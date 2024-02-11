«Видно, что ты его терпишь, и он — тебя»: почему в Сети не верят в искренность отношений Саши Артемовой и ее избранника

«Так выглядит женское терпение. Ради чего-то она с ним, есть нужда быть с этим человеком», - annychka_stylist_moskoy.

«Реально оказывается, не мне одной кажется, что, как будто вы его не любите, как просто, чтобы не быть одной что ли. Но именно он, кстати, вас любит. В крайнем случае, вы ему точно приятны и нравитесь», - считает chococream_ds.

«Видно же, она очень холодная женщина», - отметила konuratova25.

«Видно, что ты его терпишь, и он – тебя», - заключила nicole2025.01.

Саша Артемова такие комментарии без внимания не оставляет. Она отвечает, что каждый видит другого через призму своих проблем и болевых точек, и советует всем немедленно обращаться к психологам, чтобы проработать эти моменты и стать добрее.

«Созданы друг для друга»

Отношения Саши Артемовой и Николая развивались стремительно. Пара уже давно познакомилась с детьми друг друга от предыдущих отношений и познакомила детей между собой. У Николая подрастают две дочери Амина и Ясмина. Саша Артемова воспитывает наследницу, которая появилась на свет в ее браке с экс-участником «Дома-2» Женей Кузиным. Артемова и Кузин расстались, когда их дочери было несколько месяцев. Сейчас девочке четыре с половиной года. Все это время Саша Артемова была одна, в поиске достойного избранника. И часть ее поклонников смогли это оценить.