба», - высказалась pingvin566.
«С мужичком что-то не то. Агрессия чувствуется», - заподозрила svetlanapopova8419.
«Саша, выглядишь очень высокомерие, холодной. Будь проще, будь настоящей», - посоветовала irina.novikova57.
«Женское терпение»
Многим Саша Артемова кажется холодной женщиной. Кто-то подозревает, что молодой человек терпит Сашу, а она – его. Возможно, чтобы не быть одной.
Саша Артемова с дочкой и новым избранником. Фото: соцсети Саши Артемовой
«Так выглядит женское терпение. Ради чего-то она с ним, есть нужда быть с этим человеком», - annychka_stylist_moskoy.
«Реально оказывается, не мне одной кажется, что, как будто вы его не любите, как просто, чтобы не быть одной что ли. Но именно он, кстати, вас любит. В крайнем случае, вы ему точно приятны и нравитесь», - считает chococream_ds.
«Видно же, она очень холодная женщина», - отметила konuratova25.
«Видно, что ты его терпишь, и он – тебя», - заключила nicole2025.01.
Саша Артемова такие комментарии без внимания не оставляет. Она отвечает, что каждый видит другого через призму своих проблем и болевых точек, и советует всем немедленно обращаться к психологам, чтобы проработать эти моменты и стать добрее.
«Созданы друг для друга»
Отношения Саши Артемовой и Николая развивались стремительно. Пара уже давно познакомилась с детьми друг друга от предыдущих отношений и познакомила детей между собой. У Николая подрастают две дочери Амина и Ясмина. Саша Артемова воспитывает наследницу, которая появилась на свет в ее браке с экс-участником «Дома-2» Женей Кузиным. Артемова и Кузин расстались, когда их дочери было несколько месяцев. Сейчас девочке четыре с половиной года. Все это время Саша Артемова была одна, в поиске достойного избранника. И часть ее поклонников смогли это оценить.
Саша Артемова и ее возлюбленный с дочками. Фото: соцсети Саши Артемовой
«Хоть на мужика похож, не то, что Кузин, бывший ее», - кратко и по делу оценила избранника Артемовой некая elena1981719.
«Вы просто созданы друг для друга, как сиамские близнецы, очень похожи», - привела не самое удачное, но искреннее сравнение isha07155.
«Самая красивая девушка на «Доме-2» за всю ее историю. Естественная, женственная, нежная», - осыпала Сашу комплиментами vitaminkavalentinkapetrov.
«Шикарный мужчина, а с ним рядом шикарная женщина», - восхитилась yana.ravchuk.